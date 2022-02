Perspective du marché du robot-taxi, analyse complète et prévision de croissance jusqu’en 2028

Un Robo-Taxi, est également connu sous le nom de robo-cab, un taxi autonome ou un taxi sans conducteur. Il s’agit d’une voiture autonome exploitée pour un service de mobilité à la demande. L’objectif principal est d’éliminer le besoin d’un chauffeur humain, qui représente une part importante des coûts d’exploitation de ce type de services.

Les entreprises présentées dans ce rapport incluent : Daimler AG, Ford Motor Company, GM Cruise LLC, Lyft, Inc., nuTonomy, Tesla, Uber Technologies Inc., Volkswagen, Volvo Car Corporation, Waymo LLC

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des robots taxis est segmenté en fonction du type de service, de l’application, du composant, du niveau d’autonomie, de la propulsion et du véhicule. En fonction du type de service, le marché est segmenté en location de voitures et en gare. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en transport de marchandises et transport de passagers. Sur la base du composant, le marché est segmenté en caméra, lidar, radar et capteurs à ultrasons. Sur la base du niveau d’autonomie, le marché est segmenté en niveau 4 et niveau 5. Sur la base de la propulsion, le marché est segmenté en électrique, pile à combustible et hybride. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voiture et fourgon/navette.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des robots-taxis en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des robots taxis de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

