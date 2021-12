Perspectives de croissance du marché des logiciels de modélisation de médicaments, fournisseurs clés, prévisions de scénarios futurs d’ici 2027 | Crown Bioscience, Nimbus, Schrödinger, Dassault Systèmes

Aperçu du marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments :

Le marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments devrait croître avec un TCAC de 16,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Selon l’analyse du rapport de marché, le logiciel de modélisation de médicaments est également connu sous le nom de logiciel de conception de médicaments qui a le rôle potentiel de concevoir de nouvelles protéines ou de nouveaux médicaments dans le domaine biotechnologique ou pharmaceutique. Ces types de logiciels sont utilisés pour analyser la modélisation moléculaire de l’expression génique, le gène, l’analyse de la séquence génique et la structure 3D des protéines.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments sont l’avancement des technologies de l’information ; L’avènement de plates-formes de calcul rapides et précises a réduit le temps nécessaire à la découverte et au développement de médicaments.

Segmentation globale du marché des logiciels de modélisation de médicaments :

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de modélisation de médicaments est segmenté en découverte et développement de médicaments , médecine physiologique computationnelle , modélisation des maladies, imagerie médicale, analyse prédictive des cibles médicamenteuses, logiciel de simulation et simulation cellulaire.

Sur la base du type de produit, le marché des logiciels de modélisation de médicaments est segmenté en base de données, logiciels et autres

Analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des logiciels de modélisation de médicaments en raison de la plus forte demande de médecine informatique et du marché des logiciels de découverte de médicaments dans cette région. L’APAC et l’Europe sont la région attendue en termes de croissance du marché des logiciels de modélisation de médicaments.

Principaux acteurs clés :

Couronne Bioscience Inc

Groupe de calcul chimique ULC

Nimbus Therapeutics, Schrödinger, Inc

Dassault Systèmes

Genedata SA

Biognos AB

Leadscope, Inc

Compugen Ltée

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2027 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Quels sont les acteurs clés de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants de la TOC : marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments

1 Aperçu du marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments

2 concours mondiaux du marché des logiciels de modélisation de médicaments par les fabricants

3 Capacité, production, revenus (valeur) des logiciels de modélisation de médicaments mondiaux par région (2021-2027)

4 Offre mondiale de logiciels de modélisation de médicaments (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

5 Production mondiale de logiciels de modélisation de médicaments, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché des logiciels de modélisation de médicaments par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de logiciels de modélisation de médicaments

8 Analyse des coûts de fabrication du logiciel de modélisation de médicaments

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des logiciels de modélisation de médicaments (2021-2027)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

