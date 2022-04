Perspectives de croissance du marché des systèmes d’athérectomie, principaux fournisseurs (BD, Cardinal Health, Terumo) et prévisions de scénarios futurs d’ici 2029

Aperçu du marché mondial des systèmes d’athérectomie :

Le marché mondial des systèmes d’athérectomie affichera un TCAC d’environ 6,30 % pour la période de prévision 2022-2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les systèmes d’athérectomie sont utilisés pour éliminer la plaque et le thrombus des artères. Les systèmes d’athérectomie sont conçus pour lutter contre les maladies des artères périphériques et coronariennes. La plaque ou le thrombus qui s’accumule dans les artères limite la fluidité du flux sanguin. Par conséquent, pour rationaliser le flux de travail, un patient doit subir une athérectomie et c’est là que le besoin de systèmes d’athérectomie se fait sentir.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des systèmes d’athérectomie sont l’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement pour le développement et la commercialisation de produits, la demande croissante d’interventions chirurgicales peu invasives et un scénario de remboursement favorable sur les marchés matures et développés.

Principaux fournisseurs mondiaux :

BD Medtronic Royal Philips SA Cardinal Santé Systèmes cardiovasculaires, Inc. Société scientifique de Boston Minnetronix Médical Avenger Straub Medical SA Biomérique BIOTRONIK SE & Co KG Systèmes médicaux Ra Société Terumo Abbott Braun Melsungen SA Covidien Spectranétique Baxter Bayer SA Getinge AB

Segmentation globale du marché Systèmes d’athérectomie :

Segmentation du produit :

Athérectomie directionnelle

Athérectomie orbitaire

Athérectomie photo-ablative (laser)

Athérectomie rotationnelle

Appareils de soutien

Segmentation des applications :

Vasculaire périphérique

Cardiovasculaire

Neurovasculaire et autres

Segmentation des utilisateurs finaux :

Hôpitaux et centres chirurgicaux

Centres de soins ambulatoires

Laboratoires de recherche et instituts universitaires

Autres

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des systèmes d’athérectomie

1 Aperçu du marché mondial des systèmes d’athérectomie

2 Global Competition Systèmes d’athérectomie marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des systèmes d’athérectomie, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Systèmes d’athérectomie (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Systèmes d’athérectomie, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des systèmes d’athérectomie par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de systèmes d’athérectomie

8 Analyse des coûts de fabrication des systèmes d’athérectomie

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des systèmes d’athérectomie (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

