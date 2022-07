Part mondiale du marché des capteurs cérébraux sans fil, tendances récentes, aperçu des activités, application, types, croissance future et prévisions 2028

La du marché mondial des capteurs cérébraux sans fil a atteint 391,7 millions USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 9,5 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante de capteurs cérébraux sans fil pour détecter les troubles neurologiques et l’augmentation de la population âgée et le besoin de capteurs de surveillance parmi les membres de ce groupe de patients pour une gamme de conditions médicales et de maladies sont des facteurs majeurs de croissance des revenus du marché.

Les capteurs cérébraux sans fil sont utilisés dans le secteur de la santé en raison de leur haut niveau de fiabilité. Ces appareils sont également utilisés dans les maisons de retraite ou les maisons de retraite pour gérer la santé des patients et suivre les progrès et les besoins. L’adoption de technologies plus avancées dans le processus de soins aux patients a augmenté rapidement, en raison de la prévalence croissante de la maladie d’Alzheimer (MA) parmi la population âgée.

Les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ont des difficultés à comprendre leur état de santé et peuvent être confrontées à de graves troubles de la mémoire et perdre la capacité de mener à bien leurs activités quotidiennes, ce qui a été résultant en un besoin urgent d’appareils ou de systèmes qui peuvent aider dans les tâches quotidiennes. Les capteurs cérébraux sans fil aident à surveiller les activités cérébrales et peuvent être utilisés pour enregistrer les mouvements et les actions corporelles, ainsi que le placement du corps afin que l’appareil puisse fournir des signaux concernant la tension potentielle, la restriction, ainsi que l’emplacement du patient.

Principaux faits saillants du rapport

Les revenus du segment des appareils de surveillance du sommeil devraient augmenter à un TCAC considérablement rapide au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des troubles neurodégénératifs, des maladies de Parkinson et des maladies d’Alzheimer. Ces appareils sont utilisés comme moniteurs de sommeil pour assurer une bonne hygiène du sommeil et maintenir la bonne santé des patients.

Le segment des traumatismes crâniens (TBI) devrait enregistrer un taux de croissance des revenus très stable au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre de personnes participant à des activités sportives et récréatives devrait augmenter le nombre de patients souffrant de diverses lésions cérébrales en raison d’un potentiel et d’une exposition accrus aux blessures et aux risques potentiels. En outre, le nombre croissant d’accidents de la route est une cause majeure de traumatismes crâniens. La sensibilisation accrue aux traumatismes crâniens et le nombre plus élevé de cas de blessures sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance de ce segment.

L’Amérique du Nord devrait représenter une part de revenus relativement plus importante au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de capteurs cérébraux sans fil dans divers secteurs d’utilisation finale, notamment les hôpitaux, les cliniques, les centres de recherche et même dans les foyers des pays de la région.

Le rapport divise en outre le marché des capteurs cérébraux sans fil en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché des capteurs cérébraux sans fil.

Emergen Research a segmenté les capteurs cérébraux sans fil mondiaux en fonction du produit, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Product Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018-2028)

électroencéphalographie (EEG) Appareils

de surveillance du sommeil Appareils de

magnétoencéphalographie (MEG)

Doppler transcrânien (TCD) Dispositifs

Pression intracrânienne (ICP) Moniteurs et accessoires

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Démence

Épilepsie

Maladies de Parkinson

Traumatismes cérébraux

Autres

Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Instituts de recherche

Neurologique Hôpitaux

Centres de diagnostic

Autres

Terrain concurrentiel :

Le marché mondial des capteurs cérébraux sans fil est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent

EMOTIV Inc., Advanced Brain Monitoring, Inc., InteraXon Inc. (Muse), Neurosky, Inc., Neuroelectrics Corporation, Evolent Health, Inc., Neuronetrix Solutions, Hangzhou Zhongheng Electric Co., Ltd., Deayea Technology Co., Ltd. et NeuroTherapeutics Pharma, Inc.

Analyse régionale :

cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché des capteurs cérébraux sans fil, ainsi que l’estimation des valorisations actuelles et futures du marché sur la base des la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial des capteurs de cerveau sans fil dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Principaux avantages de l’achat du rapport mondial sur les capteurs cérébraux sans fil :

Analyse complète de l’évolution du paysage concurrentiel

Aide aux processus de prise de décision pour les entreprises ainsi qu’à des méthodologies de planification stratégique détaillées

Le rapport propose une prévision et une évaluation sur 8 ans du marché mondial des capteurs cérébraux sans fil

Aide à comprendre les segments de produits clés et leur taux de croissance estimé

Analyse approfondie des moteurs, contraintes, tendances et opportunités du marché

Analyse régionale complète du marché mondial des capteurs cérébraux sans fil

Profilage détaillé des principales parties prenantes de la sphère commerciale

Analyse détaillée des facteurs influençant la croissance du marché mondial des capteurs cérébraux sans fil

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

