Perspectives de croissance du marché de la logistique du commerce électronique et évaluation des opportunités 2028

L’« Analyse du marché mondial de la logistique du commerce électronique jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie du marché de la logistique du commerce électronique avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la logistique du commerce électronique avec une segmentation détaillée du marché par type, composant, application et géographie. Le marché mondial de la logistique du commerce électronique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des acteurs du marché Logistique du commerce électronique et présente des tendances et des opportunités clés sur le marché Logistique du commerce électronique.

Les principaux acteurs du marché sont :

com, Inc.

H. Robinson dans le monde, Inc.

Logistique CEVA

Clipper Logistique Plc.

DHL International GmbH

FedEx Corporation

Kerry Logistics Network Limited.

Nippon Express Co., Ltd.

SF Express Co., Ltd.

United Parcel Service, Inc.

Marché mondial de la logistique tierce: applications et types

Prévisions du marché de la logistique du commerce électronique jusqu’en 2028 – Impact COVID-19 et analyse globale par type de service (transport, entreposage, services à valeur ajoutée), zone opérationnelle (nationale, internationale), type de livraison (livraison standard, livraison le jour même), Catégorie (vêtements et style de vie, automobile, livres et périodiques, ingénierie, produits de grande consommation et électronique grand public, soins de santé, haute technologie, autres), utilisateur final (B2B, B2C) et géographie.

Segmentation du marché

En fonction du type de service, le marché mondial de la logistique du commerce électronique est segmenté en services de transport, d’entreposage et à valeur ajoutée.

Sur la base de la zone opérationnelle, le marché est segmenté en domestique, international

En fonction du type de livraison, le marché est divisé en livraison standard, livraison le jour même

Basé sur la catégorie, le marché est divisé en vêtements et style de vie, automobile, livres et périodiques, ingénierie, fmcg et électronique grand public, soins de santé, haute technologie, autres

Basé sur l’utilisateur final, le marché est divisé en B2B, B2C

Portée du marché

Impact de Covid-19 sur le marché de la logistique du commerce électronique

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises. La fermeture de diverses usines et usines a affecté les chaînes d’approvisionnement mondiales et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits sur le marché mondial. Peu d’entreprises ont déjà annoncé des retards possibles dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord affectent les collaborations commerciales et les opportunités de partenariat.