Part du marché de l’assurance maladie 2022 en croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de l’assurance maladie croît avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 259 670,09 millions USD d’ici 2027. Coût élevé des soins de santé et besoin d’un flux efficace de processus sans le les inconvénients causés par les processus de paiement devraient alimenter le marché.

Les segments et sous-sections du marché de l’assurance maladie sont présentés ci-dessous:

Par type (produits, solutions)

Par services (traitement hospitalier, traitement ambulatoire, assistance médicale, autres)

Par niveau de couverture (Bronze, Silver, Gold, Platinum),

Par les fournisseurs de services (fournisseurs d’assurance maladie publics, fournisseurs d’assurance maladie privés), régimes d’assurance maladie (point de service (POS), organisation de fournisseur exclusif (EPOS), assurance maladie d’indemnisation, compte d’épargne santé (HSA), modalités de remboursement de la santé des petits employeurs qualifiés (QSEHRAS), Preferred Provider Organization (PPO), Health Maintenance Organization (HMO), Autres)

Par démographie (adultes, mineurs, seniors)

Par type de couverture (couverture à vie, couverture temporaire)

Par utilisateur final (entreprises, particuliers, autres)

Par canal de distribution (Ventes directes, Institutions financières, E-commerce, Hôpitaux, Cliniques, Autres)

Scénario de marché mondial de l’assurance maladie

Selon Data Bridge Market Research, sur le marché de l’assurance maladie, le leader du marché UnitedHealth Group représente une part de marché estimée à environ 10 % à 15 % sur le marché mondial de l’assurance maladie. Sur le marché de l’assurance maladie en Amérique du Nord, une part de marché estimée à environ 30 % à 33 % est détenue par UnitedHealth Group, qui est un leader de l’assurance maladie aux États-Unis. En outre, la société est continuellement impliquée dans les activités d’expansion commerciale pour accroître sa présence régionale dans les contrats d’assurance maladie. Le chiffre d’affaires des ventes d’assurance maladie de United Health Group a considérablement augmenté d’environ 12 % par rapport à 2018 pour générer un chiffre d’affaires de 226 milliards USD en 2019.

En novembre 2019, UnitedHealth Group care a annoncé que la société ouvrirait 14 centres de services UnitedHealthcare Medicare en partenariat avec Walgreens. Cette décision aidera l’entreprise à fournir l’accès à ses services à un plus grand nombre de clients.

Analyse PESTLE du marché de l’assurance maladie

Politique (Politique politique et stabilité ainsi que commerce, fiscalité et fiscalité

Stratégies)

Économique (Taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, matière première

coûts et taux de change)

Social (évolution démographique de la famille, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de mode de vie)

Technologique (Évolution de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

Juridique (Législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité, droit international

ainsi que la réglementation et les restrictions commerciales)

La liste des TOP ACTEURS CLÉS dans le rapport sur le marché de l’assurance maladie est

UnitedHealth Group

Anthem Insurance Companies, Inc. (Une filiale d’Anthem, Inc.)

Aetna Inc. (Une filiale de CVS Health)

Centene Corporation

Cigna

ALLIANZ CARE (UNE FILIALE D’ALLIANZ)

AXA

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Bupa

AIA Group Limited

Aviva

BMI Healthcare

Broadstone Corporate Benefits Limited

HBF Health Limited

HealthCare International Global Network Ltd.

International Medical Group, Inc. (une filiale de Sirius International Insurance Group Ltd.)

MAPFRE

Now Health International

Oracle

VHI Group

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des entreprises pour élargir leur position sur le marché de l’assurance maladie :

Q 1. Quelle région offre les portes ouvertes les plus enrichissantes pour le marché avant 2022 ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales et l’impact du dernier scénario sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. Quels sont probablement les scénarios de développement les plus encourageants pour la vitrine du mouvement de l’assurance maladie par applications, types et régions ?

Q 4. Quels segments attirent le plus l’attention sur le marché de l’assurance maladie en 2022 et au-delà ?

Q 5. Quels sont les acteurs importants qui se confrontent et se développent sur le marché de l’assurance maladie ?

Principales régions couvertes par le rapport :

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient Afrique

Méthodologie de recherche :

Les approches descendante et ascendante sont utilisées pour estimer et valider la taille de l’assurance maladie mondiale

Afin d’atteindre une liste exhaustive d’acteurs fonctionnels et pertinents qui offrent l’assurance maladie, diverses normes de classification de l’industrie sont suivies de près telles que NAICS, ICB, SIC pour pénétrer en profondeur dans des zones géographiques importantes.

Par la suite, un test de validation approfondi est effectué pour atteindre les acteurs les plus pertinents ayant spécifiquement une gamme de produits, c’est-à-dire l’assurance maladie.

Afin de rendre la liste prioritaire, le tri est effectué en fonction de la génération de revenus selon les derniers rapports à l’aide de bases de données payantes telles que Factiva, Bloomberg, etc.

Enfin, le questionnaire est défini et spécifiquement conçu pour répondre à toutes les nécessités de la collecte de données primaires après avoir obtenu un rendez-vous préalable. Cela nous aide à rassembler les données sur les revenus, les bénéfices, les produits, la croissance, etc. des joueurs.

Près de 80 % des données sont collectées via un support principal et une validation supplémentaire est effectuée via diverses sources secondaires, notamment les régulateurs, la Banque mondiale, l’association, le site Web de l’entreprise, les rapports annuels, les communiqués de presse, etc.

