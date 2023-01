Perspectives d’avenir du marché des chips de pommes de terre, analyse, tendances et prévisions de l’industrie 2028

Selon une analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial des croustilles devrait croître à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation du revenu personnel disponible, la tendance à l’occidentalisation des modes de consommation alimentaire et de la croissance économique, ainsi que la demande mondiale croissante de grignotines sont les principaux facteurs de croissance du marché des croustilles. En conséquence, le marché des puces, qui vaut 22,1 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 31,18 milliards de dollars en 2028.

Comme son nom l’indique, les frites sont des frites. En ce qui concerne la restauration rapide, les frites sont l’une des options de repas les plus pratiques. Les frites sont faites en faisant frire ou en cuisant des frites. La popularité croissante des croustilles a incité les épiceries populaires à offrir de nouvelles croustilles novatrices. Il existe de nombreuses saveurs de croustilles sur le marché.

Pour une compréhension approfondie de l’industrie du marché des chips de pommes de terre, le rapport d’étude de marché des chips de pommes de terre est une excellente solution. Ce rapport de l’industrie fournit une évaluation descendante du marché basée sur les revenus et les segments commerciaux en développement. L’analyse de marché menée ici met en évidence les différents secteurs s’appuyant sur le développement commercial le plus rapide ainsi qu’un cadre prévisionnel estimé. Le rapport sur le marché de Chips de pommes de terre fournit un aperçu de l’analyse du marché, de la définition du marché, de la segmentation du marché, des développements clés du marché, de l’analyse des principaux acteurs ou concurrents et d’une méthodologie de recherche détaillée.

Certains des acteurs clés de l’étude de marché sur les chips de pommes de terre

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des chips de pommes de terre sont General Mills, Kellogg’s, Johnson & Johnson Snacks, PepsiCo, Kraft Heinz, Nestlé, Prata Snacks Ltd, Utz Brands, Inc. et CAMPBELL SOUP COMPANY. Burts Potato Chips Ltd, Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Calbee, Great Lakes Potato Chips, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Frito-Lay North America, Inc., KETTLE BRAND., Kellogg NA Co., Old Dutch Foods et KOIKE-YA Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle individuelle pour chaque concurrent.

Les objectifs de l’étude sont :

Analyser le statut mondial des chips de pommes de terre, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

-Présenter le développement de Potato Chips dans les régions Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Une analyse complète des acteurs clés, de leurs plans et stratégies de développement.

Définissez, décrivez et prévoyez le marché par type de produit, application du marché et zones géographiques clés.

Rapport d’étude de marché sur la valeur des chips de pommes de terre 2022-2029 :

➼ Changements significatifs dans la dynamique du marché.

➼ Informer et évaluer les derniers développements de l’industrie.

➼ Analyse environnementale complète, y compris l’évaluation du marché des chips mères.

➼ Taille actuelle, historique et projetée du marché des croustilles en termes de valeur et de volume.

➼ Segmentation du marché des chips de pommes de terre par grandes régions.

➼ Parts de marché des chips et stratégies des grands fabricants.

➼ L’essor de régions et de segments spécifiques du marché des chips.

➼ Une évaluation objective de la trajectoire du marché.

➼ Conseils aux entreprises leaders pour renforcer leur position sur le marché.

Quelques points forts du catalogue :

Chapitre 1 Méthodes de recherche et sources de données

Résumé du chapitre 2

Chapitre 3 Marché des chips de pommes de terre: analyse de l’industrie

Chapitre 4 Marché des chips de pommes de terre: informations sur le produit

Chapitre 5 Marché des chips de pomme de terre: aperçu des applications

Chapitre 6 Marché des chips de pommes de terre – Perspectives régionales

Chapitre 7 Marché des chips de pommes de terre: paysage concurrentiel

suivre… … .

