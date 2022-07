Part mondiale du marché des systèmes de transport intelligents (ITS), tendances récentes, aperçu des activités, application, types, croissance future et prévisions 2027

Le marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS) devrait atteindre 48,17 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le nombre croissant de véhicules routiers et l’inefficacité des infrastructures de transport existantes renforceront le besoin d’un système de transport intelligent. Les actions du gouvernement visant à établir une infrastructure plus fiable et à gérer facilement le système de transport devraient faire croître le marché à l’échelle mondiale.

En outre, les systèmes de transport intelligents peuvent rendre la sûreté et la sécurité plus fiables en combinant des systèmes de communication intelligents dans l’infrastructure, stimulant ainsi la croissance du marché. L’augmentation des niveaux de revenu a accru la demande de mobilité des personnes et accru les encombrements routiers dans les grandes villes du monde, ce qui a stimulé la demande de systèmes de transport avancés. Cependant, le manque de transports publics sûrs et de bonne qualité, les principaux problèmes de sécurité routière et l’insuffisance de la capacité de transport en commun constituent le principal obstacle au système de transport intelligent.

Principales informations présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché du marché mondial des systèmes de transport intelligents

Chiffre d’affaires des ventes par principaux acteurs et les nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que la présentation de l’entreprise, les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Les principaux participants incluent Thales Group, Garmin, Siemens, Tomtom International BV, Flir Systems, Inc., Q-Free, Cisco Systems , Efkon GMBH, Indra Sistemas, SA et Denso Corporation, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS) sur la base du mode de transport, du système, de l’application et de la région :

Perspectives des modes de transport Routes

Voies

aériennes

ferroviaires

Perspectives des systèmes

avancé d’information sur les voyageurs Système

avancé de transport public Système

avancé de gestion du trafic Système

de tarification des transports compatible avec les STI

d’exploitation de véhicules commerciaux

Perspectives d’application

Contrôle intelligent de la circulation

stationnement Gestion de

flotte et surveillance des actifs

Évitement des collisions

Gestion des informations sur les passagers

Notification des véhicules d’urgence

Ticketing Management

Automobile Télématique

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’approvisionnement et le ratio de la demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie du système de transport intelligent?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications du système de transport intelligent ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

