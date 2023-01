Part du marché des chipsets IA d’intelligence artificielle 2022 Impact du COVID-19 et perspectives régionales 2030

La taille du marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA) devrait atteindre 8,6 milliards USD en 2021 et atteindre 61,76 milliards USD en 2027 , enregistrant un TCAC de 38,90 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les puces de silicium spécialisées sont des puces d’intelligence artificielle (IA) qui mettent en œuvre des technologies d’IA utilisées pour l’apprentissage automatique. Le marché mondial des puces d’intelligence artificielle est segmenté en fonction de la taille de la puce, de l’application, de l’industrie verticale, de la technologie, du type de traitement et de l’emplacement.

Dans plusieurs secteurs d’activité, l’IA aide à réduire ou à atténuer le danger pour la vie humaine. En raison du volume croissant de données, le besoin de systèmes plus efficaces pour résoudre les problèmes mathématiques et informatiques devient critique. Par conséquent, la plupart des principaux acteurs de l’industrie informatique se sont concentrés sur la conception de puces et d’applications d’IA. En outre, l’émergence de l’informatique quantique et la mise en œuvre accrue de puces d’IA dans la robotique stimulent la croissance du marché mondial des puces d’intelligence artificielle. Cependant, des robots robotiques autonomes qui créent et fonctionnent de manière autonome devraient émerger pour offrir des opportunités de croissance potentielles pour le marché.

Dynamique du marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA)

L’augmentation des ensembles de données volumineux et complexes entraîne des exigences en matière d’IA. En outre, le besoin de systèmes de prise de décision autonomes a augmenté en raison de la convergence des données de divers secteurs, tels que la santé, la banque, le droit, la gestion des investissements, la sécurité, la publicité, le commerce des actions, la défense et les services financiers. De plus, en raison des développements technologiques tels que l’IoT et des initiatives industrielles telles que l’Industrie 4.0, le nombre croissant d’appareils ou de nœuds a accéléré la génération de données. La croissance continue du nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde devrait encore augmenter le marché global de l’IdO en raison des développements d’appareils intelligents tels que les caméras d’identification par radiofréquence (RFID), les ordinateurs portables et les lecteurs de codes-barres.

Se concentrer de plus en plus sur la production de systèmes d’IA conscients de l’humain, les prédictions spécifiques visant à les rendre conscients de l’humain que la conception de modèles avec les caractéristiques de la pensée humaine, lors de l’avènement des technologies d’IA. Mais la création de machines interactives et évolutives reste un défi pour les développeurs de machines IA. L’interférence humaine avec les techniques d’IA a augmenté. Elle a introduit de nouveaux problèmes de recherche, c’est-à-dire des problèmes de compréhension et de présentation, tels que les problèmes d’interaction avec l’automatisation des systèmes et l’utilisation intelligente du crowdsourcing. Les défis de perception incluent les difficultés auxquelles les machines d’IA sont confrontées pour interpréter les entrées humaines, telles que les informations et les directives précises.

Impact du COVID-19 sur le marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA)

L’intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) devraient contribuer de manière significative à la réaction à la pandémie de COVID19 et à la résolution de défis en constante évolution. En raison de l’apparition de l’épidémie, la situation actuelle inciterait les vendeurs pharmaceutiques et les établissements de santé à augmenter leurs dépenses de R&D en IA, servant de technologie de base pour permettre de nombreuses initiatives. Le secteur des assurances devrait faire face à des pressions liées à la rentabilité. L’utilisation de l’IA aidera à réduire les coûts des conditions d’exploitation et, en même temps, la satisfaction des clients peut être augmentée pendant le processus de renouvellement, les réclamations et d’autres services. En raison de la fermeture de plusieurs écoles et collèges, la VR/AR aidera à l’apprentissage en ligne, pour lequel la demande augmenterait. Également, La VR/AR peut également s’avérer bénéfique pour offrir une assistance à distance car elle peut également éviter des trajets inutiles. L’étude considère le covid19 comme un contributeur essentiel du marché.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA) en fonction du type de puce, de l’application, de la technologie, du type de traitement et de la verticale de l’industrie.

Marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA), par type de puce –

GPU

ASIC

FPGA

CPU

Marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA), par application –

Traitement du langage naturel (TAL)

Robotique

Vision par ordinateur

Sécurité Internet

Marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA), par technologie –

Système sur puce (SOC)

Système en paquet (SIP)

Module multipuce

Marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA), par type de traitement –

Bord

Nuage

Marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA), par secteur vertical –

Publicité dans les médias

BSFI

Informatique & Télécom

Détail

Soins de santé

Automobile et transport

Autres

Perspectives régionales du marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA)

D’un point de vue géographique, le marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA) est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, l’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de l’industrie mondiale en raison d’une augmentation de l’adoption de la technologie de l’IA dans diverses industries d’utilisateurs finaux, notamment la santé, la fabrication, l’automobile, l’agriculture, la banque et le marketing, ainsi que la forte La présence de géants de l’industrie et d’entreprises d’IA émergentes dans la région est un facteur clé de la croissance nord-américaine du marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA).

Au cours de la période de prévision, la demande dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter au TCAC le plus rapide. Cette croissance peut être attribuée à l’adoption des services d’IA dans les industries des utilisateurs finaux telles que la fabrication, la santé et d’autres secteurs dans divers pays tels que le Japon, la Chine, l’Australie et la Corée du Sud. En outre, la baisse des coûts du matériel d’IA et la demande croissante d’amélioration des services à la clientèle soutiennent la croissance d’APAC dans l’industrie des chipsets d’intelligence artificielle (IA).

Paysage concurrentiel du marché mondial des chipsets d’intelligence artificielle (IA)

Les principaux fabricants de chipsets d’intelligence artificielle (IA) du marché mondial sont NVIDIA, Intel Corporation, Xilink, Samsung Electronics, Micron Technology et Qualcomm Technologies.

Parmi les autres fabricants de chipsets AI figurent IBM Corporation, Google, Microsoft Corporation et Amazon Web Services .

Le rapport sur le marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA) fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA) couvre une analyse complète sur

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA) comprend

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Public cible du marché des chipsets d’intelligence artificielle (IA)