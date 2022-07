Perspective de l’industrie du marché du traitement de la sclérose en plaques, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2029

Un rapport d’étude de marché à grande échelle fournit une étude détaillée avec des opportunités actuelles et à venir pour simplifier l’investissement futur sur le marché. Les problèmes de différents domaines fonctionnels du marketing sont couverts ici et incluent le comportement du consommateur, le produit, les ventes, le canal de distribution, la tarification, la publicité et la distribution physique. Avec une approche formalisée et managériale, une étude marketing a été réalisée dans ce rapport d’analyse de marché pour proposer la meilleure solution. De plus, un rapport sur le marché de classe mondiale met également à disposition un profil stratégique des principaux acteurs de l’industrie ABC, analysant de manière approfondie leurs compétences de base et dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Un rapport d’analyse de marché gagnant comprend globalement une analyse absolue et distincte des moteurs et des contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, une analyse exhaustive de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs. Le rapport de marché le plus fin et le plus excellent n’est généré que si les facteurs critiques du marché font partie du rapport. En utilisant des approches intégrées et la technologie la plus récente pour des résultats inégalés, ce rapport de marché a été généré. L’analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement de la sclérose en plaques était évalué à 25,38 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 34,73 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,00% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Exemple de copie exclusive disponible de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-multiple-sclerosis-treatment-market

Définition du marché

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire chronique à médiation immunitaire qui affecte la moelle épinière et les cellules nerveuses du cerveau, provoquant une démyélinisation, une section axonale et une neurodégénérescence. Les médicaments injectables, oraux et infusés, les relaxants musculaires, les antidépresseurs et la physiothérapie sont parmi les thérapies les plus largement utilisées. L’interféron-bêta et l’acétate de glatiramère sont des traitements injectables administrés sous la peau ou dans le muscle ; les médicaments oraux comprennent le tériflunomide, le fumarate de diméthyle et la cladribine ; et les traitements par perfusion intraveineuse comprennent l’ocrélizumab, l’alemtuzumab et le natalizumab.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Traitement de la sclérose en plaques

Le paysage concurrentiel du marché Traitement de la sclérose en plaques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du traitement de la sclérose en plaques.

Principaux acteurs : –

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Jérusalem)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (États-Unis)

GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

Novartis AG (Suisse)

Bayer SA (Allemagne)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Allergan (Irlande)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

AbbVie Inc. (États-Unis)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Cipla Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Actelion Pharmaceuticals SA (Suisse)

Opexa Therapeutics, Inc. (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Dynamique du marché du traitement de la sclérose en plaques

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la sclérose en plaques

La prévalence croissante de la sclérose en plaques est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché du traitement de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques récurrente-rémittente (RRMS), la SP progressive primaire (PPMS), la SP progressive secondaire (SPMS) et la SP progressive et récurrente (PRMS) sont les types de sclérose en plaques et leur taux de prévalence élevé influencera la dynamique du marché au cours de la période de prévision.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché du traitement de la sclérose en plaques est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargiront le marché du traitement de la sclérose en plaques. De plus, un revenu disponible élevé et l’augmentation du développement d’ anticorps monoclonaux innovants , d’immunosuppresseurs, d’immunomodulateurs et d’interférons élargiront le marché du traitement de la sclérose en plaques. Parallèlement à cela, la population gériatrique croissante et le mode de vie en constante évolution amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement de la sclérose en plaques. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations et des lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché du traitement de la sclérose en plaques au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé au traitement de la sclérose en plaques entravera le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché du traitement de la sclérose en plaques. De plus, une baisse des visites cliniques due à l’épidémie de COVID0-19 et le manque de sensibilisation des gens freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché du traitement de la sclérose en plaques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du traitement de la sclérose en plaques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché du traitement de la sclérose en plaques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché du traitement de la sclérose en plaques

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. En raison de la crise financière et du retard dans la prestation des soins de santé spécialisés tout en donnant la priorité aux traitements liés au COVID-19, les systèmes de santé du monde entier ont été gravement perturbés à la suite de la pandémie de coronavirus. Les patients n’ont pas pu voir leurs contrôles pour diverses raisons, notamment la difficulté d’accéder à un médecin, la peur de la transmission des infections, l’incapacité de poursuivre les thérapies et les procédures essentielles en raison des restrictions pandémiques. De telles considérations peuvent avoir un impact négatif sur le marché de la sclérose en plaques ces derniers mois.

Développement récent

En août 2020, Novartis a annoncé le lancement de Kesimpta (ofatumumab) avec l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il s’agit de la première et de la seule thérapie par cellules B ciblée auto-administrée pour les personnes souffrant de sclérose en plaques récurrente. Kesimpta associe une efficacité puissante à un profil d’innocuité acceptable et peut être auto-administré à domicile, comblant ainsi une lacune critique dans le traitement des formes de sclérose en plaques (RMS) replaisantes.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-multiple-sclerosis-treatment-market

Portée du marché mondial du traitement de la sclérose en plaques

Le marché du traitement de la sclérose en plaques est segmenté en fonction du type, de la classe de médicaments, du traitement, du diagnostic, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Syndrome cliniquement isolé (SCI)

SEP rémittente (SEP-RR)

SEP progressive primaire (PPMS)

SEP progressive secondaire (SPMS)

Traitement

Médicaments

Thérapies injectables

Interféron bêta

Acétate de glatiramère

Médicaments oraux

Fumarate de diméthyle

Tériflunomide

Cladribine

Traitements par perfusion intraveineuse

Ocrélizumab

Natalizumab

Alemtuzumab

Thérapie par cellules souches

Thérapie physique

Échange de plasma

Les autres

Classe de drogue

Immunomodulateurs

Immunosuppresseurs

Interférons

Les autres

Diagnostic

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Tests de stimulation électrique simples

Ponction lombaire

Les autres

Voie d’administration

Oral

Parentéral

Les autres

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Les autres

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché du traitement de la sclérose en plaques

Le marché du traitement de la sclérose en plaques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, classe de médicaments, diagnostic, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du traitement de la sclérose en plaques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement de la sclérose en plaques en raison de la prévalence croissante de la sclérose en plaques dans cette région. De plus, l’attention croissante des principaux acteurs clés sur les nouvelles technologies stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre de la population et de l’augmentation des dépenses de santé dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

En savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-multiple-sclerosis-treatment-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché.

Contact:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com