Perspective de l’industrie du marché des lasers esthétiques / cosmétiques, analyse complète, taille, part, croissance, segment et tendances

En utilisant efficacement la technologie, des applications innovantes et une expertise, un rapport de recherche sur le marché mondial des lasers esthétiques / cosmétiques a été produit, qui gère efficacement des tableaux de données de marché volumineux et complexes. Le rapport de l’industrie présente également des statistiques sur l’état actuel de l’industrie. Et s’avère ainsi être une importante source d’orientation et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs qui s’intéressent à ce marché. En outre, les informations collectées et traitées dans le rapport de classe mondiale sur le marché mondial des lasers esthétiques / cosmétiques sont traitées avec des outils idéaux, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, sur lesquelles on peut compter en toute confiance.

Le marché mondial des lasers cosmétiques esthétiques était évalué à 536,46 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1 400,0 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les «lasers multiplateformes» représentent le plus grand segment de type sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques au cours de la période prévue en raison des systèmes hybrides évolutifs et évolutifs, de la flexibilité et de la polyvalence de plusieurs systèmes autonomes dans un seul package. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des lasers cosmétiques esthétiques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Procédures esthétiques croissantes

La croissance de diverses procédures telles que le détatouage, le rajeunissement de la peau, l’épilation, les rides, l’acné et l’élimination des cicatrices, entre autres, est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. La prise de conscience accrue de l’apparence physique, qui incline la population vers ces procédures cosmétiques, devrait également accélérer la croissance globale du marché.

Croissance des investissements et avancées

De plus, les diverses avancées techniques dans le domaine des lasers esthétiques/cosmétiques et l’augmentation du tourisme médical sont estimées générer des opportunités lucratives pour le marché. L’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché et l’augmentation des avancées technologiques augmenteront encore le taux de croissance du marché des lasers cosmétiques esthétiques à l’avenir.

En outre, l’expansion du secteur de la santé, la demande croissante de traitements esthétiques non invasifs ainsi que la modernisation des techniques de soins de santé devraient également alimenter la croissance du marché. La prise de conscience croissante des avantages des procédures au laser, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation de la demande des économies émergentes devraient également amortir la croissance du marché.

Contraintes/Défis

Directives strictes

D’autre part, l’augmentation des directives de sécurité strictes pour les procédures esthétiques et des réglementations de sécurité pour les dispositifs esthétiques devrait entraver la croissance du marché.

En outre, la disgrâce communautaire liée aux traitements cosmétiques et le coût élevé du traitement esthétique ou cosmétique devraient défier le marché des lasers cosmétiques esthétiques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lasers cosmétiques esthétiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Scénario de marché des lasers esthétiques / cosmétiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des lasers esthétiques/cosmétiques dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la demande croissante de procédures esthétiques non invasives, de l’évolution du mode de vie, des progrès et du développement dans la région et de la réduction des coûts de procédure. .

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des lasers esthétiques/cosmétiques devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que les leaders du marché cibleraient les régions en développement d’Amérique du Nord pour les aider à atteindre un meilleur volume de génération de revenus.

Le marché des lasers esthétiques/cosmétiques devient chaque année plus compétitif, l’épilation étant actuellement la plus grande application du marché pour la période prévue de 2019 à 2026. Le nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des lasers esthétiques/cosmétiques.

DEVELOPPEMENTS récents

En juin 2021, Bausch Health Companies Inc. et Solta Medical ont annoncé le lancement aux États-Unis du laser Clear + Brilliant Touch. , le laser Clear + Brilliant de nouvelle génération de la société, qui offre aux patients de tous âges et de tous types de peau les avantages de deux longueurs d’onde pour une procédure de traitement plus personnalisée et approfondie.

En janvier 2020, Lumenis Ltd., la plus grande société mondiale de dispositifs médicaux à base d’énergie pour les applications esthétiques, chirurgicales et ophtalmiques, annonce le lancement de sa toute nouvelle plateforme, le LightSheer Quattro. LightSheer Quattro est le nouveau membre de la famille LightSheer haut de gamme de Lumenis, qui fournit des traitements d’épilation au laser scientifiquement prouvés pour tous les types de peau avec un temps d’arrêt minimal en utilisant des longueurs d’onde de 805 nm ou 1060 nm, ainsi que le traitement des lésions pigmentées et vasculaires. En combinant la technologie assistée par le vide à grande vitesse avec la technologie de refroidissement par contact intégré ChillTipTM, les praticiens peuvent obtenir d’excellents résultats cliniques tout en offrant aux patients des traitements agréables, efficaces, rapides et sûrs. Le système évolutif LightSheer Quattro est un ajout formidable à tout MedSpa ou cabinet médical,

Global Aesthetic Cosmetic Lasers Market Scope

The aesthetic cosmetic lasers market is segmented on the basis of type, application and end-user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type

Standalone Lasers

Multiplatform Lasers

Sur la base du type, le marché des lasers cosmétiques esthétiques est segmenté en lasers autonomes et lasers multiplateformes. Les lasers autonomes sont sous-segmentés en lasers à dioxyde de carbone (CO2), lasers erbium YAG, lasers à diode, lasers à colorant pulsé (PDL), lasers ND:YAG, lasers alexandrite et autres dispositifs. Les autres dispositifs sont sous-segmentés en rubis, argon, krypton et erbium : lasers à verre. Les lasers multiplateformes détiendront la plus grande part de marché en raison des systèmes hybrides évolutifs et évolutifs, de la flexibilité et de la polyvalence de plusieurs systèmes autonomes dans un seul package.

Application

Épilation

Rajeunissement de la peau

Lésions vasculaires

Acné et cicatrices

Lésion pigmentée et détatouage

Jambes et varices

Autres applications

Sur la base de l’application, le marché des lasers cosmétiques esthétiques est segmenté en épilation, rajeunissement de la peau, lésions vasculaires, acné et cicatrices, lésions pigmentées et détatouage, jambes et varices et autres applications.

Utilisateur final

Cliniques privées

Hôpitaux

Spas médicaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des lasers cosmétiques esthétiques est divisé en cliniques privées, hôpitaux et spas médicaux.

The countries covered in the aesthetic cosmetic lasers market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the aesthetic cosmetic lasers market because of the high presence of manufacturers, surging number of aesthetic laser procedures coupled with the high adoption of minimally invasive devices within the region. Asia-Pacific is expected to witness significant growth during the forecast period of 2022 to 2029 due to the high population growth, rising awareness about the advantages of laser procedures along with the increase in medical tourism within the region.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter’s five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Key Market Competitors Covered in the report

FUKUDA DENSHI

Bausch & Lomb Incorporated

El.En. S.p.A.

Alma Lasers

Sciton, Inc.

Aerolase Corp.

SharpLight Technologies Inc

Cynosure Inc.

CANDELA CORPORATION.

Lumenis.

Cutera

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

Mindray DS USA, Inc.

CHISON

Lumenis.

AMIINC

Cosmeditech Innovations Ltd

Medicure Group Of Companies

ALS Meditek.

vertexlasers.com

