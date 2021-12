Perspectives de croissance du marché des cartes à puce sans contact et évaluation des opportunités 2028

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage mondial. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché des cartes à puce sans contact. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, du bénéfice global, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché Logiciel d’étiquetage pour entreprise pour prévoir avec précision et fournir des informations commerciales.

Scénario concurrentiel :

Le marché des cartes à puce sans contact augmente rapidement en raison de ses avantages croissants tels que la vitesse, la facilité d’utilisation et la polyvalence. Ses applications incluent le contrôle d’accès, le stationnement, la vente sans numéraire, le péage routier, l’identification des étudiants et des employés dans les environnements gouvernementaux et d’entreprise.

Le rapport final ajoutera une analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport sur le marché des cartes à puce sans contact.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial Carte à puce sans contact est inclus dans ce rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Carte à puce sans contact est analysée et décrite dans le rapport.

Certaines des sociétés concurrentes sur le marché des cartes à puce sans contact sont

Advanced Card Systems Ltd.

DEMANDER (ID Parangon)

Bartronics Inde limitée

CardLogix Corporation

EZ-Link Pte Ltd Co.

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH

HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB

Identiv, Inc

PlusRfid

Cartes à puce universelles limitées

Segmentation

Le marché mondial des cartes à puce sans contact est segmenté en fonction du type, de la technologie et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en cartes de proximité et cartes CPU/MPU. Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en circuits intégrés de carte à puce, carte à puce mémoire, carte à puce à microprocesseur et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en gouvernement, BFSI, soins de santé, commerce de détail et autres.

Méthodologie de recherche

Le rapport a définitivement ses racines dans des stratégies approfondies fournies par des analystes de données avertis. La méthodologie de recherche implique la collecte d’informations par des analystes uniquement pour les faire étudier et filtrer de manière approfondie dans le but de fournir des prévisions significatives sur le marché au cours de la période d’examen. Le processus de recherche comprend en outre des entretiens avec les meilleurs influenceurs du marché, ce qui rend la recherche principale pertinente et pratique. La méthode secondaire donne un aperçu direct du lien entre la demande et l’offre. Les méthodologies de marché adoptées dans le rapport offrent une analyse précise des données et offrent un tour du marché global. Des approches de collecte de données primaires et secondaires ont été utilisées.

Moteurs et contraintes

Les interfaces sans contact pour stimuler l’adoption des cartes à puce stimulent la croissance du marché des cartes à puce sans contact. Cependant, le coût initial élevé peut freiner le développement du marché des cartes à puce sans contact. En outre, l’inclination croissante des consommateurs pour les paiements sans numéraire, ainsi que l’adoption croissante d’appareils, devraient assister à une demande massive au cours de la période de prévision.

Marché des cartes à puce sans contact segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

