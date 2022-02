Perspectives de croissance du marché des systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF): le vent tourne-t-il? | Veeva Systems, Phlexglobal, TRANSPERFECT, Covance

DBMR a ajouté un document de recherche complet de plus de 350 pages sur « Part de marché, taille, rapport de l’industrie des systèmes mondiaux de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF) »avec des informations détaillées sur les facteurs et les stratégies de croissance. Le rapport de l’industrie du marché des systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF) doit fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments. Ce rapport fournira également des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Il aide à analyser le marché des systèmes de fichier maître d’essai électronique (eTMF) en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc. Ce rapport donne également des informations sur le profil des acteurs clés du marché, en analysant de manière approfondie leur noyau compétences et dessiner un paysage concurrentiel pour le marché. Il fournit une analyse approfondie de la situation et des prévisions du marché des systèmes de fichier maître d’essai électronique (eTMF) entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon,

Le marché mondial des systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF) devrait atteindre une valeur estimée à 2,30 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026.

Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché Systèmes de fichier maître d’essai électronique (eTMF) permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Moteurs et contraintes du marché des systèmes de fichier maître de procès électronique (eTMF)

Facteurs de marché

Augmentation du nombre d’utilisateurs des systèmes eTMF ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Volume élevé d’essais cliniques se déroulant dans le monde ; ce facteur devrait propulser cette croissance du marché

Les niveaux élevés de dépenses engagées pour les activités de recherche et développement par diverses organisations pharmaceutiques stimulent également la croissance du marché

L’augmentation des fonds alloués aux services informatiques dans divers établissements de santé peut également accélérer la croissance du marché

Contraintes du marché

Les inquiétudes concernant le manque de financement alloué aux améliorations administratives dans divers établissements de santé sont le principal facteur qui devrait entraver la croissance du marché

Le manque de professionnels qualifiés pour exploiter le système eTMF peut également entraver la croissance de ce marché

Analyse compétitive:

Les principaux acteurs mettent fortement l’accent sur l’innovation dans les technologies de production pour améliorer l’efficacité et la durée de conservation. Les meilleures opportunités de croissance à long terme pour ce secteur peuvent être saisies en garantissant des améliorations continues des processus et une flexibilité financière pour investir dans les stratégies optimales. Section de profil d’entreprise d’acteurs tels que Aurea, Inc., Veeva Systems, Phlexglobal, TRANSPERFECT, Covance Inc., ePharmaSolutions, Wingspan Technology, Inc., MasterControl, Inc., SureClinical Inc, Dell Inc., CGI Inc., PharmaVigilant, Database Integrations, LLC, Ennov, Freyr, Montrium Inc, SterlingBio Inc, arivis AG.

Segmentation globale du marché Systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF) :

Par composant : services, logiciels

Par mode de livraison : eTMF basé sur le cloud, eTMF sur site

Par utilisateur final : sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, CRO, autres

Par géographie : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Pour comprendre principalement la dynamique du marché des systèmes de fichiers maîtres de procès électroniques (eTMF) dans le monde, le marché mondial des systèmes de fichiers maîtres de procès électroniques (eTMF) est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché de Electronic Trial Master File (eTMF) Systems sont les suivantes:

Année historique : 2013-2018

Année de référence : 2018

Année estimée : 2018

Année de prévision jusqu’en 2025

Parties prenantes clés/Rapports mondiaux :

Fabricants de systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF)

Distributeurs/négociants/grossistes de systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF)

Fabricants de sous-composants de systèmes de fichiers maîtres d’essais électroniques (eTMF)

Association de l’industrie

Fournisseurs en aval

