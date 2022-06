Perspectives de croissance du marché de la gestion intégrée des soins, principaux fournisseurs, prévisions de scénarios futurs jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la gestion intégrée des soins devrait croître à un TCAC de 8,6 % de 2022 à 2030 . Les soins intégrés, ou santé intégrée, soins complets, soins coordonnés, soins transmuraux ou soins continus, sont une tendance mondiale dans les réformes des soins de santé et de nouveaux arrangements organisationnels axés sur des formes de prestation de soins plus coordonnées et intégrées, et leur gestion est considérée comme des soins intégrés. la gestion.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la gestion intégrée des soins

Le COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance du marché . Pendant le COVID-19, diverses entreprises et prestataires de soins de santé ont introduit différents forfaits de soins intégrés pour assurer la sécurité des patients à domicile. La demande de gestion intégrée des soins a augmenté au milieu de la pandémie pour gérer ces services de soins intégrés. De plus, pendant la pandémie, les gens ont également opté pour des services de soins à domicile intégrés, car ils étaient paniqués en raison de l’impact élevé de la COVID-19 sur chaque individu et chaque marché.

Portée de la gestion intégrée des soins

L’étude classe le marché de la gestion intégrée des soins en fonction du type d’intégration, du type de composant, de la méthode d’intégration, du niveau d’intégration et du modèle de soins d’intégration aux niveaux régional et mondial .

Par type d’intégration

Organisationnel

Fonctionnel

Service

Clinique

Par type de composant

Service

Logiciel

Matériel

Par niveau d’intégration

Macro

Méso

Micro

Par modèle de soins intégrés

Modèle basé sur la population

Modèles spécifiques au groupe et à la maladie

Modèles individuels

Par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Pérou Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Hongrie République tchèque Belgique Les Pays-Bas Norvège Suède Danemark Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Birmanie Cambodge Les Philippines Singapour Australie Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des logiciels devrait représenter le TCAC le plus élevé par type de composant sur le marché de la gestion intégrée des soins

Sur la base du type d’intégration, le marché mondial de la gestion intégrée des soins est divisé en logiciels, matériel et services. Parmi eux, les services représentaient la part de marché la plus élevée en 2021 en raison de la gestion intégrée des soins proposée par divers géants de la santé pour répondre aux besoins des patients. Cependant, on estime que le logiciel présente la plus forte croissance du TCAC au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l’investissement croissant dans la technologie et aux nouveaux logiciels intégrés de gestion des soins, qui stimuleront la croissance du segment.

L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché de la gestion intégrée des soins

Sur la base des régions, la gestion intégrée des soins à l’échelle mondiale a été segmentée en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, l’Amérique du Nord représente la part de marché la plus élevée sur le marché de la gestion intégrée des soins et on estime qu’elle détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. En raison de la présence d’acteurs du marché bien établis dans la région, notamment IBM, Genex Services, etc. De plus, les avancées technologiques croissantes dans les régions stimuleront la croissance du marché.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial de la gestion intégrée des soins

Sur la base des recherches et analyses ci-dessous, certains acteurs clés du marché adoptent diverses stratégies pour améliorer leur clientèle et leur position sur le marché :