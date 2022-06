Part du marché des appareils de grossesse portables 2022 en croissance rapide avec les tendances récentes et le développement

Le rapport sur le marché des dispositifs de grossesse portables à grande échelle fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Le rapport comprend tous les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché des appareils de grossesse portables qui influencent le marché. Selon ce rapport de l’industrie, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) substantiel au cours de la période de prévision 2022-2029. Ce rapport de marché identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché. Le rapport d’analyse du marché des appareils de grossesse portables parle du processus de fabrication, du type ainsi que des applications.

Analyse et taille du marché

Le marché des appareils de grossesse portables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation croissante des patientes à la forme physique et à l’amélioration du mode de vie stimule le marché des dispositifs de grossesse portables.

Segmentation clé :

Par type de produit (appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, appareils de surveillance de la pression artérielle, appareils de suivi des contractions en temps réel, appareils de suivi de la santé, autres)

Par utilisateur final (santé générale et forme physique, surveillance à distance des patients, soins de santé à domicile)

Par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies, commerce électronique)

Principaux fabricants du marché des appareils de grossesse portables:

Koninklijke Philips NV, Bloomlife, NUVO Inc., Bellabeat, Abbott, Apple Inc, Aparito, 112 Motion BV, MC10., Medtronic, Brainlab AG, Varian Medical Systems, Inc., Hitachi, Ltd, XinRay Systems et Babypod, entre autres et acteurs mondiaux

Table des matières

Présentation du rapport

Analyse du marché par types

Marché des applications de produits

Profils/analyse des fabricants

Performance du marché pour les fabricants

Performances du marché des régions pour les fabricants

Impact mondial du COVID-19 sur les performances du marché des appareils de grossesse portables (point de vente)

Tendance de développement pour les régions 9. Source, technologie et coût en amont

Analyse des canaux

Analyse des consommateurs

Prévisions du marché des appareils de grossesse portables

Conclusion

Par régions géographiques

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l’Europe

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Portée du marché des appareils de grossesse portables et taille du marché

Le marché des dispositifs de grossesse portables est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des appareils de grossesse portables est segmenté en appareils de surveillance de la fréquence cardiaque, appareils de surveillance de la pression artérielle, appareils de suivi des contractions en temps réel, appareils de suivi de la santé et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de grossesse portables est segmenté en santé et forme physique générales, surveillance à distance des patients et soins à domicile.

Le marché des dispositifs de grossesse portables est également segmenté sur la base du canal de distribution dans les pharmacies hospitalières, les pharmacies de détail, les pharmacies et le commerce électronique.

