Paysage concurrentiel du marché de l’acide sulfurique, facteurs de croissance, analyse des revenus, 2021-2027

mondial de l’acide sulfurique devrait atteindre 13,88 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La demande croissante d’engrais pour un rendement élevé des cultures est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché. Les engrais permettent aux agriculteurs d’augmenter le rendement de leurs cultures en augmentant la productivité des terres agricoles, et peuvent également faire en sorte qu’une terre autrement moins productive produise des rendements substantiels. Les engrais sont formulés pour soutenir le rendement de certaines plantes en permettant aux plantes d’absorber facilement les macro et micronutriments essentiels. La demande mondiale d’engrais a connu un rythme de croissance décent, la demande étant supérieure à 138 millions de tonnes en 2000 et atteignant environ 210 millions de tonnes en 2019.

L’acide sulfurique trouve une application étendue dans les industries automobiles dans la production de batteries automobiles. Cette batterie fournit l’électricité nécessaire au fonctionnement des composants électriques et convertit l’énergie chimique en énergie électrique qui alimente les automobiles et donne de l’énergie à son démarreur. De plus, il stabilise l’alimentation en énergie qui maintient le moteur en marche. Selon les statistiques publiées par le Forum économique mondial, le nombre de voitures particulières sur les routes devrait doubler d’ici 2040, ce qui entraînera une demande accrue de batteries de voiture et, par conséquent, la demande d’acide sulfurique.

Cependant, la volatilité des prix des matières premières pour la production d’acide sulfurique peut créer des obstacles à la croissance du marché dans les années à venir.

Les principaux acteurs analysés dans le rapport sont :

BASF SE, DuPont, AkzoNobel NV, Solvay, Chemtrade Refinery, Valero Energy, Agrium Inc., PVS Chemical Solution, The Mosaic Company et Potash Corp., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Par canal de distribution, le canal de distribution en ligne devrait croître à un rythme plus rapide de 3,6 % au cours de la période 2020-2027, car ce mode de distribution a l’avantage de fournir une exposition plus large au produit. produits par les fabricants, notamment avec la prolifération des appareils intelligents et de la connectivité Internet.

Par application, la production de produits chimiques a contribué à la deuxième plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 3,1 % au cours de la période de prévision. Il est largement utilisé dans la production de produits chimiques, notamment l’acide nitrique, l’acide chlorhydrique, les colorants et les pigments, les sels de sulfate, les détergents synthétiques et les explosifs, entre autres.

Le marché de la région Asie-Pacifique a contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devrait croître à un taux de 3,2 % au cours de la période de prévision. La domination du marché de la région APAC peut être attribuée à la présence de producteurs clés dans la région. De plus, élevé demande alimentaire, en raison de la présence d’une population croissante dans les économies en développement, comme l’Inde et la Chine, et de la disponibilité facile des matières premières.

Aperçu du marché :

L’industrie des produits chimiques et des matériaux est composée d’un groupe diversifié d’entreprises qui diffèrent par la taille, la géographie, le style commercial et l’accent mis sur le marché final. Ces entreprises font partie d’un écosystème plus large qui comprend le pétrole, le gaz, le charbon, les minéraux et les matériaux biosourcés comme matières premières d’une part et une gamme diversifiée d’industries d’application d’autre part. La pétrochimie, les fabricants diversifiés et les entreprises chimiques spécialisées ont tous été des segments du secteur dans le passé.

L’industrie chimique a longtemps été associée à l’Europe occidentale et à l’Amérique du Nord. Pendant longtemps, l’Europe a été le premier fabricant de produits chimiques, suivie par les États-Unis et le Japon.

Le marché Acide sulfurique a été segmenté en régions clés du monde et propose une analyse du taux de croissance, de la part de marché, de la taille du marché, des tendances actuelles et émergentes, du ratio de production et de consommation, de l’analyse de la chaîne industrielle, de la demande et de l’offre, de l’importation et de l’exportation, des revenus. contribution et la présence d’acteurs clés dans chaque région. Une analyse du marché par pays est proposée dans le rapport pour mieux comprendre la propagation régionale et les progrès du marché Acide sulfurique.

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Reste du MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

