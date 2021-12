Période de prévision du marché des Logiciels de Capture de Données Électroniques 2021-2028 / Principaux acteurs – Pharma Consulting Group (PCG Solutions), Forte Research Systems, ArisGlobal LLC, Fortress Medical Systems

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’Impact de la COVID 19 sur le Marché des Logiciels de Capture de Données Électroniques qui mentionnerait Comment la Covid-19 affecte l’Industrie des Logiciels de Capture de Données Électroniques, les Tendances du Marché et les Opportunités Potentielles dans le Paysage de la COVID-19, L’Impact de la Covid-19 sur les Régions Clés et la Proposition d’Acteurs des Logiciels de Capture de Données Électroniques pour Lutter contre l’Impact de la Covid-19.

Le système de saisie électronique des données (EDC) est un logiciel qui stocke les informations sur les patients composées dans les essais cliniques. Les données sont généralement d’abord enregistrées sur papier, puis transcrites dans le système et enregistrées sous forme électronique de rapport de cas. Le logiciel de capture électronique de données est un système informatisé destiné à la collecte de données cliniques sous format électronique pour une utilisation principalement dans les essais cliniques chez l’homme.

Un rapport d’étude de marché innovant, nommé Global Electronic Data Capture Software Market Report2020-2028, a été présenté sur Report Consultant. Le rapport étudie les principaux acteurs du marché et leur scénario concurrentiel.

Les principaux acteurs Clés du Marché des Logiciels de Capture de Données Électroniques:

Pharma Consulting Group (PCG Solutions), Forte Research Systems, ArisGlobal LLC, Fortress Medical Systems, Dacima Software, Phoenix Software International, OpenClinica LLC, Formedix, Glorant LLC (Octalsoft), Castor EDC, Et Plus Encore

Le rapport complet permet aux acteurs du marché tels que les parties prenantes, les investisseurs et les entreprises de consolider un point fort et d’assurer un succès durable sur le marché mondial des logiciels de capture de données électroniques.

Segmentation du Marché par Type:

* Basé sur le Cloud

* Basé sur le Web

Segmentation du Marché par Région:

* Amérique du Nord

* Amérique Latine

• Europe

* Moyen-Orient et Afrique

* Asie-Pacifique

Le Rapport sur le marché des logiciels de capture de données électroniques couvre la combinaison de points majeurs, qui alimentent ou limitent la croissance des entreprises. Ce rapport fournit un aperçu approfondi du marché couvrant toutes ses caractéristiques essentielles.

Le rapport de recherche analyse le marché des logiciels de capture de données électroniques de manière exhaustive en clarifiant les caractéristiques importantes du marché qui devraient avoir un impact quantifiable sur son évolution au cours de la période de prévision.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Logiciels de Capture De Données Électroniques

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Régions

Chapitre 4. Ventes et Revenus par Type

Chapitre 5. Ventes et revenus du Marché des Logiciels de capture de Données Électroniques par Application

Chapitre 6. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 7. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 8. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 9. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 10. Analyse des facteurs efficaces du Marché des logiciels de Capture de Données Électroniques

Chapitre 11. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 12. Conclusion

Chapitre 13. Annexe

