Perspective du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché des systèmes de positionnement et de navigation indoor devrait connaître une croissance du marché à un taux de 32,94 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 296,59 milliards USD d’ici 2028. Rapport Data Bridge Market Research sur le marché des systèmes de positionnement et de navigation indoor fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La prolifération des appareils connectés par smartphone et des applications basées sur la localisation accélère la croissance du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur.

Portée du marché et taille du marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs

Sur la base des composants, le marché des systèmes de positionnement et de navigation indoor est segmenté en technologie, outils logiciels et services.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des systèmes de positionnement et de navigation indoor est segmenté en cloud et sur site.

Sur la base des applications, le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est segmenté en optimisation des ventes et du marketing, gestion de l’expérience client, surveillance à distance, gestion des stocks, analyse prédictive des actifs, gestion des risques et gestion des interventions d’urgence.

Sur la base de la verticale, le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est segmenté en commerce de détail, transport, divertissement, hôtellerie et bâtiments publics.

Sur la base de l’appareil, le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est segmenté en logiciels, matériel et services.

Sur la base de la plate-forme, le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est segmenté en Android et iOS.

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes de positionnement et de navigation indoor est segmenté en technologie ultra large bande, Bluetooth low energy et Wi-Fi.

Analyse globale du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur au niveau des pays

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC ), l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des pointeurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché du système de positionnement et de navigation en intérieur

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs sont Google, Inpixon, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Juniper Networks, Inc., HID Global Corporation, Microsoft, Apple Inc., Cisco, ACUITY BRANDS LIGHTING, INC., CenTrak , Sonitor Technologies, UBISENSE, infsoft GmbH, HERE, IndoorAtlas Ltd., STANLEY Healthcare, Midmark Corporation, Quuppa, AiRISTA Flow, Inc., InnerSpace, Esri, Sparkyo Technology Pvt. Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

