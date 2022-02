Paysage du marché des scanners de chèques et ses perspectives de croissance d’ici 2028 : PANINI SpA, Epson Corp, Canon Inc., Digital Check, ARCA, MagTek, NCR Corporation, Eastman Kodak Company

Le marché des scanners de chèques était évalué à 721,52 millions de dollars américains en 2020 et devrait atteindre 1 079,55 millions de dollars américains d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché des scanners de chèques est largement segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2020. La région a la présence de sociétés multinationales engagées dans la fourniture de scanner de chèques, ce qui en fait une région leader et dominante du marché des scanners de chèques. Digital Check, ARCA, MagTek, NCR Corporation, Eastman Kodak Company et RDM Corporation font partie des acteurs opérant sur le marché des scanners de chèques en Amérique du Nord.

Marché du scanner de chèques – Profils des entreprises

PANINI Spa

Epson Corp.

Canon Inc.

Chèque numérique

ARCA

MagTek

Société NCR

Société Eastman Kodak

Société RDM

Lagone

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des scanners de chèques

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, l’Inde, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par le COVID-19. épidémie. La crise épidémique a eu des effets négatifs sur les industries du monde entier et l’économie mondiale a été la plus touchée en 2020 et a eu un impact au premier trimestre 2021. L’épidémie de COVID-19 a créé d’importantes perturbations dans les industries manufacturières en raison des mesures de confinement. imposées pour contrôler la propagation du virus. En raison de l’arrêt temporaire des usines de fabrication, la production de systèmes de numérisation de chèques a également été interrompue. De plus, les restrictions à la circulation des personnes et à la chaîne d’approvisionnement perturbent le développement et l’approvisionnement en scanners de chèques. Pourtant, La prise de conscience croissante de la distanciation sociale propulse la demande de services bancaires numériques dans le monde, ce qui stimulerait le marché des scanners de chèques dans la période à venir. Désormais, les clients préfèrent les plates-formes bancaires en ligne pour effectuer des tâches telles que la compensation des chèques, le dépôt et le paiement des chèques et d’autres activités financières que les visites dans les banques. Cet aspect renforcerait l’utilisation des services de dépôt mobiles et des technologies de collecte de dépôts à distance dans les années à venir.

Les acteurs du marché se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées dans leurs produits pour rivaliser avec leurs concurrents.

En 2020, Kodak a formé une alliance avec Southern Lithoplate Inc. (SLP). Dans cette alliance, Southern Lithoplate est devenu un fournisseur clé de solutions Kodak. Cet accord s’appuie sur les solides relations avec les clients et l’expertise de Southern Lithoplate dans le secteur des journaux, ainsi que sur les produits et la technologie de classe mondiale de Kodak.

En 2019, Digital Check a déclaré Micro Adaptive Check et Full-Page Document Scanner au Brésil. Lancement du scanner de chèques et de documents SmartSource Micro Adaptive sur le marché brésilien, lors de la conférence CIAB FEBRABAN.

En 2019, Panini a annoncé son partenariat avec Alogent Corp. Avec ce partenariat, la société se concentre sur le développement de la première solution de capture de chèques tout-en-un, indépendante du système d’exploitation, utilisée pour répondre aux exigences de capture des succursales des institutions financières, des petites entreprises et des commerçants. .

Le marché mondial des scanners de chèques a été segmenté comme suit :

Marché des scanners de chèques – par type

Scanner de chèques à alimentation unique Scanner de chèques à alimentation

multiple

Vérifiez le marché des scanners – par application

Banques

Entreprises et Institutions Financières

Marché du scanner de chèques – par région

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

