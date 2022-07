Part du marché des tests de fertilité 2022 en croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Le marché des tests de fertilité devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Définition:

Le test de fertilité est essentiellement un test pour vérifier la fertilité et les problèmes qui en découlent chez les hommes et les femmes. Les problèmes de fertilité affectent autant les hommes que les femmes, mais on pense que les femmes sont plus concernées par les tests de fertilité. Le test de fertilité implique un examen des antécédents médicaux, un test sanguin et des procédures peu invasives. Cela implique principalement la détection d’hormones telles que l’hormone lutéinisante ou l’hormone progestérone dans le sang, l’urine ou la salive pour déterminer l’ovulation. Les tests pour hommes comprennent l’analyse du sperme pour assurer un nombre normal de spermatozoïdes.

Les facteurs tels que la croissance du taux de croissance de l’âge de la première grossesse et la sensibilisation croissante aux tests de fertilité à travers le monde sont le facteur important responsable de la croissance du marché des tests de fertilité au cours de la période de prévision susmentionnée. En plus de cela, des facteurs tels que la baisse des taux de fécondité à travers le monde et le lancement de moniteurs de fertilité avancés et faciles à utiliser avec une grande précision augmentent également la croissance globale du marché. De plus, l’émergence de kits combinés pour le double test de grossesse et d’ovulation dans les économies développées devrait également accélérer la croissance globale du marché. En outre, l’augmentation du développement des technologies avancées, des moniteurs de fertilité faciles à utiliser avec une grande précision ainsi que l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui amortiront le taux de croissance du marché des tests de fertilité. D’autre part, la précision non prouvée des moniteurs d’ovulation basés sur l’urine dans le SOPK/SOPK entrave la croissance du marché. On estime également que les coûts élevés associés à l’approvisionnement constituent le frein qui entravera la croissance globale du marché.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Test de fertilité:

AdvaCare Pharma

Babystart

bioZhena Corporation

Church & Dwight Co., Inc.

Geratherm Medical AG

Prestige Consumer Healthcare, Inc.

Groupe SPD

UEBE Medical GmbH

Valley Electronics SA

Fertilité Focus Limitée

Babystart

….

Le marché des tests de fertilité – Le rapport sur les perspectives et les prévisions du marché résume les résultats globaux de la recherche comme ci-dessous

– analyse l’environnement macroéconomique global

– Tendances des dépenses et de la distribution

– Identifiez les menaces et les opportunités potentielles en surveillant les politiques gouvernementales et réglementaires, le cas échéant.

– Découvrez les forces et les faiblesses des concurrents, corrélez leurs profils, leurs empreintes géographiques et leur taux de pénétration du marché.

– Faits saillants régionaux et dynamique du marché [Facteurs de croissance, contraintes et opportunités]

– Performance des catégories individuelles et changements de clientèle

– résume les résultats de l’enquête principale sur le marché des tests de fertilité – marché des perspectives et prévisions mondiales fournies par plus de 40 entreprises de vente au détail et de consommation dans 18 juridictions / pays d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique & LATAM, le chapitre relie également le financier et position sur le marché du marché des tests de fertilité – acteurs des perspectives et des prévisions.

– Perspectives d’avenir

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de l’utilisation croissante des dispositifs de surveillance de la fertilité pour la contraception, de la prise de conscience croissante des avantages des moniteurs d’ovulation par le biais des médias sociaux, des campagnes de marketing et des sites de commerce électronique, de la baisse du taux de fertilité, en hausse en premier -temps de la grossesse, et forte prévalence du SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) dans la région. L’Europe, en revanche, devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population, de l’évolution du mode de vie et de l’adoption de technologies de pointe.

Portée du marché mondial des tests de fertilité et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des tests de fertilité est segmenté en kit de prédiction de l’ovulation, moniteur de fertilité, produits de test de fertilité masculine et autres.

Sur la base d’échantillons, le marché des tests de fertilité est segmenté en salive, urine, sang et autres.

Sur la base du mode d’achat, le marché des tests de fertilité est segmenté en vente libre et sur ordonnance.

Sur la base de l’application, le marché des tests de fertilité est segmenté en femmes et hommes.

Le marché des tests de fertilité a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les établissements de soins à domicile, les cliniques de fertilité, etc.

Analyse au niveau du pays du marché des tests de fertilité

Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests de fertilité sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.