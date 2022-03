Part globale du marché du traitement des coups de chaleur, tendances historiques et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

Le marché mondial du traitement des coups de chaleur croît à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la hausse de la température moyenne de la Terre due au réchauffement climatique, tous les groupes d’âge sont vulnérables à l’exposition et à la prévalence croissante des troubles cardiaques et pulmonaires, Le développement des dépenses de santé et l’augmentation des investissements des organisations gouvernementales, publiques et privées pour le développement de nouveaux médicaments sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance du marché.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement des coups de chaleur est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du traitement des coups de chaleur pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux acteurs du marché :

Les principaux acteurs du marché sur le marché mondial du traitement des coups de chaleur sont Mankind Pharma, Eagle Pharmaceuticals, Inc, Otsuka Holdings Co. Ltd, Medisim, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Novartis AG, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Johnson & Johnson Services, Inc, Abbott, AstraZeneca, ALLERGAN, Patanjali Ayurved, Sun Pharmaceutical Industries Ltd entre autres.

Définition du marché : marché mondial du traitement des coups de chaleur

Le coup de chaleur est une affection qui survient lorsque la température corporelle dépasse 104 F ou 40 ºC chez les adultes et 105 F ou 40,5 ºC chez les enfants, à la suite d’une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur ou à un effort physique à des températures élevées. Le coup de chaleur nécessite un traitement d’urgence car il endommage rapidement les tissus cérébraux, le cœur, les reins et les muscles. Si le traitement est retardé, l’état s’aggrave et augmente les risques de complications graves ou de décès. Les symptômes comprennent une température corporelle élevée, un état mental ou un comportement altéré, une tachycardie, des nausées respiratoires rapides, des vomissements, entre autres.

Le coup de chaleur est une condition potentiellement mortelle et nécessite un traitement d’urgence, de 2006 à 2010, environ 3332 décès ont été signalés attribués au coup de chaleur aux États-Unis, des taux de mortalité de 58 et 71% ont été signalés pour 28 jours et 2 ans respectivement concernant le coup de chaleur. Il a été signalé que le nombre de décès augmentera en raison du changement climatique. D’ici 2050, les décès liés aux coups de chaleur devraient augmenter de près de 2,5 fois par rapport aux décès annuels actuels d’environ 2000.

Facteurs de marché

La hausse de la température moyenne de la Terre due au réchauffement climatique a alimenté la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles cardiaques et pulmonaires est le moteur de la croissance du marché

L’augmentation de l’entraînement militaire et la participation à des sports, tels que le football ou les courses de longue distance, par temps chaud peuvent entraîner un coup de chaleur; ce facteur renforce encore la croissance du marché

Contraintes du marché

Le manque de sensibilisation et de connaissances des premiers secours parmi les personnes concernant les coups de chaleur entrave la croissance du marché

L’indisponibilité de professionnels qualifiés pour le traitement d’urgence lié au coup de chaleur agit également comme un frein au marché

Le manque d’installations et de services d’urgence dans les régions éloignées entrave la croissance du marché

Segmentation: marché mondial du traitement des coups de chaleur

Par types

Coup de chaleur à l’effort

Coup de chaleur sans effort

Par mécanisme d’action

Antihistaminiques

Diurétiques

Sédatifs

Stimulants

Anticonvulsivants

Vasoconstricteurs

Les autres

Par les médicaments

Dantrolène

Midazolam

Clonidine

Mépéridine

Les autres

Par diagnostic

La température rectale

Test sanguin

Test d’urine

Test de la fonction musculaire

Les autres

Par traitement

Des médicaments

Thérapie par le froid

Soins de soutien

Par voie d’administration

Oral

Parentéral

Par canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Principaux développements sur le marché

En mars 2017, Eagle Pharmaceuticals, Inc a reçu la désignation d’examen prioritaire pour son nouveau médicament Ryanodex (dantrolène sodique) pour le traitement du coup de chaleur à l’effort (EHS) de la part de la FDA américaine. Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement du coup de chaleur. Ryanodex (dantrolène sodique) a déjà reçu une désignation accélérée de la FDA américaine, ces désignations aideront la société à approuver rapidement ce médicament et, s’il est approuvé, ce sera le premier traitement médicamenteux pour l’EHS

En janvier 2017, Eagle Pharmaceuticals, Inc a terminé la soumission de la demande de nouveau médicament (NDA) pour Ryanodex (dantrolène sodique) à la FDA des États-Unis pour le traitement du coup de chaleur à l’effort (EHS). Il n’existe actuellement aucun médicament approuvé pour le traitement du coup de chaleur et s’il est approuvé, il offrira une nouvelle norme de soins pour cette maladie grave et potentiellement mortelle.

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial du traitement des coups de chaleur sur les marchés développés et émergents.

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché.

