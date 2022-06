Perspectives de croissance du marché de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction devrait passer de 7 791,0 millions USD en 2021 à 17 570,1 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 10,7 % de 2022 à 2030 . Dans l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC), les trois industries gèrent divers projets de manière transparente et avec succès. En intégrant ces entités distinctes, les industries de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction travaillent ensemble de manière plus efficace et efficiente pour atteindre un objectif commun. AEC Software propose diverses applications pratiques qui facilitent l’externalisation et l’échange d’informations et de technologies au sein de l’industrie. Il permet de standardiser ces trois secteurs différents et de les unir numériquement pour obtenir de meilleures informations sur le bâtiment. Ce logiciel dispose d’une interface très interactive grâce à laquelle les ingénieurs peuvent interagir très facilement avec les superviseurs de l’architecture et de la construction et obtenir toutes les informations techniques sur une seule fenêtre.

Des facteurs tels que la croissance des projets d’infrastructure due à l’urbanisation rapide et à l’augmentation de la productivité grâce à l’échange d’informations stimulent le marché à l’échelle mondiale. En outre, les règles et réglementations obligatoires appliquées par les autorités gouvernementales pour utiliser le logiciel AEC stimulent également le marché. Cependant, le coût initial élevé de la mise en œuvre du logiciel AEC et le manque de travailleurs qualifiés dans l’industrie freinent la croissance du marché. En outre, l’augmentation de l’adoption de l’AR et de la VR dans l’industrie de la construction et la croissance de la mise en œuvre de l’IoT dans de nombreux projets de construction devraient créer des opportunités lucratives pour la croissance du marché mondial de l’AEC au cours de la période de prévision.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction

L’épidémie de COVID-19 a un impact modéré sur la croissance du marché de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction, car le verrouillage mondial pendant le COVID-19 a accru l’adoption à grande échelle du logiciel AEC pour permettre aux projets de se poursuivre dans un environnement virtuel et numérique lorsque les participants n’étaient pas en mesure rencontrer en personne. La pandémie nous a obligés à trouver des moyens plus sûrs et plus intelligents de construire des autoroutes, des bureaux et des maisons.

Cette crise mondiale de santé publique a confirmé une demande importante pour de nouvelles façons de construire des routes, des bureaux et des maisons, en utilisant la construction intelligente pour résoudre les problèmes de conception, les techniques obsolètes, l’inefficacité et les défis environnementaux. Par exemple, en novembre 2020, l’université Autodesk a lancé un programme pour développer des fonctionnalités de retour au travail dans son logiciel AEC, qui peut aider les utilisateurs à planifier de nouvelles directives sanitaires et à surveiller fréquemment l’indice de qualité de l’air pour faire face à cette situation sur les lieux de travail. En outre, le marché de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction devrait prospérer au cours de la période de prévision, car la pandémie de COVID-19 a créé des défis, tels qu’une faible productivité, des marges affectées et une baisse des investissements en R&D ; par conséquent, les entreprises de construction sont obligées d’adopter plus rapidement le logiciel AEC. Par exemple, en mai 2021,

Dynamique du marché mondial de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction

Pilotes : Plusieurs initiatives gouvernementales concernant l’utilisation des logiciels AEC

Diverses réglementations, normes et politiques gouvernementales légales ont été mises en œuvre dans le secteur de la construction, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché. Les politiques et réglementations gouvernementales en matière d’utilisation obligatoire des logiciels AEC dans la construction d’infrastructures publiques et privées dans différentes régions stimulent la croissance du marché. Par exemple, le gouvernement du Royaume-Uni a proposé un mandat pour le BIM de niveau 2 pour tous les projets gouvernementaux. En outre, des pays tels que Singapour et les Émirats arabes unis ont des réglementations concernant l’utilisation des logiciels AEC dans les projets d’infrastructure, industriels et commerciaux.

Cependant, plusieurs avantages offerts par le logiciel AEC pour les autorités réglementaires gouvernementales telles que le logiciel AEC rationalisent les flux de travail entre le département des transports et les entrepreneurs. Il aide également à la simulation des inondations et à la gestion des inondations, ce qui offre de nombreuses opportunités de croissance du marché.

Contraintes : Coût initial élevé de mise en œuvre du logiciel AEC

L’un des facteurs qui limitent la croissance des logiciels AEC sont les problèmes de tarification liés aux licences et aux abonnements à divers services de modélisation. Les logiciels AEC sont chers par rapport aux solutions de modélisation traditionnelles telles qu’AutoCAD, un facteur limitant majeur pour le marché. De plus, l’adoption du BIM entraîne une charge financière initiale qui pousse les entreprises à être réfractaires au BIM, en raison des coûts associés à l’achat de logiciels et à la formation des employés. Le processus de mise en œuvre du logiciel AEC ne se limite pas à l’achat de logiciels et de solutions car il doit être intégré à l’ensemble du processus, c’est-à-dire de la phase de planification à la livraison du projet, ce qui augmente le coût global de mise en œuvre. De plus, les petites et moyennes entreprises de construction préfèrent les solutions AutoCAD aux solutions logicielles AEC pour les services de modélisation, en raison des investissements élevés requis pour ce dernier. Les pays développés, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont connu une adoption accrue des logiciels AEC en raison de conditions économiques solides. Cependant, les régions émergentes telles que l’Asie-Pacifique rencontrent des problèmes lors de la mise en œuvre du logiciel AEC en raison de la structure de prix élevée, qui constitue le principal frein à la croissance du marché.

Opportunités : Emergence de l’AR et de la VR dans le BTP

Les chercheurs ont proposé l’utilisation de nouvelles technologies telles que la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) pour remédier à certaines des lacunes inhérentes aux logiciels AEC et ouvrir un nouveau domaine d’amélioration dans l’industrie AEC. Les technologies AR et VR peuvent potentiellement améliorer les logiciels AEC sous plusieurs aspects, tels que la communication sur site en temps réel, qui offre des opportunités de croissance potentielles pour le marché. De plus, les technologies et les processus qui prennent en charge les logiciels AEC évoluent constamment dans l’industrie de la construction, ce qui rend les logiciels AEC plus attrayants. Une augmentation a été constatée dans l’intégration du logiciel AEC avec AR/VR, où les utilisateurs visualisent un monde virtuel et interagissent avec lui. Une augmentation de la popularité de l’intégration du logiciel AEC avec AR / VR devrait être une opportunité de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction

L’étude classe le marché de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction en fonction des composants, du mode de déploiement, de la taille de l’entreprise et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par composante Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Logiciel

Service

Par mode de déploiement Outlook ( Revenus , millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Par taille d’entreprise Outlook ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Grandes entreprises

Petites et moyennes entreprises (PME)

Par perspectives des utilisateurs finaux ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Entreprises de construction et d’architecture

Éducation

Les autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des logiciels détenait la plus grande part de marché, par composant

Sur la base des composants, le marché est classé en logiciels et services. En 2021, le segment des logiciels était le plus gros contributeur du marché, avec 65% de part de marché. Le segment des logiciels comprend différents logiciels, plates-formes et outils pour stocker, gérer et analyser des informations précieuses collectées à partir de grands ensembles de données. Ces solutions aident les organisations à tirer le meilleur parti de leurs données en prenant de meilleures décisions ou en générant davantage de revenus.

La plupart des organisations ont commencé à adopter le logiciel AEC pour aligner tous les processus de construction, tels que la gestion des données, ce qui améliore la productivité des projets de construction. AEC Software s’est imposé comme une solution multifonctionnelle ces dernières années. Des versions personnalisées de logiciels tels que Autodesk Revit, ProStructures, DESTINI Estimator et Vico Office Suite lui sont proposées pour renforcer sa position sur le marché. Cette solution a profité aux entrepreneurs et aux professionnels du bâtiment pour améliorer leur marge de revenus, gagner du temps d’exploitation et apporter du confort aux clients. En outre, une forte augmentation de la demande d’architecture, d’ingénierie,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Au niveau régional, le marché mondial de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction est analysé en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Asie-Pacifique devrait connaître un TCAC considérable de 13,5 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et le reste de l’Asie-Pacifique. Le reste de l’Asie-Pacifique comprend l’Indonésie, le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, le Bangladesh, la Corée du Sud, le Sri Lanka et Singapour. Ces pays ont adopté le logiciel AEC en raison des progrès technologiques continus et des nouveaux modèles commerciaux.

L’adoption du logiciel AEC est limitée en Asie-Pacifique par rapport aux économies développées, en raison d’une faible sensibilisation et de coûts élevés. Cependant, une augmentation rapide du secteur de la construction dans des pays comme la Chine, Singapour et l’Inde devrait présenter des opportunités de marché lucratives à l’avenir. La croissance des logiciels AEC est importante dans cette région, en raison de la croissance du secteur de la construction. Une poussée du secteur de la vente au détail et des infrastructures émergentes dans la région devraient être des facteurs clés qui faciliteront la croissance du marché dans cette région. Les gouvernements de divers pays asiatiques élaborent des réglementations pour rendre obligatoire l’adoption de logiciels AEC pour la construction. Par exemple, le Japon, la Corée du Sud et Singapour ont rendu obligatoire le BIM pour les bâtiments publics.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Ansys Inc., Aveva Group Plc, Bentley System, Inc, Autodesk Inc., Hexagon AB, Innovaya, Nemetschek, Newforma, Dassault Systemes et Trimble, Inc. En outre, il met en évidence les stratégies des principaux acteurs pour améliorer leur part de marché et soutenir la concurrence.