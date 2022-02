Perspectives de croissance du marché des services de partage de vélos, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs jusqu’en 2028 | Bird Rides, Inc., Lime (Neutron Holdings, Inc.), Lyft, Inc., Mobike

Prévisions du marché des services de partage de vélos jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse mondiale par type de vélo (vélos électriques, vélos conventionnels) ; Système de partage (sans quai, amarré) et géographie

Le service de vélos en libre-service prend rapidement de l’ampleur auprès des jeunes et de la population populaire. Ces services offrent une flexibilité de transport, une réduction des émissions des véhicules et des avantages pour la santé, et ces facteurs sont considérés comme stimulant l’inclinaison des consommateurs vers ces services. La facilité d’accès et l’abordabilité encouragent davantage les individus à utiliser ces services. Le marché des services de vélo en libre-service semble très lucratif, et l’intégration de technologies avancées telles que le partage de localisation et les paiements numériques continuerait à accroître la demande à l’avenir.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Bird Rides, Inc., Lime (Neutron Holdings, Inc.), Lyft, Inc., Mobike, Mobycy (BycyShare Technologies Pvt. Ltd.), ofo Inc., Spin (Ford Smart Mobility LLC) , Vélib’ Métropole, Youon (Yonganxing Technology Co., Ltd.), Yulu Bikes Pvt Ltd

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Sur la base du type de vélo, le marché est segmenté en vélos électriques, vélos conventionnels.

Basé sur le système de partage, le marché est segmenté comme sans quai, amarré.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES SERVICES DE VÉLO EN PARTAGE

Le nouveau coronavirus de 2019, également connu sous le nom de COVID-19, a créé des secousses dans plusieurs industries. La formidable croissance de la propagation du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes à la circulation des personnes et des véhicules. L’imposition du confinement a entraîné une baisse de la production de biens et de matières premières. Les acteurs du marché des services de vélos en libre-service ont également connu un ralentissement des volumes attribuable au fait que des impositions ont été faites sur les déplacements et les rassemblements sociaux. Cela a eu un impact négatif sur le marché. Les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact négatif sur la pénétration du service de partage. Pour freiner la propagation de la pandémie de COVID-19, l’imposition par le gouvernement des rassemblements sociaux a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

