Perspective de l’industrie du marché des logiciels de registre des patients, analyse complète, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions 2029

Le marché des logiciels de registre des patients devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des logiciels de registre des patients fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des logiciels de registre des patients.

Marché mondial des logiciels de registre des patients, par type (registres de maladies, registres de services de santé, registres de produits), logiciels (autonomes, intégrés), modèle de tarification (abonnement, propriété), modèle de déploiement (sur site, basé sur le cloud), base de données (commercial , public), fonctionnalité (PHM, gestion des soins aux patients, échange d’informations sur la santé, point de service, évaluation des résultats des produits, recherche médicale et études cliniques), utilisation finale (organisations gouvernementales et administrateurs tiers, hôpitaux et cabinets médicaux, Payeurs, sociétés pharmaceutiques, de biotechnologie et de dispositifs médicaux, centres de recherche), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, reste de l’Europe, Japon, Chine , Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines,Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029

Principaux acteurs : –

Global Vision Technology, IQVIA, Dacima Software Inc., McKesson Corporation, Open Text Corporation, Image Trend, Inc., Evado Clinical, IFA System, VersaForm Systems Corporation, IBM et Optum, Inc., entre autres.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des logiciels de registre des patients vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des logiciels de registre des patients, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des logiciels de registre de patients. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des logiciels de registre des patients jusqu’en 2028

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Logiciel de registre des patients

Le paysage concurrentiel du marché Logiciel de registre des patients fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des logiciels de registre des patients.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des logiciels de registre de patients sont Global Vision Technology, IQVIA, Dacima Software Inc., McKesson Corporation, Open Text Corporation, Image Trend, Inc., Evado Clinical, IFA System, VersaForm Systems Corporation, IBM et Optum. , Inc. parmi d'autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

En raison de l’évolution du mode de vie avec l’augmentation de la population atteinte de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires ou autres et le besoin croissant de systèmes pour exploiter d’énormes données de santé sont le principal facteur moteur du marché alors que la demande croissante de dossiers de santé électroniques (DSE) et plusieurs facteurs avantageux comme le suivi de l’historique des problèmes médicaux avec le patient, la gestion des données de résultats ou le système de surveillance active alimenteront la croissance du marché dans les années à venir. Cependant, le risque de violation de données et la pénurie de professionnels de l’informatique qualifiés pour les systèmes d’exploitation efficaces sont des facteurs restrictifs pour le marché, tandis que les coûts d’installation élevés avec des coûts de maintenance élevés associés au risque de vol de données seront des facteurs difficiles à surmonter pour le marché dans les années à venir.

Ce rapport sur le marché du logiciel de registre des patients fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial des logiciels de registre des patients et taille du marché

Le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en fonction du type, du logiciel, du modèle de déploiement, de la base de données, du modèle de tarification, de la fonctionnalité et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des logiciels de registre des patients est segmenté en registre des maladies, registre des services de santé et registre des produits. Le registre des maladies est en outre segmenté en registres cardiovasculaires, registres du cancer, registres des maladies rares, registres de l’asthme, registres des maladies rénales chroniques et autres registres.

Sur la base des logiciels, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en autonome et intégré.

Sur la base du modèle de tarification, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en abonnement et propriété.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en sur site et basé sur le cloud.

Sur la base de la base de données, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en commercial et public.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en PHM, échange d’informations sur la santé, gestion des soins aux patients, point de service , recherche médicale et études cliniques et évaluation des résultats des produits.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des logiciels de registre de patients est segmenté en organisations gouvernementales et administrateurs tiers, hôpitaux et cabinets médicaux, payeurs privés, sociétés pharmaceutiques , biotechnologiques et de dispositifs médicaux, et centres de recherche.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Analyse au niveau du pays du marché des logiciels de registre des patients

Le marché des logiciels de registre des patients est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, logiciel, modèle de déploiement, base de données, modèle de tarification, fonctionnalité et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du logiciel de registre de patients sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer la part de marché en raison de l’adoption croissante d’outils de santé numériques avancés et du nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques, tandis que l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance important en raison de la croissance des économies comme la Chine et l’Inde et de la population gériatrique croissante. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures de santé alimentera également la croissance du marché de la région.

La section par pays du rapport sur le marché du logiciel de registre des patients fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

