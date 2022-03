Perspectives concurrentielles du marché européen des protéines de pois, aperçu de la production et demande jusqu’en 2028

Le rapport examine de nombreuses facettes vitales de l’industrie qui influencent de manière aiguë l’industrie du marché européen des protéines de pois , qui comprend une étude approfondie de l’avantage concurrentiel, des dernières avancées, de l’environnement industriel par région, du marché contemporain et des tendances émergentes, des principaux concurrents du marché et de la tendance actuelle de l’utilisateur final. Le rapport supervise également la taille du marché, la part de marché, le taux de croissance, les revenus et le TCAC rapportés précédemment ainsi que son estimation prévisionnelle.

« Le marché européen des protéines de pois devrait croître à un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision. »

Europe Pea Protein comprend le rapport d’analyse du marché Principales entreprises:

Ingrédients A&B

Axiom Foods, Inc.

Burcon Nutrascience Corporation

Cosucra Groupe Warcoing SA

Gemef Industries

Glanbia Nutritionals

Puris

Roquette Frères

Les laboratoires verts LLC

Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Répartition du marché des protéines de pois en Europe par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché européen des protéines de pois sur la base des types suivants :

Isolats de protéines de pois

Concentrés de protéines de pois

Protéine de pois texturée

Sur la base de l’ application , le marché européen des protéines de pois est segmenté en:

Compléments alimentaires

Produits de boulangerie et de confiserie

Substituts de viande

Breuvages

Les autres

La protéine de pois est obtenue à partir de pois cassés verts et jaunes et est principalement utilisée pour fabriquer de la poudre de protéines. Il sert souvent de base dans les aliments emballés comme les hamburgers végétariens, la mayonnaise végétalienne et remplace même les produits laitiers dans certaines crèmes glacées et le lait. La protéine de pois est une excellente source de fer. Il est ajouté dans les produits alimentaires tels que les smoothies et les shakes pour augmenter la teneur en protéines et convient également parfaitement à presque tous les régimes car il est naturellement végétalien et hypoallergénique. La protéine de pois contient neuf acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas produire. Le marché des protéines de pois croît à un rythme important en raison de facteurs tels qu’une meilleure conscience de la santé, de multiples avantages pour la santé et une demande accrue d’alternatives aux protéines de viande.

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants des rapports :

Aperçu détaillé du marché européen des protéines de pois

Changements dans la dynamique du marché de l’industrie

Segmentation détaillée du marché par type, application, etc.

Taille du marché historique, actuelle et projetée en termes de quantité et de valeur

Tendances et développements récents de l’industrie

Situation concurrentielle du marché européen des protéines de pois

Entreprises clés et stratégies de produits

Segment/région de niche potentiel affichant une croissance prometteuse.

Enfin, le rapport sur le marché européen des protéines de pois est la source crédible pour obtenir les études de marché qui accéléreront de manière exponentielle votre activité. Le rapport fournit les paramètres régionaux, les conditions économiques, les valeurs des articles, les avantages, les limites, les créations, les fournitures, les demandes, les taux de développement du marché, les chiffres, etc. .

Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché des protéines de pois en Europe comprend des estimations de la valeur et du volume du marché. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché européen des protéines de pois et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

