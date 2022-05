Perspectives de croissance du marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée, perspectives régionales et technologies innovantes d’ici 2030

United States : Aircraft Nacelle and Thrust Reverser Market report contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Nacelle d’avion et inverseur de poussée par région.

Le marché des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée devrait atteindre 3.6 milliards de dollars d’ici 2025.

Le besoin croissant d’utiliser des nacelles à faible traînée et légères pour une faible consommation de carburant et une meilleure stabilité est le principal facteur de croissance du marché mondial des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée. Les nacelles d’avion sont l’un des principaux facteurs qui augmentent le poids et la traînée de l’avion. Le fabricant de nacelles a déplacé ses principales dépenses en R&D pour minimiser le poids, la traînée et la consommation de carburant des avions, ainsi que pour soutenir un environnement plus vert contribuant à la croissance du marché.

De plus, divers départements de R&D travaillent au développement de matériaux à haute résistance et durables pour la fabrication d’avions plus sûrs. Pour répondre à la demande des opérateurs aériens, les constructeurs développent des nacelles à faibles coûts d’exploitation et de maintenance et à faible poids de cellule. L’inversion de poussée fait référence au détournement temporaire de la poussée d’un moteur d’avion afin qu’elle soit dirigée vers l’avant plutôt que vers l’arrière. Il agit contre le déplacement vers l’avant de l’avion, facilitant la décélération. Les systèmes d’inversion de poussée sont présents sur de nombreux avions à réaction pour aider à ralentir juste après l’atterrissage, réduisant l’usure des freins et permettant des distances d’atterrissage plus courtes.

L’analyse régionale du marché mondial Nacelle d’avion et inverseur de poussée est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord est la première région du monde en termes de part de marché. Alors qu’en raison de pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde, la région Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance / CAGR plus élevé au cours de la période de prévision 2018-2025.

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par utilisation finale :

§ Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

§ Révision de réparation de maintenance (MRO)

Par matière :

§ Composites

§ Alliages de titane

§ Nickel chrome

§ Acier inoxydable

§ Alliages d’aluminium

Par composant :

§ Inverseur de poussée

§ Nacelle d’avion

Par moteur:

§ Turboréacteur

§ Turbopropulseur

§ Turbine à gaz

Par régions :

§ Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

§ Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

§ Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

§ Amérique latine

o Brésil

o Mexique

§ Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015, 2016

Année de référence – 2017

Période de prévision – 2018 à 2025

L’industrie semble être assez compétitive. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Safran, United Technologies Corporation, Leonardo SPA, Bombardier, Goodrich Aerostructures, Triumph Group, FACC, Vought Aerospace, GKN, Nordam, Middle River Aircraft Systems, Spirit Aerosystems Inc., Woodward, Inc., etc. . Les acquisitions et les fusions efficaces sont quelques-unes des stratégies adoptées par les principaux fabricants. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Public cible du marché mondial des nacelles d’avion et des inverseurs de poussée dans l’étude de marché:

§ Sociétés de conseil et conseillers clés

§ Grandes, moyennes et petites entreprises

§ Capital-risqueurs

§ Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

§ Fournisseurs de connaissances tiers

§ Banquiers d’investissement

