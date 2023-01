Perspectives concurrentielles et opportunités du marché de la feuille d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique dans les régions de toilettage

Perspectives concurrentielles et opportunités du marché de la feuille d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique dans les régions de toilettage

' Marché de la feuille d'aluminium au Moyen-Orient et en Afrique 'le nouveau rapport de recherche s'ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s'étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d'étude de marché sur les feuilles d'aluminium au Moyen-Orient et en Afrique présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l'importation et l'exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la feuille d’aluminium était évalué à 1 640,0 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2 393,65 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,84 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

La feuille d’aluminium est un composant clé des stratifiés et se trouve couramment dans les emballages alimentaires. Il offre une fonction de barrière plus élevée contre l’humidité, l’oxygène et d’autres gaz, ainsi que contre les odeurs volatiles et la lumière, que n’importe quel matériau stratifié en plastique. Le papier d’aluminium est également utilisé pour fabriquer des emballages stérilisés. Les feuilles d’aluminium offrent de nombreux avantages aux industries de l’emballage et de l’alimentation et au consommateur, notamment la convivialité et la recyclabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (emballages en aluminium, sachets, blisters, tubes pliables, plateaux/conteneurs, capsules, couvercles laminés, sacs doublés en aluminium, feuilles de chocolat, joints ronds en aluminium, autres), type (imprimé, non imprimé), épaisseur (0,07 MM, 0,09 MM , 0,2 MM, 0,4 MM), utilisateur final (alimentation, produits pharmaceutiques, cosmétiques, isolation, électronique, échantillonnage géochimique, composants automobiles, autres) Pays couverts Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique. Acteurs du marché couverts Amcor PLC (Suisse), Constantia Flexibles (Autriche), Novelis Aluminium (États-Unis), Raviraj Foils Ltd (Inde), Novelis Aluminium (États-Unis), Ampco metal (Suisse), All hilal group (Arabie saoudite), Caterpack (Afrique du Sud) , Alcon (Suisse), Huyi Aluminium Co, Ltd (EAU), Cosmoplast (EAU), Symetal (États-Unis), Aluminium Foil Converters (Afrique du Sud), UNIPACK (États-Unis), Express Group (EAU), ERAMCO (Arabie Saoudite) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents

Nombre croissant d’innovations de produits

Hausse des collaborations stratégiques

Dynamique du marché des feuilles d’aluminium

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Initiatives gouvernementales croissantes pour sensibiliser les consommateurs

Le marché est poussé par la demande croissante de papier d’aluminium des utilisateurs finaux tels que les aliments, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques en raison d’actions gouvernementales accrues pour promouvoir la sensibilisation à la sécurité alimentaire.

Règles et réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire

Les règles gouvernementales en vigueur en matière de sécurité alimentaire et de normes de qualité ont alimenté l’essor de l’activité nationale de papier d’aluminium, encourageant les producteurs à développer des solutions d’emballage efficaces qui évitent la contamination des aliments.

Accroître la demande de commerce électronique

L’évolution de la dynamique du secteur de la vente au détail devrait stimuler la demande de différents produits de vente au détail, propulsant ainsi positivement la croissance des produits d’emballage prêts à l’emploi. De plus, le développement du segment de la vente au détail en ligne a déplacé les consommateurs vers les magasins en ligne à partir des magasins de détail. L’industrie alimentaire en ligne restera probablement un marché de consommation clé pour les produits en aluminium.

Augmentation de la demande de produits biologiques

Le développement de la biotechnologie et la demande croissante de produits biologiques devraient stimuler la demande de papier d’aluminium dans les produits tels que les poudres, les liquides et les comprimés.

Opportunités

Augmentation des innovations de produits

Le nombre croissant de développements de produits améliorera le taux de croissance de l’industrie en créant de nouvelles opportunités de marché. L’aluminium est un matériau recyclable qui représente une opportunité lucrative pour les fabricants, car l’augmentation des taux de collecte et de récupération du produit signifie une baisse du prix de production et une amélioration de la rentabilité.

Demande de production d’emballages légers

L’utilisation de feuilles d’aluminium accompagnées de films souples pour produire des emballages légers augmente à un rythme raisonnable. Ceci est susceptible d’offrir de nouvelles opportunités aux vendeurs du marché à court terme. Ces emballages peuvent être utilisés dans les emballages alimentaires, de café et de poisson.

Contraintes/ Défis

Le marché se développe énormément. Cependant, il y a quelques difficultés dans les voies de croissance. Ces obstacles comprennent un manque de techniques d’emballage appropriées. Certains pays sont encore collés aux méthodes traditionnelles. En raison de l’évolution du mode de vie des gens, une partie importante du monde n’a toujours pas assez d’argent pour acheter des aliments emballés. Ce sont les principales contraintes du marché qui entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la feuille d'aluminium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Développement récent

En novembre 2021, ProAmpac a déclaré que sa société mère, IFP Investments Limited, avait développé Irish Flexible Packaging et Fispak. Il s’agit de producteurs et de fournisseurs irlandais d’emballages durables et flexibles destinés aux marchés du poisson, des produits laitiers, de la boulangerie, de la viande et du fromage en Irlande et.

En septembre 2021, Flex Films, la branche de fabrication de films de la société d’emballages flexibles Uflex, a lancé son film haute barrière BOPET F-UHB-M. Le film est prévu pour remplacer la feuille d’aluminium dans les applications d’emballage flexibles afin de résoudre les tâches de l’industrie qui ont une faible intégrité, la disponibilité des matériaux, le prix élevé des matériaux, entre autres. En raison de ces alternatives sur le marché, cela peut conduire la production alimentaire à remplacer le papier d’aluminium pour l’emballage des produits, ce qui devrait défier la croissance du marché.

Rapport sur le marché des principaux acteurs clés du Moyen-Orient et de l’Afrique Feuille d’aluminium:

Amcor PLC (Suisse)

Constantia Flexibles (Autriche)

Romancier Aluminium (États-Unis)

Raviraj Foils Ltd (Inde)

Romancier Aluminium (États-Unis)

Ampco métal (Suisse)

Tous les groupes hilal (Arabie Saoudite)

Caterpack (Afrique du Sud)

Alcon (Suisse)

Huyi Aluminium Co., Ltd. (EAU)

Cosmoplast (EAU)

Symetal (États-Unis)

Convertisseurs de feuille d’aluminium (Afrique du Sud)

UNIPACK (États-Unis)

Groupe express (EAU)

ERAMCO (Arabie Saoudite)

Segmentation du marché :

Le marché des feuilles d’aluminium est segmenté en fonction des produits, des types, de l’épaisseur et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Emballages en aluminium

Pochettes

Paquets de pansements

Tubes pliables

Plateaux/Contenants

Gélules

Couvercles laminés

Sacs doublés d’aluminium

Feuilles de chocolat

Joints ronds en aluminium

Autres

Taper

Imprimé

Non imprimé

Épaisseur

0,07 mm

0,09 MM

0,2 mm

0,4 mm

Utilisateur final

Nourriture

Médicaments

Produits de beauté

Isolation

Électronique

Échantillonnage géochimique

Composants automobiles

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché de la feuille d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la feuille d’aluminium est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits, types, épaisseur et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la feuille d’aluminium sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Israël, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Feuille d’aluminium au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Feuille d’aluminium?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Feuille d’aluminium?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Feuille d’aluminium?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché du papier aluminium au Moyen-Orient et en Afrique auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries du papier aluminium au Moyen-Orient et en Afrique?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

