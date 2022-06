Perspectives de croissance du marché des dispositifs de biopsie en Europe, principaux fournisseurs (GE, BD, Cook, B Braun) et prévisions de scénarios futurs d’ici 2029

Synopsis du marché des dispositifs de biopsie en Europe:

Pour réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises envisagent d’adopter des solutions innovantes et le rapport d’étude de marché en fait partie. L’objectivité a été maintenue au centre tout en obtenant le meilleur résultat via le rapport mondial sur le marché des dispositifs de biopsie pour l’industrie de la santé. Les données numériques rassemblées pour produire ce rapport sont principalement signifiées avec les graphiques, tableaux et graphiques qui rendent ce rapport plus convivial. Toutes les actions concernant les informations sur le marché ont également un effet sur les valeurs des ventes, des importations, des exportations, des revenus et du TCAC. Le rapport principal sur les dispositifs de biopsie est également vaste et comprend la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont obtenus à l’aide de l’analyse SWOT.

Le rapport sur le marché des dispositifs de biopsie propose une enquête scrupuleuse sur le scénario actuel du marché mondial, qui prend en compte de nombreuses dynamiques de marché. Ce rapport donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. Ce document de marché comprend des données sur les modèles et les améliorations, les secteurs d’activité et les matériaux cibles, les limites et les avancées. De plus, ce rapport de marché donne aux clients une idée des moteurs et des contraintes du marché à l’aide de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Le marché européen des dispositifs de biopsie devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,43 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, la biopsie est un processus connu qui consiste à retirer chirurgicalement les tissus d’un organe pour déterminer l’incidence ou l’étendue d’une maladie, normalement cancéreuse et inflammatoire. Elle est normalement réalisée par des radiologues, des chirurgiens et des cardiologues interventionnels.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen des dispositifs de biopsie sont la sensibilisation accrue au diagnostic des maladies chroniques, l’augmentation des incidents de cancer, l’augmentation des initiatives gouvernementales, le besoin croissant de chirurgies mini-invasives.

Segmentation du marché des dispositifs de biopsie en Europe :

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de biopsie est segmenté en instruments de biopsie à aiguille, plateaux de procédure, fils de localisation et autres produits.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de biopsie est segmenté en biopsie mammaire, biopsie pulmonaire, biopsie colorectale, biopsie de la prostate et autres applications.

Basé sur la technique de guidage, le marché des dispositifs de biopsie est segmenté en biopsie guidée par ultrasons, biopsie guidée par stéréotaxie, biopsie guidée par IRM et autres techniques de guidage.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des dispositifs de biopsie est segmenté en hôpitaux, instituts universitaires et de recherche, centres de diagnostic et d’imagerie.

Au niveau régional, la France domine le marché européen des dispositifs de biopsie en raison de l’augmentation de la prévalence du cancer. En outre, l’Espagne devrait observer une croissance significative du marché des dispositifs de biopsie en raison de l’augmentation de l’incidence du cancer et de l’espérance de vie.

Principaux acteurs clés du marché européen des dispositifs de biopsie:

BD Groupe de cuisinier Produits médicaux Devicor, Inc ARGON MÉDICAL SOMATEX Medical Technologies GmbH Scion Medical Technologies, LLC STERYLAB Srl Laboratoire TSK Europe BV Braun Melsungen SA Cardinal Santé Siemens Compagnie générale d’électricité Société scientifique de Boston FUJIFILM Holdings Corporation Société Olympe Medtronic Diagnostic SRL

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des dispositifs de biopsie comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les dispositifs de biopsie, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des dispositifs de biopsie, principaux moteurs et contraintes

Marché des dispositifs de biopsie en Europe : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché des dispositifs de biopsie en Europe par régions

5 Analyse du marché des dispositifs de biopsie en Europe par type

6 Analyse du marché des dispositifs de biopsie en Europe par applications

7 Analyse du marché des dispositifs de biopsie en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché des dispositifs de biopsie en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché des dispositifs de biopsie en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

