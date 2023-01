Patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous Taille de l’industrie du marché, tendances de partage, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous est évalué à 3,8 milliards USD en 2021 et atteindra 7,09 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Les patchs de cicatrisation des tissus vasculaires et mous sont utilisés pour la réparation vasculaire, la réparation des tissus mous et la chirurgie de révision. L’incidence croissante de malformations cardiaques telles que les malformations septales ventriculaires et auriculaires lors d’événements médicaux et de blessures sportives entraîne la demande de patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous. La prévalence croissante des hernies telles que la hernie inguinale, la hernie diaphragmatique congénitale, etc. devrait accroître l’adoption de ces mailles dans le monde entier.

Selon un article du NCBI sur les tendances et la prévalence de la communication interauriculaire publié en décembre 2019, le trouble du spectre autistique est la deuxième cardiopathie congénitale la plus courante avec une prévalence de 56 pour 100 000 naissances vivantes et de 1,6 pour 1 000 naissances vivantes dans le monde . Alors que la prise de conscience de la nécessité d’un diagnostic et d’une détection précoces des cardiopathies congénitales augmente, les grandes entreprises se concentrent sur l’innovation et le développement de produits technologiquement avancés. Ces développements technologiques ont un impact profond sur le développement des produits, la fabrication des matières premières et les applications cliniques. La réparation et la reconstruction vasculaires , la réparation des tissus mous et la réparation de la dure-mère sont des exemples de patchs de réparation tissulaire utilisés en chirurgie.

Dynamique du marché des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous

chauffeur

Cette croissance est attribuable à la prévalence croissante des cardiopathies congénitales telles que les malformations septales auriculaires et ventriculaires, ainsi qu’aux progrès technologiques et à l’augmentation des dépenses de recherche et développement (R&D). L’incidence croissante des maladies cardiaques congénitales telles que la communication interauriculaire et la communication interventriculaire ainsi que les progrès technologiques sont les principaux moteurs de ce marché.

Alors que la demande de patchs pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques et des tissus mous augmente, de nombreux instituts de recherche, fournisseurs d’ingrédients et fabricants de premier plan collaborent pour développer des solutions révolutionnaires. Les principaux acteurs se concentrent également sur le développement de nouvelles technologies basées sur des matériaux d’ingénierie tissulaire qui devraient stimuler le marché des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous.

Le segment ePTFE bénéficie de la demande de fabrication de dispositifs médicaux.

En termes de matières premières, l’ePTFE détient la part la plus élevée sur le marché mondial des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision. Sur la base des matières premières, l’ePTFE représentait 62,8 % du marché mondial des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous en 2019, tous utilisant du polytétrafluoroéthylène expansé.

traitement des hernies

Le segment de la réparation des tissus mous devrait croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. L’industrie détenait la plus grande part de 35,1% sur le marché mondial des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous. La prévalence croissante de divers types de hernies (par exemple, ombilicale, inguinale, abdominale, etc.) contribue à cette augmentation.

Augmentation de la prévalence des maladies cardiaques

La présence d’infrastructures de soins de santé avancées, d’acteurs importants et d’activités de recherche importantes sont les principaux moteurs de l’expansion du marché dans cette région. De plus, la prévalence croissante des maladies cardiaques due au mode de vie sédentaire, à la consommation de malbouffe, à l’abus d’alcool, de tabac et de drogues sont quelques-unes des variables importantes soutenant la croissance de la région lucrative.

Possibilité

Augmentation rapide de la prévalence des cardiopathies congénitales

De plus, l’utilisation croissante de patchs dans les procédures médicales et l’augmentation des blessures sportives contribueront au développement et à la croissance du marché dans les années à venir. Des études montrent que les troubles du spectre autistique sont la deuxième maladie cardiaque congénitale la plus courante, avec une incidence de 56 pour 100 000 dans le monde.

Améliorer la technologie biosourcée pour la thérapie régénérative cardiaque

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde et le nombre de personnes qui meurent de ces maladies augmente chaque année. L’infarctus du myocarde (IM) a l’incidence la plus élevée de tous les événements cardiovasculaires majeurs. L’insuffisance cardiaque, dans laquelle le cœur ne fonctionne pas, est une autre maladie cardiovasculaire importante qui devrait peser sur les systèmes de santé du monde entier. Bien qu’il n’existe aucun remède spécifique contre l’insuffisance cardiaque, les programmes de recherche et de développement dans ce domaine continuent d’ouvrir de nouvelles voies.

Limite/Défi

La croissance du marché est entravée par le manque de sensibilisation des clients aux patchs et le coût élevé du traitement. Les mailles de réparation des hernies et les valves de réparation cardiovasculaire sont utilisées dans le monde entier. Par conséquent, les thérapies alternatives devraient tuer le marché de la réparation cardiovasculaire et des tissus mous. Les problèmes de maillage comprennent les adhérences, les séromes, la récurrence des défauts des tissus mous ou des hernies, les réactions allergiques et les hématomes, qui limitent tous son utilisation.

Analyse régionale du marché Patchs de réparation cardiovasculaires et des tissus mous:

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Certains des principaux acteurs du marché des patchs de réparation cardiovasculaire et des tissus mous comprennent:

CryoLife, Inc. (États-Unis)

Edwards Lifesciences Corporation

Barde Vasculaire Périphérique

Boxster (États-Unis)

Entrées (États-Unis)

Néovasc inc. (Canada)

Southernlight Biomaterials (Nouvelle-Zélande)

Medtronic (Irlande)

Getinge AB (Suède)

WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Lemaître Vasculaire Inc. (ETATS-UNIS)

BioIntegral Surgical (Canada)

American Holdings Laboratories Inc.

Terumo Medical Corporation (États-Unis)

Pérouse Médical (France)

Shire Co., Ltd. (États-Unis)

Maverick Biosciences (États-Unis)

