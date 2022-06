Perspectives de croissance du marché des conteneurs en verre, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs jusqu’en 2027

Marché des récipients en verre: basé sur le type de produit (bouteille en verre, bocaux en verre, flacons en verre, récipients en verre pour bougies), basé sur l’industrie de l’utilisateur final (cosmétiques et parfums, produits pharmaceutiques, emballages alimentaires, emballages de boissons) – Dimensionnement mondial de l’industrie, croissance, tendance , Opportunité et Prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des conteneurs en verre couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des récipients en verre.

Perspectives de l’industrie des contenants de verre

On estime que le marché mondial des contenants en verre croîtra à un TCAC de 7,12 % de 2021 à 2027. Les contenants en verre sont les contenants les plus populaires pour le stockage et la manipulation des boissons, des aliments et des médicaments pharmaceutiques. Le verre est un matériau facilement recyclable qui réduit les émissions de dioxyde de carbone. Les récipients en verre ont le potentiel de conserver la force, la structure, l’odeur et les saveurs et de minimiser les possibilités de lessivage. Le verre a plusieurs qualités telles que la stérilité, la réutilisabilité, la stabilité chimique, la résilience, la non-perméabilité et la malléabilité. Il est plus hygiénique et respectueux de l’environnement par rapport aux autres produits d’emballage.

Dynamique du marché des conteneurs en verre :

Le marché mondial des contenants en verre est alimenté par les problèmes environnementaux croissants et les tentatives de minimiser l’utilisation du plastique. La connaissance croissante des inondations de déchets dans les décharges et de l’étouffement des fonds marins a créé un changement de marché. Les consommateurs du monde entier recherchent du verre plutôt que des bouteilles et des contenants en plastique. De plus, le recyclage facile du verre et ses faibles émissions de carbone ont conduit les utilisateurs finaux à opter pour Glass Container. Les récipients en verre sont considérés comme restant intacts, ce qui en fait une excellente option pour l’emballage. La durée de conservation plus longue ainsi que les propriétés non réactives du verre propulsent le marché vers la croissance.

Un recyclage approprié des récipients en verre pourrait créer de nombreuses possibilités sur le marché mondial. Les récipients en verre sont préférés dans le monde entier car les récipients en plastique peuvent entraîner la pasteurisation et la lixiviation. De plus, le développement technologique de conteneurs solides et légers résistant aux UV élargirait les opportunités. L’utilisation croissante des récipients en verre dans l’industrie alimentaire en raison de leur longévité devrait offrir de nouvelles perspectives commerciales attrayantes dans les années à venir.

Cependant, le marché mondial des conteneurs en verre est limité par des préoccupations telles que la fragilité et le transport critique. Les techniques d’emballage en plastique gagnent en popularité pour leur faible coût et leur flexibilité de nos jours. Ce facteur peut poser un défi majeur pour la croissance du marché des conteneurs en verre.

Impact du COVID-19 sur le marché des conteneurs en verre :

Pour empêcher la propagation du coronavirus, les travailleurs sont soit retournés dans leur ville natale, soit mis en quarantaine. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en amont ont contraint les industries de la construction, de l’automobile, de la pharmacie, du textile et des revêtements à fermer. Les entreprises de transformation chimique ont arrêté leur production. Régulièrement, cependant, les gouvernements du monde entier encouragent les industries de la construction, de l’automobile, de la pharmacie, du textile et des revêtements à reprendre le travail, à lever le verrouillage, et les marchés se dirigent vers la reprise du marché avec la hausse des ventes prévue.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des récipients en verre en fonction du type de produit et de l’industrie de l’utilisateur final.

Sur la base du type de produit, le marché des récipients en verre est segmenté en –

Bouteille en verre

Bocaux en verre

Flacons en verre

Récipients en verre pour bougies

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des récipients en verre est segmenté en –

Cosmétiques & Parfums

Médicaments

Emballages alimentaires

Emballage de boissons

Autres produits

Marché des conteneurs en verre : perspectives régionales

En 2020, l’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des récipients en verre, suivie de l’Europe. Le marché Asie-Pacifique est également le marché des contenants en verre qui connaît la croissance la plus rapide. L’augmentation des investissements et du développement économique dans les régions en développement, les faibles coûts de main-d’œuvre et les installations de fabrication alimentent la croissance du marché. De plus, la croissance de l’industrie pharmaceutique et l’acceptation du Container Glass dans les hôpitaux et les laboratoires sont des facteurs qui ont un impact positif. Dans la région européenne, la consommation croissante de bière est le moteur des emballages en verre. La région nord-américaine devrait représenter une part importante des ventes en raison de la forte demande des industries de l’alimentation et des boissons. Les activités de développement commercial par le biais d’alliances et d’accords devraient aider et soutenir la croissance du marché cible à l’échelle mondiale.

Marché des conteneurs en verre : paysage concurrentiel –

Les principaux acteurs du marché mondial des conteneurs en verre sont Amcor Limited, Owens-Illinois Incorporate

, Central Glass Corporation Limited, BA Vidro S.A.

Les autres grandes entreprises du marché des récipients en verre sont VIdrala, Ardagh Group S.A., Hindustan National Glass & Industries Limited, Vitro, S.A.B de C.V., Consol Glass (Pty) Limited et Frigoglass.

Le rapport sur le marché des récipients en verre fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché des conteneurs en verre couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

