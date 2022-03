Paysage concurrentiel du marché de la gestion des déchets plastiques, facteurs de croissance, analyse des revenus, 2028

La du marché de la gestion des déchets plastiques devrait atteindre 47,76 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 4,3 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante de plastiques des secteurs domestique et commercial est un facteur clé de la croissance des revenus du marché. Le plastique est un élément essentiel de la vie quotidienne, et la plupart des choses consommées sont fabriquées ou emballées dans des matières plastiques. Les déchets plastiques ne sont pas biodégradables et peuvent provoquer des catastrophes environnementales généralisées. Le monde entier produit de grandes quantités de déchets plastiques, qui proviennent des ménages et des secteurs industriels tels que l’électronique, l’emballage, l’automobile, l’agriculture et la construction. Les progrès technologiques et l’émergence de nouveaux systèmes de tri, de retraitement et de collecte des plastiques recyclables ouvrent de nouvelles options en lien avec les politiques de santé publique, économiques, de conservation et industrielles. Certains facteurs tels que l’urbanisation rapide, l’industrialisation et la sensibilisation croissante aux risques environnementaux stimulent la croissance des revenus du marché.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur la gestion des déchets plastiques sont Veolia Environnement SA, Waste Management, Inc., SUEZ, Republic Services, Clean Harbors, Inc., Biffa plc, Covanta Holding Corporation, Stericycle, Inc., Remondis SE & Co. KG, et ADS Waste Holdings, Inc.

L’industrie chimique devrait enregistrer une croissance significative des revenus au cours des prochaines années, tirée par une reprise de la demande intérieure en raison de la hausse des prix du pétrole brut et de meilleures exportations. L’industrie chimique et des matériaux a subi des changements radicaux en raison de tendances à long terme telles que l’évolution des technologies de pointe telles que l’Internet industriel des objets (IIoT), l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’automatisation et des outils efficaces de gestion des données. L’augmentation de la demande de nouveaux produits chimiques tels que les savons et les détergents, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et le développement de processus de fabrication et de production économes en énergie sont d’autres facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché. En outre, l’adoption rapide de tendances telles que la durabilité et la numérisation a contribué à la croissance des revenus de l’industrie des matériaux et des produits chimiques.

Segmentation du marché de la gestion des déchets plastiques basée sur les types: polypropylène (PP)

polyuréthane (PUR)

polystyrène (PS)

polyéthylène téréphtalate (PET)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Polyéthylène haute densité (HDPE) Polyéthylène

basse densité (LDPE)

Segmentation du marché de la gestion des déchets plastiques basée sur l’application: Emballage

Bâtiment et construction

Textile

Automobile

Meubles

Autres

Le rapport propose une analyse exhaustive du paysage concurrentiel, y compris un aperçu de l’entreprise, le partage et la contribution des revenus, la situation financière, la position mondiale et les progrès technologiques et des produits, et fournit des informations sur les nouveaux entrants, alliances et collaborations stratégiques, fusions, acquisitions, partenariats, accords et transactions des entreprises bien établies.

L’analyse régionale du marché de la gestion des déchets plastiques couvre :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Quels sont les facteurs clés qui devraient stimuler et freiner la croissance du marché de la gestion des déchets plastiques au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux produits et applications proposés par le marché Gestion des déchets plastiques?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Gestion des déchets plastiques?

Quel segment devrait afficher une croissance lucrative tout au long de la période de prévision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quels sont les principaux défis et limites auxquels les nouveaux entrants et entreprises devront faire face sur le marché de la gestion des déchets plastiques au cours de la période de prévision?

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

