Pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière Tendances du marché, acteurs clés, aperçu, répartition concurrentielle et prévisions régionales par

La pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC d’environ 19,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La croissance du secteur des plats cuisinés accélère la croissance de la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière.

Le processus non thermique est largement utilisé dans l’industrie alimentaire et des boissons car il réduit le temps de traitement des aliments sans affecter leur valeur nutritionnelle. Les technologies de pasteurisation non thermique ont diverses applications telles que la sécurité et la conservation des aliments à travers diverses procédures incluant la décontamination et la stérilisation et leur action sur les cellules du micro-organisme. La pasteurisation non thermique est également connue sous le nom de pasteurisation à froid et est utilisée comme substitut à la technologie de transformation des aliments qui implique des processus hautement durables et bien organisés pour convertir les aliments crus en produits adaptés à la consommation humaine.

L’utilisation de moins de chaleur dans cette technologie offre de nombreux avantages tels que les qualités sensorielles et nutritionnelles du produit sans affecter et la préférence de la technologie par rapport aux méthodes de traitement traditionnelles car elle offre une meilleure qualité de produits sont les principaux facteurs de la pasteurisation non thermique. sur le marché de l’industrie laitière. L’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement pour améliorer le processus et le rendre meilleur pour diverses applications alimentaires, l’augmentation des investissements dans les projets de recherche et l’augmentation améliorent le processus et le rendent meilleur pour diverses applications alimentaires accélèrent la pasteurisation non thermique dans croissance du marché de l’industrie laitière. L’utilisation croissante de collations telles que les aliments prêts-à-manger, surgelés et emballés, l’investissement du gouvernement dans l’équipement et les outils et la croissance de la consommation d’aliments prêts-à-servir influencent la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière. Les avantages offerts par la technologie, tels que l’augmentation de la durée de conservation des aliments, la demande de conservation des légumes, des fruits, de la viande, des fruits de mer et l’optimisation et l’efficacité des processus, influencent la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière. De plus, l’augmentation de la demande de luxe, l’augmentation des dépenses de consommation, l’évolution du mode de vie des personnes, l’urbanisation rapide et l’augmentation du revenu disponible affectent positivement la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière. Par ailleurs,

Certains des principaux acteurs/fabricants impliqués sur le marché sont :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière sont Alantra, JBT, thyssenkrupp AG, KOBE STEEL, LTD., Robert Bosch GmbH, CHIC Group, ELEA, Pulsemaster, Nordion (Canada) Inc., Multivac Sepp Haggenmuller Se & Co. Kg, Stansted Fluid Power Products Ltd, Symbios Technologies, Dukane Corp., Gray*Star, Universal Pure, American Pasteurization Company, Advanced Microwave Technologies, Hormel Foods Corporation, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Pasteurisation non thermique mondiale sur le marché de l’industrie laitière, par technique (HPP, PEF, MVH, irradiation, ultrasons, autres), forme alimentaire (solide, liquide), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est segmenté en fonction de la technique et de la forme alimentaire. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base de la technique, le marché de la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière est segmenté en HPP, PEF, MVH, irradiation, ultrasons et autres.

Sur la base de la forme alimentaire, la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière est segmentée en solide et liquide.

Analyse mondiale de la pasteurisation non thermique dans le marché de l’industrie laitière au niveau des pays

Le marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technique et forme alimentaire, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière en raison de la sensibilisation croissante à la santé et des changements de mode de vie chez les individus, de la croissance économique, des préférences des clients et de l’adoption par les fabricants. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de l’utilisation de produits à base de viande et de boissons et de l’adoption de technologies de transformation pour créer des produits propres et naturels sans conservateurs ajoutés.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière

Le paysage concurrentiel du marché de la pasteurisation non thermique dans l’industrie laitière fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur la pasteurisation non thermique sur le marché de l’industrie laitière.

