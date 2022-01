Paysage du marché mondial des logiciels de gestion du commerce et ses perspectives de croissance d’ici 2028: Integration Point, LLC, Livingston International, MIC, Oracle Corp, QAD, Inc, QuestaWeb, SAP SE

En termes de revenus, le marché mondial des logiciels de gestion du commerce était évalué à 825,0 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 1 748,4 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le marché des logiciels de gestion commerciale est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. La région APAC a dominé le marché des logiciels de gestion commerciale en 2020. L’APAC se compose de nombreux pays en développement qui connaissent une forte croissance dans leur secteur manufacturier respectif ; la région est devenue un pôle manufacturier mondial. La Chine, ainsi que d’autres pays en développement tels que l’Inde, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam, incitent plusieurs entreprises à délocaliser leurs installations de fabrication peu ou moyennement qualifiées dans les pays voisins, qui ont une main-d’œuvre à moindre coût. De plus, les gouvernements de ces pays font des développements pour améliorer les investissements étrangers dans la région. Au fil des ans, les dépenses de fabrication de la région ont considérablement augmenté et devraient encore croître à un taux de croissance décent.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00004294/

Marché des logiciels de gestion commerciale – Profils des entreprises

Amber Road, Inc.

Bamboo Rose LLC

Expeditors International of Washington, Inc.

Integration Point, LLC

Livingston International

MIC

Oracle Corp

QAD, Inc

QuestaWeb

SAP SE

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion commerciale

La pandémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises du monde depuis décembre 2019. La croissance continue du nombre de patients infectés par le virus a contraint les gouvernements à interdire le transport des personnes et des marchandises. Le secteur manufacturier a subi de lourdes pertes en raison de fermetures temporaires d’usines et de faibles volumes de production, qui ont entravé la croissance des secteurs de la vente au détail, du commerce électronique et de la logistique. De plus, les mesures de distanciation sociale ou physique imposées par les gouvernements ont limité les opérations des prestataires de services logistiques et autres. Cette perturbation a entraîné la baisse des activités commerciales. Ces adversités ont entraîné une réduction des volumes des échanges mondiaux de 17,7 % en mai 2020, par rapport aux volumes des échanges en mai 2019. La baisse des 5 premiers mois de 2020 a cependant été généralisée, cela a eu un impact majeur sur les exportations du Japon, des États-Unis et des pays européens. Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, le commerce devrait augmenter à l’avenir car les entreprises reprennent après un long confinement. Avec les mesures de distanciation sociale en vigueur, le commerce électronique, la logistique, la vente au détail et d’autres secteurs similaires impliqués dans les activités commerciales se concentrent sur l’adoption d’un logiciel de gestion commerciale, pour respecter la conformité en garantissant la rapidité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les incertitudes introduites par COVID-19 ont élargi la portée de l’utilisation de logiciels/SaaS basés sur le cloud dans la logistique. et d’autres secteurs impliqués dans des activités commerciales se concentrent sur l’adoption d’un logiciel de gestion commerciale, afin de respecter la conformité en garantissant la rapidité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les incertitudes introduites par COVID-19 ont élargi la portée de l’utilisation de logiciels/SaaS basés sur le cloud dans la logistique. et d’autres secteurs impliqués dans des activités commerciales se concentrent sur l’adoption d’un logiciel de gestion commerciale, afin de respecter la conformité en garantissant la rapidité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, les incertitudes introduites par COVID-19 ont élargi la portée de l’utilisation de logiciels/SaaS basés sur le cloud dans la logistique.

Marché lucratif des logiciels de gestion du commerce régional

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00004294/

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En janvier 2021, SAP Hong Kong et le cabinet de conseil Deloitte se sont associés pour offrir des avantages substantiels aux entreprises engagées dans le commerce transfrontalier.

En janvier 2019, Bamboo Rose a lancé des services sous forme de modèle d’abonnement, qui aident les clients à mieux planifier, innover et collaborer avec leurs communautés de vente au détail multi-entreprises, économisant ainsi 10 à 30 % sur les investissements technologiques.

En mars 2019, Thomson Reuters a acheté le fournisseur de logiciels de gestion du commerce mondial (GTM) Integration Point pour un montant non divulgué dans le cadre d’un accord qui élargit considérablement son bassin de clients importateurs et exportateurs basés en Amérique du Nord.

Le marché mondial des logiciels de gestion du commerce a été segmenté comme suit :

Marché des logiciels de gestion commerciale – par composant

Services de solutions

Marché des logiciels de gestion commerciale – par déploiement

Cloud sur

site

Marché des logiciels de gestion commerciale – par taille d’organisation

Grandes entreprises

Moyennes entreprises

Petites entreprises

Marché des logiciels de gestion commerciale – par utilisateur final

Commerce de détail et GC

Automobile

Logistique et transport

Santé et pharmacie

Gouvernement

Aéronautique et défense

Produits chimiques et minéraux

Fabrication

Autres

Marché des logiciels de gestion commerciale – par région

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com