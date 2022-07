Passport Reader Market d’une valeur de 374,56 millions de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Global Passport Reader Market to 2027 – Analysis and Forecast by Technology (RFID, Barcode, and OCR); Type (lecteurs de balayage, kiosques libre-service, lecteurs pleine page compacts et lecteurs portables); Application (sécurité aéroportuaire, contrôle aux frontières et autres applications); Secteur (public et privé); et la géographie », le marché était évalué à 211,67 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 374,56 millions de dollars américains d’ici 2027; il devrait croître à un TCAC de 7,7 % de 2020 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Aperçu du marché

Au cours des dernières années, les cas de falsification de passeports ont considérablement augmenté, menaçant ainsi la sécurité nationale. Pour cela, l’organe d’application de la loi du département d’État américain et le service DS ont nommé des agents spéciaux pour identifier les faux passeports et se coordonner avec plus de 160 pays pour les résolutions d’enquête. Un certain nombre de cas ont été détectés concernant la falsification de passeports dans le monde entier. Les autorités de contrôle aux frontières, ainsi que les responsables de l’aéroport, ont installé des lecteurs de passeport qui peuvent tester l’originalité du document. De plus, les passeports électroniques à venir facilitent l’élimination de la falsification des documents. Ces passeports ont une puce avec les données stockées du voyageur, qui peuvent être vérifiées au moment de l’enregistrement via des lecteurs de passeport. Ces dispositifs de sécurité innovants devraient empêcher les activités illégales de génération de faux documents. La migration vers le passeport électronique est en cours depuis 2005, et plus de 150 États américains ont commencé à délivrer des passeports électroniques à la mi-2019. L’augmentation du déploiement des lecteurs de passeports et de la délivrance de passeports électroniques devrait atténuer la menace des faux passeports, ce qui devrait stimuler le marché des lecteurs de passeports.

Le tourisme est l’une des industries qui dépendent fortement de l’aviation. En facilitant le tourisme, le transport aérien contribue à générer de la croissance économique et à réduire la pauvreté. Environ 1,4 milliard de touristes traversent les frontières chaque année, et plus de la moitié d’entre eux se rendent à destination par avion. Selon l’OACI, l’épidémie de COVID 19 devrait entraîner une réduction globale de 1 878 à 3 227 millions de passagers aériens dans le monde en 2020. En outre, selon l’OMT, le tourisme international devrait passer de 910 milliards de dollars à 1 170 milliards de dollars en 2020, contre 1,5 billion de dollars générés en 2019, dont 96% des destinations mondiales en raison des restrictions de voyage en 2020. En outre, ACI a estimé une perte de plus de 50% du trafic de passagers aériens dans les aéroports du monde entier d’ici 2020. La baisse du trafic aérien de passagers aurait un impact négatif sur le marché des lecteurs de passeports; cependant, avec l’assouplissement des interdictions de voyager, le marché va lentement se redresser.

