Part du marché des systèmes d’information de laboratoire 2022 en croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

DBMR analyse le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) pour représenter 750,25 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 12,15 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’utilisation croissante du LIMS pour se conformer aux exigences réglementaires strictes contribuera à stimuler la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS).

Scénario de marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS)

Les progrès technologiques dans les offres LIMS, l’accent accru sur l’amélioration de l’efficacité des laboratoires, l’adoption croissante des LIMS basés sur le cloud, l’augmentation des dépenses de R&D dans les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques vont probablement accélérer la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) dans les prévisions période 2020-2027. D’autre part, un potentiel de croissance important sur les marchés émergents stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le manque de normes d’intégration et la maintenance élevée ainsi que les coûts de service entraveront probablement la croissance du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. La pénurie de professionnels qualifiés constitue un obstacle majeur pour le marché des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS).

Par type (LIMS étendu, LIMS spécifique à l’industrie)

Par composant (service, logiciel)

Par type de produit (spécifique à l’industrie, étendu), application (diagnostics, dispositifs médicaux, autres)

Par utilisateur final (industrie des sciences de la vie, Industries agro-alimentaires et agricoles, raffineries pétrochimiques, industrie pétrolière et gazière, industrie chimique, essais environnementaux, autres)

Thermo Fisher Scientific Inc

McKesson Corporation

Abbott

Siemens AG

Roper Technologies, Inc.

IBM Corporation

PerkinElmer Inc.

Illumina, Inc.

Shimadzu Corporation

LabWare, LABWORKS

L'analyse du marché mondial des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l'analyse du paysage concurrentiel et l'état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d'importation / exportation, les chiffres de l'offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Selon la segmentation régionale, le marché des roulements principaux fournit les informations couvrant les régions suivantes :

Amérique du Nord Amérique

du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Étendue du marché et taille du marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) en Amérique du Nord

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en fonction du type, du composant, du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en LIMS à large base et LIMS spécifiques à l’industrie.

Basé sur les composants, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en services et logiciels.

Sur la base du type de produit, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en secteurs spécifiques et larges.

Sur la base des applications, le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) est segmenté en diagnostics, dispositifs médicaux et autres.

Le marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final dans l’industrie des sciences de la vie, les industries de l’alimentation et des boissons et de l’agriculture, les raffineries pétrochimiques et l’industrie pétrolière et gazière, l’industrie chimique, les tests environnementaux et autres.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial mondial de Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS), cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.