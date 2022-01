Paysage du marché du trading algorithmique et ses perspectives de croissance d’ici 2025 : AlgoTrader GmbH, Trading Technologies International, Inc., InfoReach, Inc., Tethys Technology, Inc., Lime Brokerage LLC

Le marché du trading algorithmique devrait passer de 8 790,7 millions de dollars américains en 2016 à 18 160,8 millions de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 8,7 % entre 2017 et 2025.

Le marché du trading d’algorithmes a connu un taux de croissance important en raison de l’augmentation du processus d’automatisation du trading par un grand nombre d’entreprises. Les marchés financiers intégrés aident les vendeurs locaux à acheter des actifs étrangers avec des risques réduits. L’implication de divers marchés internationaux de trading d’algorithmes s’est orientée vers la distribution mondiale de l’épargne et a également aidé les pays à créer des opportunités de diversification de portefeuille et de partage des risques.

Certains des principaux acteurs du marché du trading d’algorithmes incluent AlgoTrader GmbH, Trading Technologies International, Inc., InfoReach, Inc., Tethys Technology, Inc., Lime Brokerage LLC, FlexTrade Systems, Inc., Tower Research Capital LLC, Virtu Financial, Hudson River Trading LLC et Citadel LLC, entre autres.

Le rapport se concentre sur une segmentation approfondie de ce marché en fonction de la fonction et de l’application. La segmentation géographique du rapport couvre six grandes régions, notamment ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SA). Le marché régional a encore été divisé par les pays respectifs. Par segment d’application, les actions représentaient la plus grande part du marché du trading d’algorithmes en 2016 ; tandis que la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial du trading d’algorithmes avec une segmentation détaillée du marché. En outre, il analyse le scénario actuel du marché du trading d’algorithmes et prévoit le marché jusqu’en 2025. Le rapport couvre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision. En outre, le rapport analyse le scénario concurrentiel, les tendances géographiques et les opportunités sur les marchés par rapport à toutes les régions géographiques. Le rapport comprend également les profils détaillés des entreprises des principaux acteurs du marché ainsi que leurs stratégies de marché. Le rapport fournit également une analyse PEST des cinq régions ainsi que l’analyse SWOT pour toutes les entreprises présentées dans le rapport.

L’Amérique du Nord est l’une des principales régions du marché du trading d’algorithmes, qui apportera les revenus les plus élevés au monde en raison des développements technologiques et de l’application considérable du trading d’algorithmes dans différents segments d’utilisateurs finaux. Les économies à croissance rapide en Asie-Pacifique (APAC) avec un secteur de la construction en croissance importante ouvriront la voie à une adoption croissante et propulseront le marché du trading d’algorithmes. La région APAC devrait être en tête du marché avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.