Perspectives commerciales du marché de l’imagerie mammaire non ionisante avec analyse de scénario pandémique et prévisions 2028

Marché mondial de l’imagerie mammaire non ionisante , par type (échographie mammaire, IRM mammaire, échographie mammaire automatisée (AWBU), thermographie mammaire, tomographie par impédance électrique, imagerie optique), utilisateur final (hôpital, centre d’imagerie diagnostique, autres) – Industrie Tendances et prévisions jusqu’en 2029.



Analyse et taille du marché mondial Imagerie mammaire non ionisante

Le marché de l’imagerie mammaire non ionisante était évalué à 4,02 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 7,77 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,60 % en 2022-2029. L' »échographie mammaire » représente le plus grand segment de type sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante au cours de la période de prévision en raison du risque plus faible d’exposition aux rayonnements et des divers avantages tels que la capacité de détecter les lésions et la capacité de différencier un kyste et une masse solide et la détection du flux sanguin dans les vaisseaux. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du sein est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes et plus de 200 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde. L’incidence croissante du cancer du sein a encore accru la sensibilisation à la détection précoce du cancer du sein à travers le monde. En conséquence, les initiatives gouvernementales de soutien contribuent à sensibiliser le public aux facteurs de risque de cancer, aux mesures préventives et à la détection précoce. Par conséquent, ces déterminants de la croissance alimenteront l’expansion du marché sur la période de prévision.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie mammaire non ionisante vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie mammaire non ionisante, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie mammaire non ionisante

Le paysage concurrentiel du marché Imagerie mammaire non ionisante fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante sont

Hologic, Inc. (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Fujifilm Holdings Corporation (Japon)

Canon Inc. (Japon)

Aurora Healthcare US Corp. (États-Unis)

Allengers (Inde)

Dilon Medical Technologies, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Planmed Oy. (Finlande)

Dolphin Medical Technologies, Inc. (NOUS)

Micrima Limited (Royaume-Uni)

CMR Naviscan Corporation (États-Unis), SuperSonic Imagine (France)

Carestream Health (États-Unis)

Définition du marché mondial de l’imagerie mammaire non ionisante

L’imagerie mammaire est une sous-spécialité de la radiologie diagnostique qui implique l’imagerie des seins à des fins de diagnostic ou de dépistage. Les technologies d’imagerie mammaire sont utilisées pour étudier les tissus des seins des femmes afin de diagnostiquer le cancer du sein et d’autres maladies liées au sein. Certains des examens d’imagerie mammaire les plus populaires comprennent les mammographies, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du sein et l’échographie.

Dynamique du marché de l’imagerie mammaire non ionisante

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Exigence croissante pour le diagnostic

La prévalence croissante du cancer du sein est le facteur le plus important à l’origine de la croissance de ce marché, car il nécessite en outre un diagnostic et un dépistage. La population croissante de femmes plus sensibles au cancer du sein devrait également soutenir la croissance du marché.

En outre, l’expansion du secteur de la santé ainsi que l’augmentation de la demande de diagnostic précoce devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, le nombre croissant de programmes de dépistage , ainsi que le nombre croissant de conférences et de symposiums axés sur la sensibilisation aux avantages du dépistage et du diagnostic précoces, amortissent également la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Améliorer le remboursement, le financement et les investissements

De plus, l’amélioration du scénario de remboursement et l’augmentation du financement des organisations privées et gouvernementales pour le développement des infrastructures de santé devraient générer des opportunités lucratives pour le marché. Les investissements gouvernementaux et privés croissants pour répondre à la demande croissante de dépistage du cancer du sein offriront en outre de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’imagerie mammaire non ionisante

Coûts élevés

D’autre part, le coût élevé requis pour détecter le cancer du sein devrait entraver la croissance du marché.

Effets du rayonnement

Les effets néfastes de l’exposition aux radiations entraînent une diminution de la participation de la population à la procédure. On estime que ce facteur entrave la croissance globale du marché.

Réglementation stricte

En outre, les procédures d’approbation réglementaires strictes devraient défier le marché de l’imagerie mammaire non ionisante au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Impact post-Covid-19 sur le marché de l’imagerie mammaire non ionisante

L’émergence de la pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé du monde entier. Le marché de l’imagerie mammaire non ionisante a été largement impacté par l’épidémie de COVID-19 .

Pendant la pandémie, l’imposition de restrictions de confinement et de distanciation sociale par le gouvernement pour freiner l’épidémie de COVID-19, a entraîné l’arrêt de diverses opérations, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une croissance étouffante des entreprises, des annulations d’événements technologiques, des suspensions de nouveaux développements et a affecté la production et les ventes globales limite encore l’expansion de l’industrie. La mise en place du confinement a entraîné une diminution du nombre de visites de patients pour d’autres maladies comme le cancer et le diabète. Selon l’Eurasian Journal of Medical Investigation (EJMI), entre avril et juillet 2020, il y a eu une réduction de 41,7% à 64,4% du nombre de modalités d’imagerie mammaire. La technologie de la mammographie a montré la baisse la plus importante. La technologie de la mammographie a montré la baisse la plus importante.

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2021, le système d’imagerie mammaire Imagio P200003 de Seno Medical a été autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le système d’imagerie mammaire Imagio image les tissus mammaires en utilisant à la fois la technologie optoacoustique (OA) et la technologie ultrasonore (US) pour aider les cliniciens à examiner les anomalies mammaires.

En avril 2021, Dilon Technologies Inc., propriétaire des sondes Gamma Navigator et leader mondial de classe mondiale dans le traitement et la détection du cancer du sein, a acquis tous les actifs de Dune Medical, y compris « MarginProbe essentiellement » de Dune Medical.

Portée du marché mondial de l’imagerie mammaire non ionisante

Le marché de l’imagerie mammaire non ionisante est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Échographie mammaire

IRM mammaire

Échographie automatisée du sein entier (AWBU)

Thermographie mammaire

Tomographie par impédance électrique

Imagerie optique

Sur la base du type, le marché de l’imagerie mammaire non ionisante est segmenté en échographie mammaire, IRM mammaire, échographie mammaire automatisée (AWBU), thermographie mammaire, tomographie par impédance électrique et imagerie optique. Le segment de l’échographie mammaire devrait représenter la plus grande part en raison du risque plus faible d’exposition aux rayonnements et des divers avantages tels que la capacité de détecter les lésions et la capacité de différencier un kyste d’une masse solide et la détection du flux sanguin à travers les vaisseaux.

Utilisateur final

Hôpital

Centre d’imagerie diagnostique

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’imagerie mammaire non ionisante est divisé en hôpital, centre d’imagerie diagnostique et autres.

