Part mondiale du marché des préimprégnés, tendances récentes, aperçu des activités, application, types, croissance future et prévisions 2030

La taille du marché mondial des préimprégnés a atteint 6,94 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 10,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de préimprégnés de diverses industries d’utilisation finale, en particulier de l’aérospatiale et de la défense, associée à la demande croissante de l’industrie automobile, est un facteur clé qui stimule la croissance des revenus du marché dans une large mesure.

Les matériaux composites tels que la fibre de carbone ont remplacé le métal dans la production d’avions et d’automobiles en raison de leur légèreté et de leur grande résistance. De plus, la flexibilité de coulée ou de moulage dans n’importe quelle forme augmente fortement la demande de fabrication de composants pour les intérieurs d’avions, les pales et rotors de moteur, les hélices, les pales d’aileron, les sièges et les empennages – également connus sous le nom de stabilisateur horizontal – entre autres. Les composants plus légers réduisent également les coûts d’exploitation, ce qui est un autre facteur clé qui stimule la demande de préimprégnés et devrait soutenir la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Les types de résine tels que phénolique, fibre et époxy sont utilisés pour la production d’avions et d’avions militaires et commerciaux. Le préimprégné est largement utilisé dans la fabrication de fibres de renfort pour des applications balistiques dans le secteur de la défense. Les propriétés du préimprégné telles que la légèreté, la résistance et la capacité à être moulées dans des formes complexes entraînent une augmentation rapide de la demande pour un meilleur préimprégné de qualité cosmétique avec un laminage de haute qualité dans l’industrie automobile.

Certaines autres applications du préimprégné comprennent les articles de sport, les accessoires de course et les composants intérieurs de véhicules, les applications aérospatiales, les produits commerciaux et les récipients sous pression. Les préoccupations croissantes concernant la durabilité environnementale augmentent rapidement la demande de pièces et de composants légers pour automobiles afin de produire des véhicules plus légers et de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Le 6 mai 2022, TRB Lightweight Structures a collaboré avec Kordsa pour la fabrication de matériaux composites qui contribueraient au développement de composites légers durables à déployer dans l’industrie automobile.

Portée du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des préimprégnés qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des préimprégnés sur la base de la résine, du processus de fabrication, de la fibre, de l’utilisation finale et de la région :

Resin Outlook (Revenu, USD Billion , Volume (Kilo Tonnes); 2019-2030)

thermodurcissables

thermoplastiques

(Revenus, milliards USD, Volume (Kilo Tonnes); 2019-2030)

thermofusibles

d’immersion dans les solvants

(Revenus, milliards USD, Volume (Kilo Tonnes) ; 2019-2030)

Verre

Carbone

Aramide

Autres

Perspectives d’utilisation finale (revenu, milliards USD, volume (kilo tonnes) ; 2019-2030)

Aérospatiale et défense

Automobile

Énergie éolienne

sport

Autres

Le rapport étudie en outre les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché des préimprégnés sont :

Hexcel Corporation, Toray Industries, Inc., Park Aerospace Corp., Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., SGL Carbon, Gurit, Rock West Composites, Inc., Plastic Reinforcement Fabrics Ltd., et ACP Composites, Inc.

Analyse régionale :

Le rapport examine en outre le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, les importations/exportations, le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille. , et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés de la

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie du préimprégné ?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications du Prepreg ?

Quel segment devrait gagner du terrain dans les années à venir ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

