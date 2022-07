Perspectiva, análisis, tamaño, participación, crecimiento, segmento, tendencias y pronóstico de la industria del mercado de aféresis para 2029

Aféresis El informe de investigación de mercado está diseñado con una buena combinación de información de la industria, soluciones inteligentes, soluciones prácticas y la tecnología más nueva para brindar una mejor experiencia al usuario. Bajo la segmentación del mercado, la investigación y el análisis se realizan en función de varios segmentos del mercado y de la industria, como la aplicación, la vertical, el modelo de implementación, el usuario final y la geografía. Para ejecutar este estudio de investigación de mercado, se han utilizado herramientas y técnicas competentes y avanzadas que incluyen el análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Las empresas seguramente pueden prever la reducción del riesgo y el fracaso con este informe de mercado.

Ha habido un aumento en el uso de aféresis en pacientes clínicamente enfermos últimamente, y se utiliza como terapia principal o como complemento de otras terapias. La prevalencia de enfermedades crónicas está aumentando la demanda de aféresis.

Este procedimiento se realiza ampliamente para el componente de donación de sangre. El mercado global de aféresis se valoró en USD 2200 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 4010 millones para 2029, registrando una CAGR del 8,95 % durante el período de pronóstico de 2022-2029. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de canalización, análisis de precios y marco regulatorio.

Dinámica del mercado de aféresis

Esta sección trata sobre la comprensión de los impulsores del mercado, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos. Todo esto se discute en detalle a continuación:

Prevalencia de Enfermedades Crónicas

El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento en el número de casos de traumatismos y lesiones en todo el mundo actúa como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de la aféresis.

Demanda de fuente de plasma

El aumento de la demanda de plasma de origen de las empresas biofarmacéuticas acelera el crecimiento del mercado.

Demanda de Componentes Sanguíneos

El aumento de la demanda de componentes sanguíneos y el aumento de las preocupaciones sobre la seguridad de la sangre contribuirán a la expansión del mercado de la aféresis.

Reembolso Favorable

La presencia de reembolso favorable para los procedimientos de aféresis influye aún más en el mercado.

Oportunidades

Leucemia y pacientes pediátricos

El aumento en la demanda de aféresis para leucemia y pacientes pediátricos amplía las oportunidades rentables para los actores del mercado en el período de pronóstico de 2022 a 2029. Además, el aumento en la cantidad de procedimientos quirúrgicos complejos expandirá aún más el mercado.

Impacto de COVID-19 en el mercado de aféresis

Los servicios médicos, como la aféresis, experimentaron una disminución de los ingresos en los años 2020 y 2021 debido al brote de COVID-19. Los principales procedimientos médicos se rechazaron durante la pandemia para evitar el riesgo de propagación del coronavirus. Sin embargo, se espera un aumento en las cirugías de purificación de sangre en el post-COVID debido a la relajación de las restricciones.

Desarrollo reciente

Haemonetics Corporation adquirió la empresa privada Cardiva Medical, Inc., con sede en Santa Clara, California, en enero de 2021. El acuerdo se hizo para proporcionar mejores resultados para los pacientes.

Alcance del mercado global Aféresis y tamaño del mercado

El mercado de la aféresis está segmentado según el producto, la enfermedad, el procedimiento, la tecnología y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto

Dispositivos de aféresis

Desechables de aféresis

Enfermedad

Hematología

Enfermedades autoinmunes

Enfermedades cardiovasculares

Neurología

Desordenes metabólicos

Enfermedades Renales

Procedimiento

Plasmaféresis

LDL-aféresis

Plaquetoféresis

Fotoféresis

Leucaféresis

eritrocitaféresis

Citaféresis Terapéutica

Tecnología

centrifugación

Separación de membrana

Usuario final

Centros de extracción de sangre

hospitales

Centros Ambulatorios

Algunos de los principales jugadores clave de la industria: –

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de aféresis son Fresenius Kabi AG (Alemania), Kidde-Fenwal Inc. (EE. UU.), Haemonetics Corporation (EE. UU.), Isto Biologics (EE. UU.), Asahi Kasei Medical Co. Ltd. (Japón), TERUMO BCT, INC (EE. UU.), Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japón), Bioelettronica Srl (Italia), HemaCare (EE. UU.), TORAY INDUSTRIES, INC (Japón), Mallinckrodt (EE. UU.), KANEKA CORPORATION (Japón), B Braun Melsungen AG (Alemania), Cerus Corporation (EE. UU.), KAWASUMI LABORATORIES INC. (Japón), Nikkiso Co., Ltd. (Japón), Grifols, SA (España) y Medica SpA (Italia), entre otros.

Regiones cubiertas en el informe de investigación:

Oriente Medio y África (países del CCG y Egipto)

Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá)

América del Sur (Brasil, etc.)

Europa (Turquía, Alemania, Rusia, Reino Unido, Italia, Francia, etc.)

Asia-Pacífico (Vietnam, China, Malasia, Japón, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Indonesia y Australia)

