Perspectives de croissance du marché des logiciels de modélisation de médicaments, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs d’ici 2029 | Couronne Bioscience, Nimbus, Dassault Systèmes

Le marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments devrait croître avec un TCAC de 16,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, Drug Modeling Software est également connu sous le nom de logiciel de conception de médicaments qui a le rôle potentiel de concevoir de nouvelles protéines ou médicaments dans le domaine biotechnologique ou pharmaceutique. Ces types de logiciels sont utilisés pour analyser la modélisation moléculaire de l’expression des gènes, le gène, l’analyse de la séquence des gènes et la structure 3D des protéines.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments sont les progrès des technologies de l’information; L’avènement de plates-formes de calcul rapides et précises a réduit le temps nécessaire à la découverte et au développement de médicaments.

Segmentation globale du marché Logiciel de modélisation des médicaments :

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de modélisation de médicaments est segmenté en découverte et développement de médicaments, médecine physiologique computationnelle , modélisation de maladies, imagerie médicale, analyse prédictive de cibles médicamenteuses, logiciels de simulation et simulation cellulaire.

Sur la base du type de produit, le marché des logiciels de modélisation de médicaments est segmenté en bases de données, logiciels et autres

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des logiciels de modélisation de médicaments en raison de la plus forte demande de médecine computationnelle et du marché des logiciels de découverte de médicaments dans cette région. L’APAC et l’Europe sont la région attendue en termes de croissance sur le marché des logiciels de modélisation de médicaments.

Principaux acteurs clés :

Couronne Bioscience Inc

Groupe informatique chimique ULC

Nimbus Therapeutics, Schrödinger, Inc.

Dassault Systèmes

Genedata SA

AB Biognos

Leadscope, Inc.

Compugen Ltée

