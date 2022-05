Perspective du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et croissance du marché à un taux de 8,20% d’ici 2028

Le rapport sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord a été recueilli à partir de plusieurs sources fiables telles que des revues, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels des entreprises et des fusions. Pour prendre de meilleures décisions, générer un maximum de revenus et améliorer les bénéfices de l’entreprise, ce rapport d’étude de marché est une excellente solution. Ce rapport d’étude de marché fournit une idée systématique du scénario actuel du marché mondial, des développements récents, des lancements de produits, des coentreprises, de la capacité, de la valeur de production, des fusions et acquisitions basées sur plusieurs dynamiques de marché. Le rapport à grande échelle sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord donne un avantage non seulement pour rivaliser mais aussi pour surpasser la concurrence.

Le marché nord-américain des dispositifs de neurologie interventionnelle devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché nord-américain des dispositifs de neurologie interventionnelle fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle.

Sur le marché nord-américain des dispositifs de neurologie interventionnelle, les principaux facteurs moteurs sont l’obésité croissante et le vieillissement de la population, les développements technologiques sur le marché de la neurologie interventionnelle. La croissance du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est due à des facteurs tels que l’incidence croissante des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et ischémiques et la demande croissante de procédures mini-invasives pour le traitement des maladies neurovasculaires.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Abbott

Johnson & Johnson Services, Inc.

Société scientifique de Boston

Stryker

Medtronic

Société Terumo

Penumbra, Inc.

MicroPort Scientific Corporation

Systèmes médicaux de mérite

WL Gore & Associés, Inc

B.Braun Melsungen AG

Cuisiner

Medikit co., Ltd.

Bayer SA

Acandis GmbH

Groupe international de biocapteurs, Ltd

Integra LifeSciences

Marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord – Segmentation du marché :

Le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type de produit, du type de procédure, du type d’application, de l’utilisateur final et de la géographie.

Sur la base du produit, le marché est segmenté en dispositifs d’enroulement et d’embolisation d’anévrisme, dispositifs d’angioplastie, dispositifs de neurothrombectomie et dispositifs de micro-support. Le segment des dispositifs d’enroulement et d’embolisation d’anévrisme est en outre segmenté en bobines emboliques, dispositif de déviation de flux ; dispositif embolique liquide. Le segment de produits des dispositifs d’angioplastie est en outre classé en stents carotidiens et en systèmes de protection embolique. Le segment des dispositifs de micro-support est en outre classé en fonction des types de produits en microcathéters et microguides. Les dispositifs de neurothrombectomie sont en outre segmentés en dispositifs de récupération de caillots, en dispositifs d’aspiration et d’aspiration et en collets.

Les dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord sont en outre segmentés en fonction de la procédure d’utilisation en embolisation, angioplastie, neurothrombectomie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final (prestataires de soins de santé), le marché est également segmenté pour donner une compréhension des habitudes d’achat et de la chaîne d’approvisionnement de valeur des fabricants et des détaillants de dispositifs de neurologie interventionnelle. Les utilisateurs finaux inclus dans le champ d’application de ce rapport sont les hôpitaux, les cliniques de neurologie, les centres de soins ambulatoires et autres.

Marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord – Segmentation géographique

Sur la base de la géographie, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord est segmenté en 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les États-Unis sont le marché dominant avec 91,7 % de part de marché en 2015 et devraient croître au TCAC le plus élevé au cours des années de prévision.

Marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord – Paysage concurrentiel:

Le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord est très concurrentiel et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Voici quelques exemples de stratégies/développements récents : En juin 2016, Penumbra, Inc. a lancé un nouveau cathéter de repurfusion ACE 68 pour dispositif de thrombectomie d’AVC parmi beaucoup d’autres. Le rapport inclut les parts de marché des dispositifs de neurologie interventionnelle pour l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Le rapport sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord contient un profilage approfondi des principaux acteurs du marché, ainsi que les développements récents (lancements de nouveaux produits, partenariats, accords, collaborations et coentreprises) et les stratégies adoptées par eux pour soutenir et renforcer leur positions sur le marché. Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Medtronic, Stryker Corporation, Johnson & Johnson, Terumo Corporation, Penumbra, Inc., Abbott Laboratories, Merit Medical Systems, Inc., WL Gore & Associates, Inc., Microport Scientific Corporation, Medikit. Co., Ltd., Cook, UreSil, LLC et Boston Scientific Corporation, entre autres sociétés.

Les appareils neurologiques font référence au type d’appareils qui aident à diagnostiquer, prévenir et traiter divers troubles et affections neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, l’épilepsie, les lésions cérébrales traumatiques, la maladie d’Alzheimer, la dépression majeure et les lésions de la moelle épinière. Ces appareils peuvent être utilisés pour aider à restaurer l’ouïe et la vue, et offrent une fonctionnalité accrue pour les personnes souffrant de perte d’un membre ou de différences congénitales des membres.

L’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques dans la région est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle. L’augmentation du nombre de traumatismes et la flambée des incidences de troubles tels que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson entraînant un changement de mode de vie et un scénario de remboursement favorable accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’utilisation des appareils neurologiques en raison du nombre croissant de patients dans les hôpitaux et l’augmentation de la demande de procédures neurochirurgicales peu invasives en raison d’une récupération rapide et de moins de douleur influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation de la conscience de la beauté, l’augmentation du revenu disponible, l’augmentation des procédures esthétiques et la grande population de patients cibles affectent positivement le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle.

D’autre part, le coût élevé des procédures de chirurgie neurovasculaire et des produits connexes, ainsi que des réglementations strictes devraient entraver la croissance du marché. La pénurie de neurochirurgiens qualifiés devrait défier le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord

Le marché des appareils de dermatologie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application, techniques et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des appareils de dermatologie en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché des appareils de dermatologie en Amérique du Nord en raison de la prévalence des troubles neurologiques dans la région. Le Canada devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’adoption de chirurgies dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des appareils de dermatologie en Amérique du Nord vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de dermatologie en Amérique du Nord, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé. et leur impact sur le marché des appareils de dermatologie en Amérique du Nord. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Amérique du Nord

Le paysage concurrentiel du marché Appareils de dermatologie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des appareils de dermatologie.

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

