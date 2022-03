Paysage du marché des logiciels de cartes de visite et ses perspectives de croissance d’ici 2028: Mobile, PC, navigateur Web

Le marché des logiciels de cartes de visite était évalué à 357,1 millions de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 pour atteindre 709,5 millions de dollars américains d’ici 2027.

Les événements d’affaires et les conférences sont des occasions importantes pour les participants de s’engager dans des discussions sur les technologies de pointe, encourageant ainsi la confiance et la socialisation. Ces événements s’avèrent être un moyen significatif pour eux de s’engager avec des prospects, des pairs et des partenaires potentiels. Toute entreprise cherchant à étendre rapidement son empreinte préfère collaborer avec des événements tels qu’un sponsor, un participant ou un organisateur. En maximisant à la fois l’argent et le temps investis dans un événement, les événements et les conférences peuvent devenir leur principale source de génération de prospects et d’accélération des ventes. Ainsi, les événements d’affaires et les conférences s’avèrent être des méthodes de marketing à faible coût plus efficaces pour développer des contacts via des réunions en face à face lors de rassemblements et de réunions ou en approchant les prospects par e-mail, appel téléphonique et réseaux d’affaires et sites sociaux, après l’occassion. Les responsables commerciaux portent des cartes de visite et les offrent à leurs relations professionnelles lorsqu’ils se rencontrent; construire un profil d’entreprise fort grâce aux cartes de visite est donc devenu une tendance. L’image de marque est un élément essentiel des opérations commerciales réussies, et les cartes de visite permettent aux professionnels d’accroître la reconnaissance de la marque. Les cartes affichent des informations commerciales cruciales telles que l’adresse et le numéro de téléphone, et ces détails aident les clients potentiels à contacter les fonctionnaires à des fins commerciales de manière transparente.

Demandez un échantillon de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00011353/

Parmi les principales conférences organisées pour les entrepreneurs en 2019, citons la Startup Grind Global Conference (CA, États-Unis), la Collision Conference (Toronto, Canada), le Montgomery Summit (CA, États-Unis) et le Next Gen Summit (New York, États-Unis). De même, plusieurs autres conférences organisées en 2019 incluent Disruptive Technology Summit (Boston, MA), FEI Europe (Florence, Italie), The Next Web Conference (Amsterdam), EU-Startups Summit (Barcelone), Cyber ​​Security XChange 2019 et Blockchain Summit. Singapour. De plus, la conférence B2B Rocks, la conférence SaaStock, la conférence internationale sur l’économie et la gestion d’entreprise (ICEBM) et la conférence internationale sur l’analyse commerciale et la recherche opérationnelle font partie des conférences qui se tiendront probablement dans différents endroits du monde dans les années à venir. . Une telle augmentation des réunions et des événements intensifie la demande de cartes de visite par les professionnels qui se réunissent lors de ces réunions. Le logiciel de cartes de visite joue un rôle crucial dans l’établissement de relations commerciales lors de réunions et d’événements, car le logiciel reconnaît rapidement et précisément le texte et aide à atteindre de nouvelles connexions et à enregistrer de nouveaux contacts dans le carnet d’adresses.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de cartes de visite

La crise du COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance de quelques secteurs, tels que les logiciels et la technologie. La demande de solutions numériques a augmenté à un rythme élevé au cours des derniers mois. Néanmoins, la diminution des réunions et événements d’affaires dans divers pays devrait réduire la demande de logiciels de cartes de visite pendant cette période de crise. Par conséquent, il y aura un impact mitigé en raison duquel le taux de croissance diminuera légèrement en 2020 et 2021.

Achetez un rapport @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00011353/

Les acteurs opérant sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En juillet 2020, Adobe, IBM et Red Hat ont déclaré un partenariat stratégique pour aider à accélérer la transformation numérique et renforcer la sécurité des données en temps réel pour les entreprises, en mettant l’accent sur les industries réglementées. L’objectif de ce partenariat est de permettre aux entreprises d’offrir des expériences plus personnalisées tout au long du parcours client, favorisant ainsi l’amélioration de l’engagement, de la rentabilité et de la fidélité.

En février 2020, ABBYY, avec l’acquisition de TimelinePI en août, le quatrième trimestre a été défini par l’intégration de ce qui est maintenant ABBYY Timeline dans le portefeuille complet de produits, offrant aux clients des solutions pour tirer parti à la fois de l’intelligence de contenu et de l’intelligence de processus pour améliorer l’efficacité opérationnelle, améliorer marges bénéficiaires et modifier l’expérience client.

Segments mondiaux des logiciels de cartes de visite :

Marché des logiciels de cartes de visite – Par déploiement

Cloud

sur site

Marché des logiciels de cartes de visite – Par application

Navigateur Web pour

PC portables

Marché des logiciels de cartes de visite – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie

Espagne

Royaume-Uni

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Australie

Chine

Inde

Japon

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Reste de la SAM

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence exploitable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com