Période de prévision du marché des vélos électriques

Ce rapport de marché prend en considération la dynamique de marché clé du secteur. En outre, il présente le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. Pour une croissance commerciale puissante, les entreprises doivent adopter ce service de rapport d’étude de marché qui est devenu tout à fait vital sur ce marché en évolution rapide. Pour effectuer cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction.

Marché du vélo électrique, par type de batterie (lithium-ion, lithium-ion polymère, nickel-métal-hydrure, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc.), position du moteur du moyeu (moteur du moyeu central, moteur du moyeu arrière, moteur du moyeu avant), Mode (assistance à la pédale, accélérateur), puissance de la batterie (moins de 750 W, plus de 750 W), classe (classe I (assistance à la pédale / vélo à assistance électrique), classe II (accélérateur), classe III (vélo à assistance électrique)) , Utilisation (Ville / Villes, Cruisers, VTT / Trekking, Course, Cargo, etc.), Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027. ” Les rapports produits par E-Bike emploient les bonnes personnes, forment les employés pour fournir des produits et services de qualité, ils fournissent les systèmes de soutien nécessaires et disposent des meilleurs cadres. Ce rapport fournit des données relatives à la part de marché des vélos électriques. Actuellement, les principaux concurrents sur le marché mondial des vélos électriques sont Accell Group, Derby Cycle et JIANGSU XINRI E-VEHICLE CO. , LTD. , AIMA TECHNOLOGY CO. , LTD, Karbon Kinetics Ltd, Solex Cycle North America Inc., ITALJET SPA, GenZe by Mahindra (une filiale de Mahindra & Mahindra Ltd.),

Le marché du vélo électrique devrait croître au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Databridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2027, atteignant 23 503,51 millions de dollars américains. D’ici 2027. Les préoccupations croissantes concernant les niveaux de pollution contribuent à la croissance du marché.

L’augmentation de la pollution de l’environnement et des émissions nocives des véhicules crée le besoin de solutions de mobilité électrique alternatives qui ne causent pas de pollution. Ainsi, l’introduction des vélos électriques a permis aux navetteurs de choisir des solutions de mobilité respectueuses de l’environnement et abordables, ce qui a entraîné la croissance du marché des vélos électriques.

Dynamique du marché mondial des vélos électriques :

Étendue et taille du marché du marché mondial des vélos électriques

Le marché mondial des vélos électriques est divisé en six segments notables basés sur le type de batterie, l’emplacement du moteur central, le mode, la puissance de la batterie, la classe et l’utilisation. La croissance inter-segments nous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher les marchés et déterminer la différence entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Selon le type de batterie, le marché du vélo électrique est classé en lithium ion, lithium ion polymère, nickel métal hydrure, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc. En 2020, le segment lithium-ion dominera le segment de type batterie en raison d’une maintenance réduite et d’une plus grande durabilité, tandis que le segment lithium-ion polymère se développera car il s’agit d’une version avancée de la batterie lithium-ion plus durable. haut. En fonction de l’emplacement des moteurs de moyeu, le marché des vélos électriques est divisé en moteurs de moyeu à entraînement moyen , moteurs de moyeu arrière et moteurs de moyeu avant. En 2020, le segment de la position des moteurs de moyeu sera dominé par le segment des moteurs de moyeu à entraînement moyen, car il s’agit de la conception la plus appropriée pour les vélos électriques à moteur et à pédale qui sont largement consommés dans le monde. . De plus, en raison de leur excellente répartition du poids, les vélos électriques basés sur des moteurs de moyeu à entraînement moyen sont préférés.



Selon le mode, le marché du vélo électrique est divisé en assistance au pédalage et assistance à l’accélérateur. En 2020, le segment de l’assistance au pédalage sera principalement utilisé par les consommateurs. L’assistance au pédalage domine le segment des modes, offrant une fonctionnalité de cyclisme et une assistance électrique pour les croisières plus longues.



Selon la puissance de la batterie, le marché du vélo électrique est divisé en moins de 750W et plus de 750W. D’ici 2020, le segment inférieur à 750 W détiendra la plus grande part de marché dans le segment de l’alimentation par batterie et devrait croître à un rythme élevé comme suit : une batterie de 750 W est plus légère qu’une batterie plus grande de 750 W. De plus, diverses réglementations gouvernementales ont a aidé les batteries de moins de 750 W à dominer le segment.

Sur la base de la classe, le marché du vélo électrique est divisé en classe I (pédale d’assistance/vélo à assistance électrique), classe II (accélérateur) et classe III (vélo à assistance électrique rapide). En 2020, le segment de classe I (assistance au pédalage / vélo à assistance électrique) dominera le segment de la classe en ligne avec le mode d’assistance au pédalage. Ces types de vélos électriques sont plus appréciés par les personnes soucieuses de leur santé que les vélos électriques à pleine vitesse.

En fonction de l’utilisation, le marché du vélo électrique est divisé en ville/ville, croiseur, vélo de montagne/randonnée, course, cargo, etc. Utilisé par le segment ville/ville en 2020, car la majorité des vélos électriques achetés seront utilisés dans les zones urbaines pour des déplacements sur de courtes distances économiques et respectueux de l’environnement, tels que les trajets domicile-travail ou bureau. Il occupe la majeure partie du segment.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché mondial des vélos électriques :

1) Quelles sont toutes les entreprises actuellement présentées dans le rapport ?

Liste des joueurs actuellement inclus dans les informations -A2B, Amego Electric Vehicles Inc., Pedego Electric Bikes, Riese & Müller GmbH, M1-Sporttechnik, FIVE Bianchi SpA, Kawasaki Motors Corp., USA, WUXI YADEA EXPORT-IMPORT CO. , LTD . , Giant Bicycles, Trek Bicycle Corporation, myStromer AG, Specialized Bicycle Components, Inc. Tal.

2) Que couvrait toute la segmentation régionale ? Puis-je ajouter un pays d’intérêt spécifique ?

Actuellement, le rapport de recherche se concentre sur les domaines suivants avec une attention et une concentration particulières :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.

3) Est-il possible d’inclure une segmentation/répartition du marché supplémentaire ?

Oui, des ventilations supplémentaires par marché/segmentation peuvent être incluses, sous réserve de la disponibilité des données et des difficultés de recherche. Cependant, les exigences détaillées doivent être partagées avec l’enquête avant de faire une confirmation finale avec le client.

Segmentation globale du marché Vélo électrique :

Marché mondial des vélos électriques, types de batteries (lithium-ion, lithium-ion polymère, nickel-hydrure métallique, plomb-acide, plomb-acide scellé, etc.), position du moteur du moyeu (moteur du moyeu à entraînement moyen, moteur du moyeu arrière, moteur du moyeu avant) , Mode (assistance au pédalage, accélérateur), puissance de la batterie (moins de 750 W, plus de 750 W), classe (classe I (assistance au pédalage / vélo à assistance électrique), classe II (accélérateur), classe III (assistance à la vitesse du vélo électrique) ), Utilisation (Villes/Villes, Cruisers, VTT/Trekking, Racing, Cargo, etc.), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Russie, Belgique, Turquie , Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie,Thaïlande, Indonésie, Philippines, Autres pays d’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Autres pays d’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte, Autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique), tendances et prévisions de l’industrie pour 2027

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial Vélo électrique :

Chapitre 1: Introduction, force motrice de la recherche sur les produits du marché et objectifs de recherche Marché du vélo électrique

Chapitre 2: Résumé exclusif – Informations de base sur le marché du vélo électrique.

Chapitre 3 : Visualisation de la dynamique du marché – Facteurs déterminants, tendances et défis du silicium à zone flottante

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché du vélo électrique Cinq puissances, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage par type, utilisateur final, région 2013-2018

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Vélo électrique comprenant le paysage concurrentiel, l’analyse du groupe de pairs, la matrice BCG, le profil de l’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer les marchés par segment, pays et fabricant avec la part des revenus et les ventes par grand pays dans ces différentes régions.

Chapitres 8 et 9 : Affichage des annexes, des méthodologies et des sources de données

Une analyse régionale des principaux producteurs et consommateurs, axée sur la capacité du produit, la production, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance dans les régions clés décrites ci-dessous.

Amérique du Nord : USA, Canada, Mexique

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Russie, Espagne, etc.

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde, Asie du Sud-Est, etc.

Amérique du Sud – Brésil, Argentine, etc.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, pays africains, etc.

Scénario Covid-19 :

Le besoin de certification passive a augmenté pendant la pandémie de Covid-19 avec l’adoption d’une stratégie de « travail à domicile » dans l’organisation. De nombreuses organisations ont connu des vulnérabilités de processus et de sécurité dans les environnements de travail à distance à mesure que les cyberattaques se multiplient.

De plus, les cybermenaces, les violations de données et les attaques de phishing ont augmenté dans le monde entier pendant la pandémie. Cela a augmenté la mise en œuvre de technologies d’authentification passive avancées.

De nombreux acteurs du marché annoncent des technologies d’authentification avancées et identifient des facteurs de validation qui offrent aux utilisateurs une facilité d’utilisation et une commodité.

Pilotes de rapport clés : –

Ce rapport décrit le modèle de positionnement de la marque et comment établir un avantage concurrentiel dans l’esprit des clients sur le marché.

Il décrit un modèle de résonance de marque qui décrit comment exploiter un avantage concurrentiel et fidéliser les clients à une marque forte et active.

Il décrit également un modèle de chaîne de valeur de marque qui montre comment suivre le processus de création de valeur et mieux comprendre l’impact économique des dépenses et des investissements dans le marketing pour fidéliser les clients et créer des marques fortes.

