Paysage concurrentiel du marché des cosmétiques de couleur, revenus, croissance, statistiques et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2028

Le marché des cosmétiques de couleur est évalué à 76,59 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 112,90 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision.

Le nombre croissant d’offres de produits, la sensibilisation croissante aux maladies de la peau et l’augmentation du revenu disponible des personnes sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient accélérer la croissance du marché mondial des cosmétiques de couleur.

Color Cosmetics vise à faciliter la croissance de l'entreprise grâce à une compréhension approfondie des fondamentaux de l'entreprise, notamment la croissance actuelle, les tendances clés, les moteurs, l'analyse des coûts, les projections futures et les segments clés. Le rapport fournira une analyse approfondie de chaque segment du Color Cosmetics, y compris une analyse régionale personnalisée pour acquérir des opportunités commerciales dans la zone géographique concernée.

Le rapport est un instrument permettant aux entreprises mondiales d'entrer dans de nouvelles régions, d'investir dans de nouveaux segments, de comprendre la réponse des consommateurs, d'étudier la concurrence mondiale et, en fin de compte, d'investir judicieusement.

Fabricants de cosmétiques de couleur

Certains des acteurs clés de Color Cosmetics sont

• Unilever N.V.

• Groupe L’Oréal

• Bloomers

• Produits Avon, Inc.

• The Estée Lauder Companies Inc.

• Maquillage professionnel Kryolan

• Ciaté Londres

• Shiseido Co. Ltd.

• Coty Inc.

• Chantecaille Beauté Inc.

• Revlon Inc.

• les autres.

Segmentation du marché mondial des cosmétiques de couleur: –

Par type:

• Chimique

• Naturel et biologique

Par canal de distribution :

• Hypermarché/ Supermarché

• Épicerie

• Boutique sécialisée

• Vente directe

• Commerce électronique

Par catégorie de produit :

• Produits pour les ongles

• Maquillage du visage

• Maquillage pour les yeux

• Produits pour les lèvres

• Produits de coloration capillaire

• Produits d’effets spéciaux

Nouvelles:-

L’Oréal a dévoilé les dernières innovations Beauty Tech avant le CES 2022

Le 3 janvier 2022 ; L’Oréal a dévoilé les dernières innovations technologiques de la beauté avant le CES 2022 : réinventer la coloration des cheveux avec deux innovations révolutionnaires conçues par l’utilisateur et dédiées à transformer l’expérience à la maison pour les consommateurs et dans les salons de coiffure pour les professionnels coloright et color sonic.

Bloomers a lancé Colors Cosmetics – une nouvelle marque de maquillage de pharmacie en Inde.

Le 24 juillet 2021 ; Bloomers a lancé des cosmétiques colorés, une nouvelle marque de pharmacie maquille en Inde. Ils se voient proposer une large gamme de produits tels que des fonds de teint et des rouges à lèvres qui sont également disponibles dans les magasins locaux et les pharmacies.

Amyris Acquisitions Marque de cosmétiques de couleur EcoFabulous

Le 19 avril 2021 ; Amyris, société leader dans le domaine des biotechnologies, a annoncé l’acquisition de Beauty Labs International, ajoutant ainsi la 7ème marque de cosmétiques clean color à son portefeuille.

Revlon exploite la tendance de la beauté propre avec le lancement de Total Color Vegan Hair Care

Le 30 janvier 2020; Revlon a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de soins capillaires végétaliens nommée Total Color, avec la chef et auteure Katie Lee nommée ambassadrice mondiale de la marque.

cosmétiques colorés : caractéristiques clés

Le rapport met en lumière le paysage concurrentiel, la segmentation et l’expansion géographique , et la croissance des revenus, de la production et de la consommation du marché Cosmétiques de couleur. La taille du marché des cosmétiques de couleur, l’analyse de la croissance, la tendance de l’industrie et les prévisions offrent des détails sur les facteurs influençant le champ d’activité mondial. Ce rapport fournit les futurs produits, les coentreprises, la stratégie marketing, les développements, les fusions et acquisitions, le marketing, les promotions, les revenus, l’importation, l’exportation, les valeurs du TCAC, l’industrie dans son ensemble et les concurrents particuliers auxquels sont confrontés sont également étudiés à grande échelle. marché.

cosmétiques colorés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des cosmétiques de couleur. Les principaux acteurs et fabricants du marché mondial des cosmétiques de couleur sont étudiés pour donner une brève idée de la concurrence.

Les dernières nouvelles et les développements de l’industrie en termes d’expansion du marché, d’acquisitions, de stratégies de croissance, de coentreprises et de collaborations, de lancements de produits, d’expansion du marché, etc. sont inclus dans le rapport. Le rapport se concentre sur l’opération et son paysage concurrentiel présent sur le marché. L’identification de nombreux acteurs clés du marché aidera le lecteur à percevoir les moyens et les collaborations dont les acteurs auront besoin pour comprendre la concurrence au sein du marché mondial des cosmétiques de couleur.

cosmétiques colorés fournit une analyse approfondie des développements récents du marché et du paysage concurrentiel complet créé par la pandémie de virus COVID19 / CORONA. Le rapport sur le marché des cosmétiques de couleur est utile pour les stratèges, les spécialistes du marketing et la haute direction, ainsi que pour les acteurs clés de l’industrie des cosmétiques de couleur.

Dynamique du marché du marché des cosmétiques de

rapport sur le marché mondial des cosmétiques de couleur contient les meilleures offres de recherche et les informations critiques requises pour rechercher de nouvelles tendances de produits ou une analyse concurrentielle d’un marché existant ou émergent. Les entreprises peuvent encore et encore renforcer leur avantage concurrentiel grâce à ce rapport d’activité. Le rapport comprend des informations d’experts sur les industries mondiales, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès illimité à l’échelle de l’entreprise à un catalogue complet d’études de marché spécifiques à l’industrie à partir de ce rapport d’analyse de l’industrie. Le rapport de marché examine les industries à un niveau beaucoup plus élevé qu’une étude de l’industrie.

Table des matières: Rapport de recherche sur le marché mondial des cosmétiques de couleur

Chapitre 1: Aperçu de l’industrie mondiale des cosmétiques de couleur

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des cosmétiques de couleur

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4: Productions mondiales, revenus (valeur), selon aux régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7 : Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8 : Couleur Chaîne de valeur de l’industrie du marché des cosmétiques

Chapitre 9 : Chaîne du marché des cosmétiques de couleur, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés par distributeurs/fournisseurs/négociants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par les fournisseurs du marché

sur l’analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre13: Période de prévision du marché mondial des cosmétiques couleur

Chapitre 14: Avenir du marché

Chapitre 15: Annexe

Activités de recherche et développement substantielles ca rry out par certains acteurs qui consiste à offrir une formation pour couvrir les informations récentes sur les nouvelles technologies, les matériaux et les techniques aux solutions pratiques innovantes, complétera la croissance du marché est également expliqué. Les progrès technologiques fréquents, la portabilité supérieure et la facilité de manipulation des cosmétiques de couleur stimulent également l’adoption à domicile et dans les établissements de soins alternatifs. De plus, les initiatives à but non lucratif et gouvernementales, les programmes de sensibilisation et un afflux de financement pour les études de recherche ont influencé positivement les développements au sein de l’industrie.

Marché mondial des cosmétiques de couleur : analyse régionale

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par type et par application. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

