Pénétration croissante de l’éclairage LED avec des initiatives gouvernementales de soutien pour soutenir la croissance du marché des lampes de poche LED

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des lampes de poche à LED jusqu’en 2027 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type (rechargeable et non rechargeable), produit (lampe de poche de sécurité, lampe de poche de tous les jours et lampe de poche tactique) et application ( Résidentiel, commercial, militaire et application de la loi), le marché était évalué à 2 054,0 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 2 884,0 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 4,48 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché et les acteurs de premier plan avec leurs développements sur le marché.

Les sociétés mentionnées sont : Bayco Products Inc., Browning International SA, Dorcy International, Duracell Inc., Coast Products Inc., Mag Instrument Inc., Energizer Holdings Inc., Pelican Products, Inc. et Streamlight Inc.

Les lampes de poche sont des appareils d’éclairage électriques portatifs alimentés par batterie. Initialement, les lampes de poche étaient alimentées par des ampoules à incandescence, mais au début du 21e siècle, les diodes électroluminescentes (DEL) ont remplacé les ampoules à incandescence en raison de leur plus grande efficacité énergétique. Plus tard, l’émergence des lampes de poche alimentées par des piles au lithium rechargeables a entravé le marché des lampes de poche alimentées par des piles alcalines. De plus, avec les progrès technologiques, des lampes de poche plus efficaces, légères et compactes ont été introduites. Une gamme complète de lampes de poche à LED est désormais proposée sur le marché, qui ont une large gamme d’applications; ils peuvent être utilisés par les plongeurs en haute mer, les astronautes dans les stations spatiales, les enfants dans les tâches ménagères, les ingénieurs dans les installations industrielles, etc.

Aperçu du marché

Demande croissante de lampes de poche tactiques à LED en raison de la petite taille et du matériau robuste

L’augmentation des dépenses militaires dans le monde est l’un des facteurs importants qui stimulent l’adoption d’équipements technologiquement avancés tels que les lampes de poche tactiques à LED. Les lampes de poche LED tactiques répondent à des normes de qualité élevées car elles sont composées de matériaux robustes. L’aluminium de qualité aéronautique est la principale matière première utilisée dans la fabrication des lampes de poche ; il rend ces lampes étanches, durables et résistantes aux chocs, et permet aux fabricants de garder leur petite taille. Les joints toriques en caoutchouc aux deux extrémités rendent ces lumières étanches. Les lampes de poche tactiques sont largement utilisées dans le secteur militaire et des forces de l’ordre, la randonnée dans la jungle, les mines de charbon et la chasse. En raison de la robustesse des matériaux, les lampes de poche peuvent être fixées à n’importe quelle arme. Les lampes de poche simples, traditionnellement utilisées dans les applications militaires,

Le marché mondial des lampes de poche à LED a été segmenté comme suit :

Marché des lampes de poche à LED – par type

Lampe de poche à DEL rechargeable

Lampe de poche à DEL non rechargeable

Marché des lampes de poche à LED – par produit

Lampe de poche de sécurité

Lampe de poche de tous les jours

Lampe de poche tactique

Marché des lampes de poche à LED – par application

Résidentiel

Commercial

Militaire et application de la loi

Marché mondial des batteries au lithium-ion par région

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

