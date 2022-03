Part globale du marché des logiciels périnatals cliniques, tendances historiques et prévisions d’ici 2029

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial des logiciels cliniques périnataux devrait augmenter avec un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cela devrait entraîner une augmentation de la valeur marchande estimée de 189,91 millions USD en 2018 à une valeur projetée de 343,27 millions USD d’ici 2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la sensibilisation et aux préoccupations croissantes concernant la santé des femmes enceintes et fœtus.

Marché mondial des logiciels périnataux cliniques par produit (logiciel autonome, logiciel intégré), services (mise en œuvre, support et maintenance, formation, personnalisation, ressources en ligne), modèle de déploiement (sur site, basé sur le cloud), applications (services de données de surveillance fœtale, Gestion des flux de travail, documentation des patients), utilisateurs finaux (hôpitaux et cliniques, maternités), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse compétitive:

Le marché mondial des logiciels périnataux cliniques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des logiciels périnatals cliniques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Huntleigh Healthcare Limited, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, Medical Information Technology, Inc., K2 Medical Systems Ltd., Cerner Corporation, Cognitive Medical Systems, iSalus Healthcare, AS sont peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des logiciels périnataux cliniques. Software Inc., MEDNAX Services, Inc., Edan Instruments, Inc., Clinical Computer Systems, Inc., PeriGen, Inc., QIAGEN et Illumina, Inc.

Définition du marché :

Un logiciel clinique prénatal est un service logiciel technologique qui fournit aux médecins et aux patientes, c’est-à-dire (aux femmes enceintes) des informations concernant leurs soins de santé et également concernant la santé de leurs fœtus. Ce logiciel est utile pour recueillir des informations préventives concernant les complications ou les complexités qui peuvent ou non survenir pendant la grossesse.

Facteurs de marché

Les progrès et le développement de services logiciels pour les applications périnatales cliniques devraient avoir un effet positif sur la croissance du marché

Niveaux élevés d’adoption des services informatiques de santé en raison de l’efficacité du travail qui en résulte et de la facilité des opérations avec son application, ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

Nécessité d’un financement en capital important et d’investissements pour l’adoption et l’intégration de ces produits logiciels, ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Manque de connaissances et de compétences chez les professionnels et les médecins qui entraînent des complications et des complexités dans l’utilisation du logiciel, ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des logiciels cliniques périnataux

Par produit

Logiciel autonome

Logiciel intégré

Par Prestations

Mise en œuvre

Assistance & Entretien

Formation

Personnalisation

Ressources en ligne

Par modèle de déploiement

Sur site

Basé sur le cloud

Par demandes

Services de données du moniteur fœtal

Gestion des flux de travail

Documentation patient

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux & Cliniques

Cliniques de maternité

Par géographie

Développements clés sur le marché :

En janvier 2018, Clinical Computer Systems, Inc. a annoncé le lancement de « OBIX en tant que service » offrant aux utilisateurs des systèmes logiciels périnataux flexibles et économiques. Ce service sera hébergé sur le cloud et déployé en tant que service basé sur le cloud pour divers utilisateurs finaux, réduisant ainsi le besoin d’installer des infrastructures de serveur pour l’utilisation et l’intégration du système de données périnatales OBIX.

En juin 2016, Clinical Computer Systems, Inc. a annoncé qu’elle s’était associée à Medical Information Technology, Inc. pour créer un système d’intégration entre leur « OBIX Perinatal Data System » et « MEDITECH EHR ». Le service de mise à jour du logiciel sera disponible dans la version 7.3 d’OBIX ainsi que dans les versions 6.15, 6.16 de MEDITECH et toutes les autres versions futures proposées. Le système intégré fournira des informations combinées sur les patients aux prestataires de soins de santé et aidera à la gestion du flux de travail de divers établissements de santé.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des logiciels périnataux cliniques sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Remarque : Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.

