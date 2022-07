Perspectives commerciales du marché des solutions de dictée en nuage 2022, nouvelles tendances à venir, croissance du TCAC et de la demande, applications, prévisions de revenus 2028

Prévisions du marché des solutions de dictée dans le cloud jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par système de dictée (enregistreur portable, microphone de dictée par ordinateur, système de dictée par appel, applications pour téléphones mobiles) ; Taille de l’entreprise (PME, grandes entreprises) ; Utilisateur final (informatique et télécommunications, soins de santé, voyages et hôtellerie, gouvernement, fabrication, vente au détail, médias et divertissement, énergie et services publics, autres) et géographie

Le logiciel de dictée en nuage est un type de logiciel de productivité vocale qui permet l’enregistrement et l’édition en temps réel des mots parlés, ainsi que la création de transcriptions. Ce système cloud basé sur SaaS intègre la dictée numérique, le partage du travail et les applications pour smartphone dans un seul package. Les smartphones tels que l’iPhone, Android, Windows et Blackberry sont désormais utilisés comme appareils de dictée numérique avec transcription basée sur le cloud.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative : – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00026553/

Liste des acteurs clés couverts dans ce rapport de marché :

Arrendale Associates, Inc.

Koninklijke Philips N.V.

Dictalogique

BigHand Ltd

WahlTek, Inc.

iScribe Healthcare, Inc.

Dictée en nuage.

VoiceCloud

Solutions de traitement de la parole

Avancé

L ‘«analyse du marché mondial des solutions de dictée dans le cloud jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de la technologie, des médias et des télécommunications, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport sur le marché des solutions de dictée dans le cloud vise à fournir un aperçu du marché des solutions de dictée dans le cloud avec une segmentation détaillée du marché par système de dictée, taille d’entreprise, utilisateur final et géographie. Le marché mondial des solutions de dictée dans le cloud devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché du principal acteur du marché des solutions de dictée dans le cloud et présente les principales tendances et opportunités du marché.

L’adoption de la dictée numérique en raison de la numérisation accrue, de l’adoption de services basés sur le cloud, de l’utilisation accrue des smartphones, de l’augmentation des investissements des entreprises dans les services SaaS et de l’évolution continue des processus de flux de travail d’entreprise en raison des tendances informatiques modernes et des périphériques matériels sont quelques-uns des facteurs moteurs de la croissance du marché des solutions de dictée dans le cloud. Cependant, un investissement initial important, des problèmes de sécurité des données et une pénurie de main-d’œuvre qualifiée sont quelques-uns des défis qui limitent la croissance du marché.

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché : – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPRE00026553/

Le marché mondial des solutions de dictée dans le cloud est segmenté en fonction du système de dictée, de la taille de l’entreprise et de l’utilisateur final. Basé sur le système de dictée, le marché des solutions de dictée dans le cloud est segmenté en enregistreur portable, microphone de dictée pour ordinateur, système de dictée par appel, applications pour téléphones mobiles. En fonction de la taille de l’entreprise, le marché des solutions de dictée dans le cloud est segmenté en PME et grandes entreprises. Basé sur l’utilisateur final, le marché des solutions de dictée dans le cloud est segmenté en informatique et télécommunications, soins de santé, voyages et hôtellerie, gouvernement, fabrication, vente au détail, médias et divertissement, énergie et services publics, autres.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des solutions de dictée dans le cloud en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2018 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale. Le marché des solutions de dictée dans le cloud de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport sur le marché des solutions de dictée dans le cloud couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques : – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00026553/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876