Perspectives De Croissance Du Marché De La Stévia, Tendances Et Prévisions Jusqu’En 2028

Le marché de la stévia était évalué à 499,70 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 965,82 millions de dollars américains d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 8,7% de 2021 à 2028.

La stevia est un édulcorant naturel qui est utilisé comme substitut du sucre et est dérivé des feuilles de l’espèce végétale Stevia rebaudiana, qui sont principalement cultivées au Brésil et au Paraguay. Les composés actifs: les glycosides de stéviol rendent la stévia 30 à 150 fois plus sucrée que le sucre en plus d’être stable à la chaleur, stable au pH et non fermentescible.

En 2020, l’Asie-Pacifique a dominé le marché de la stévia. Les habitants de l’Asie-Pacifique sont de plus en plus soucieux de leur santé et de leur bien-être, ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour le marché des substituts de sucre. La sensibilisation croissante à une alimentation saine et la conscience croissante de la santé parmi les gens sont les principaux moteurs du marché de la stévia dans la région Asie-Pacifique. Des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux contributeurs à la croissance du marché dans la région. Les consommateurs recherchent des étiquettes plus simples et des ingrédients naturels à mesure qu’ils prennent conscience de leur propre nutrition. En outre, la sensibilisation accrue à l’obésité, au contrôle du poids et à l’importance d’une alimentation saine stimule la demande de produits à base de stévia dans la région.

Aperçu du Marché

Tendance Croissante Des Consommateurs Vers Les Édulcorants Naturels

Avec l’incidence croissante du diabète et de l’obésité dans le monde, les consommateurs se tournent progressivement vers des produits édulcorants naturels. Selon la Fondation internationale du diabète, 641 millions de personnes seront atteintes de diabète d’ici 2040, contre 415 millions en 2015. L’obésité est une maladie répandue qui entraîne le diabète ainsi que d’autres maladies chroniques telles que l’hypertension, le syndrome métabolique, le risque cardiovasculaire et la rétinopathie. Les autorités du monde entier se concentrent sur un mode de vie plus sain, qui comprend une réduction du nombre de calories consommées, en particulier du sucre ajouté. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé une diminution des sucres ajoutés dans le mode de vie quotidien. Pour réduire la consommation de sucre, les consommateurs préfèrent les édulcorants naturels tels que la stévia, qui aide à la gestion du poids en réduisant le sucre ajouté et les calories. Parallèlement à cela, en Europe, les consommateurs consomment de plus en plus de produits sans sucre ajouté. Selon la Nouvelle enquête de conjoncture 2020 sur la nutrition, les deux tiers des consommateurs européens tentent de réduire leur consommation de sucre en raison du taux croissant d’obésité et de diabète, ce qui a entraîné une demande accrue de stévia en Europe. Ainsi, une tendance croissante des consommateurs vers les édulcorants naturels stimule la croissance du marché de la stévia.

Type Insights

En fonction du type, le marché de la stévia est segmenté en feuilles entières, en poudre et en liquide. En 2020, le segment des poudres a dominé le marché de la stévia. La poudre blanche de Stevia est un substitut naturel et sain du sucre. Les feuilles de stévia sont séchées pour former la poudre et la forme en poudre de stévia est chargée d’extraits de feuilles de stévia et d’érythritol. Sous sa forme hautement purifiée, un gramme de poudre de stévia équivaut à deux cuillères à café de sucre en termes de douceur. La poudre de stévia a de nombreuses applications, telles que la préparation de boissons (par exemple, thé et café), de desserts, de plats cuits au four, de condiments, ainsi que de sauces. La poudre de stévia procure un goût sucré sans calories, ce qui est dû à la présence de glycosides de stéviol.

Principaux Acteurs du Marché de la Stévia:

Cargill, Incorporéingredion Incorporétate & Lyle PLCGLG LIFE TECH CORPADMSunwin Stevia International, Inc.Société de semences S&Wmorita Kagaku Kogyo Co., Ltd.Zhucheng Haotian Pharm Co., Ltd.PureCircle

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la Stevia 2021-2028 explore l’analyse des données historiques ainsi que la taille, la part, la croissance, la demande et les revenus de la Stevia mondiale et estime la tendance future du marché sur la base de cette étude détaillée. L’étude partage la performance du marché à la fois en termes de volume et de chiffre d’affaires et ce facteur qui est utile et utile à l’entreprise.

Marché de la Stévia, par Type

Feuille Entière

Poudre

Liquide

Marché de la Stévia, par Application

Desserts Laitiers et Surgelés

Boulangerie et Confiserie

Édulcorants de Table

Boisson

Autres

Analyse régionale et nationale : Marché mondial de la Stévia

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et Orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ANASE, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, Reste de L.A.)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient)

