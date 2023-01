Part du marché France et mondial de la traçabilité alimentaire 2022 Impact COVID-19 et perspectives régionales 2030

La taille du marché mondial de la traçabilité alimentaire devrait passer de 14 185 millions USD en 2020 à 24 185,2 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 9,3 % de 2021 à 2027. La traçabilité des aliments est un dispositif de gestion des risques utilisé pour vérifier les dommages potentiels associés aux denrées alimentaires, aux animaux producteurs de denrées alimentaires, aux substances et aux aliments pour animaux. Cela vise à assurer la salubrité des aliments à toutes les étapes de la fabrication, de la distribution et de la transformation des aliments. La traçabilité alimentaire implique que l’autorité du secteur alimentaire rappelle ou abandonne les produits considérés comme dangereux et permet au public de disposer de données précises. La traçabilité alimentaire évite la transmission de maladies des animaux aux humains. Il contrôle la présence de certains produits chimiques au-dessus des limites fixées, ce qui menacerait la qualité des produits liés à l’alimentation et à l’alimentation en cas d’excès.

De plus, la croissance de la mondialisation augmente la complexité du processus de la chaîne d’approvisionnement (de la récolte à la vente finale), ce qui augmente les risques de contamination des aliments. Cela devrait accroître la demande de technologies de traçabilité et de suivi des aliments. Il garantit la qualité et la sécurité des aliments fournis, améliore le rappel rapide et précis des produits et suit avec précision les causes de contamination. De plus, l’adoption de systèmes de traçabilité devrait améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en fournissant des données historiques détaillées sur les conditions, le flux de marchandises, la manutention et les délais.

Demander un exemple de copie de ce rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/food-traceability-market

Traditionnellement, le marché de la traçabilité alimentaire (technologies de suivi) était régi par les détaillants, mais les fabricants de produits alimentaires devraient bientôt les dépasser en termes de taux de croissance des revenus. Le système de traçabilité alimentaire occupe une place importante dans l’industrie alimentaire, car cette industrie présente le risque le plus élevé de rappel de produit, ce qui entraîne des pertes financières importantes. Le rappel d’un produit nuit également à l’image de marque et à la perception de la qualité du produit.

Dynamique du marché mondial de la traçabilité alimentaire

Pilotes : trace la contamination et assiste les rappels de produits

La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure dans l’industrie alimentaire, car elle affecte directement la santé des consommateurs. La demande de traçabilité des aliments a augmenté en raison de la forte incidence des maladies d’origine alimentaire dans un passé récent. Par exemple, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, une personne sur 10 tombe malade à cause d’aliments contaminés et 420 000 décès sont dus à des maladies d’origine alimentaire chaque année. La production alimentaire comporte différentes étapes et de multiples acteurs sont impliqués dans la chaîne alimentaire, appartenant à n’importe quelle région ou pays en raison de la mondialisation du marché alimentaire. Il est donc essentiel de retracer la source de contamination, ce qui facilitera les rappels d’aliments. Le rappel des aliments est un exercice coûteux pour les producteurs, et ils insistent donc également sur la mise en œuvre de la traçabilité,

Contraintes : coût associé

L’adoption d’un système de traçabilité nécessite des investissements en capital, ce qui constitue un obstacle majeur pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les petits acteurs. Le système nécessite des ressources financières et une infrastructure physique pour sa mise en œuvre, ce qui manque aux petits acteurs. Il s’agit d’une contrainte majeure pour les grands producteurs alimentaires, car le système ne montre pas le retour sur investissement (ROI) en termes quantifiables. Les entreprises doivent prévoir les rendements de tout investissement, ce qui constitue une limitation majeure de la traçabilité, sauf en cas de rappel d’aliments.

Opportunités : forte demande de technologies de suivi dans les économies émergentes

Contrairement à l’Amérique du Nord et à l’Europe, le taux d’adoption des systèmes de traçabilité alimentaire est faible dans les économies émergentes. Pourtant, les consommateurs de ces pays en développement sont de plus en plus conscients de la sécurité alimentaire en raison de l’accès à l’information via Internet et des systèmes de communication ouverts. Cela a conduit à une demande accrue des clients pour la traçabilité des aliments (technologies de suivi) dans ces pays. La Chine, l’Inde, le Brésil, le Japon et d’autres ont formulé des réglementations sur la traçabilité des aliments, telles que la loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine (2009), la loi sur l’hygiène alimentaire au Japon (2003) et d’autres, où peu ont formulé des lois relatives à une catégorie d’aliments spécifique. L’Inde a mis en place la traçabilité pour son marché des produits laitiers car il s’agit d’une catégorie à fort chiffre d’affaires. Elle se réjouit d’inclure d’autres produits alimentaires dans la chaîne de traçabilité alimentaire, entraînant un effet d’entraînement sur d’autres produits alimentaires. La demande de traçabilité alimentaire va augmenter. Les pays émergents offrent de nombreuses opportunités de croissance aux entreprises de traçabilité alimentaire pour leur expansion.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la traçabilité alimentaire en fonction de l’équipement, de la technologie, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région.

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/food-traceability-market?opt=2950

Par perspectives d’équipement (ventes, millions USD, 2017-2027)

PDA avec GPS

Imprimantes thermiques

Numériseurs 2D et 1D

Balises et étiquettes

Capteurs

Autres

Par perspectives technologiques (ventes, millions USD, 2017-2027)

RFID/RTLS

GPS

code à barre

Infrarouge

Biométrie

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Viande & Bétail

Produits frais et graines

Laitier

Breuvages

Pêche

Autres

Par perspectives des utilisateurs finaux (ventes, millions USD, 2017-2027)

Fabricants de produits alimentaires

Entrepôt/fermes d’emballage

Détaillants alimentaires

Départements Défense & Sécurité

Autres ministères

Autres

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des scanners 2D et 1D, par équipement, représente la part de revenus de marché la plus élevée en 2020

Le marché mondial de la traçabilité alimentaire a été segmenté en assistance numérique personnelle (PDA) avec GPS, imprimante thermique, scanners bidimensionnels (2D) et unidimensionnels, étiquettes et étiquettes, capteurs et autres, par équipement. Les scanners 2D et 1D représentaient la part de revenus du marché la plus élevée de 36,1 % en 2020. L’utilisation de codes-barres, de codes data-matrix, de codes QR et de codes à points est obligatoire sur les emballages utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et autres les industries. Cela a entraîné une augmentation de la demande pour la mise en œuvre de solutions traçables, telles que les lecteurs de codes-barres dans divers secteurs, qui affichent les informations dans un format lisible électroniquement. Ainsi, les scanners 2D et 1D doivent lire les données sur les codes à barres, les codes datamatrix, les codes QR et les codes à points et récupérer des informations sur l’article. Les informations reçues par le scanner à partir de ces codes incluent la date de fabrication, la date de péremption, la quantité de l’emballage, le nom du produit, l’unité de mesure, etc. Les scanners aident à suivre le niveau des stocks et à contrôler la contamination des stocks et des aliments. Les scanners 2D et 1D pour la traçabilité des aliments sont plus répandus dans le segment de la vente au détail du marché alimentaire.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la traçabilité alimentaire a été segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique. L’Asie-Pacifique est une région dynamique et diversifiée qui affiche la croissance la plus rapide du marché de la traçabilité alimentaire (technologies de suivi). Il devrait croître à un TCAC de 14,9 % au cours de la période de prévision. Cela est attribué aux industries d’application en plein essor, notamment la pêche, les produits frais et les semences, ainsi que la viande et le bétail. La forte demande de traçabilité alimentaire (technologies de suivi) en Asie-Pacifique a conduit à l’entrée de diverses entreprises, notamment en Chine, en Inde et dans d’autres économies émergentes. Les détaillants alimentaires, les fabricants de produits alimentaires et les entrepôts/fermes de conditionnement sont les principaux utilisateurs finaux, avec des parts de 35,6 %, 35,3 % et 13,4 %, respectivement, sur le marché de la traçabilité alimentaire en Asie-Pacifique (technologies de suivi) en 2017. Les scanners 2D et 1D et les étiquettes et étiquettes étaient les principaux équipements utilisés dans la région, tandis que les codes-barres et RFID/RTLS sont les technologies de base actuellement utilisées et devraient être utilisées pendant la période de prévision. Les progrès récents des technologies de l’information et de la communication ont conduit à des améliorations significatives de la sécurité alimentaire et des activités connexes dans la région Asie-Pacifique.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/food-traceability-market

Par exemple, les codes QR sur les produits alimentaires aident les clients à surveiller la sécurité alimentaire en suivant les produits de la ferme à la caisse du supermarché, facilitant ainsi une meilleure traçabilité des aliments. L’Asie est arrivée tardivement sur le marché de la traçabilité alimentaire (technologies de suivi), mais la demande de traçabilité alimentaire a augmenté en raison d’une sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire. De plus, les gouvernements chinois et japonais ont mis en place des normes strictes de traçabilité alimentaire. Cependant, la croissance du marché est affectée en raison du manque d’expertise relative aux processus et techniques utilisés sur le marché de la traçabilité alimentaire (technologies de suivi).

Principaux acteurs du marché

Analyses compétitives complètes des principaux acteurs du marché, y compris Bio-Rad Laboratories, Inc., Cognex Corporation, CH Robinson Worldwide Inc., Motorola Solutions, Inc., Honeywell International Inc., SGS SA, Zebra Technologies Corporation, MASS Group Inc., International Business Machines Corporation et EI Du Pont de Nemours and Company (DuPont).