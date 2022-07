Part du marché de la lutte contre les infections nosocomiales, revenus et valeur moyenne par fabricant dans un rapport d’analyse extrêmement récent.

Un nouveau rapport de veille stratégique publié par Data Bridge Market Research intitulé «Rapport sur le marché du contrôle des infections acquises à l’hôpital – Tendances de développement, menaces, opportunités et paysage concurrentiel» est conçu pour couvrir le niveau micro d’analyse par les acteurs clés et les segments commerciaux clés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du contrôle des infections acquises à l’hôpital était évalué à 29,1 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 34,10 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’infrastructure des soins de santé a radicalement changé au cours de la dernière décennie à mesure que la technologie a proliféré et que l’adoption de dispositifs médicaux innovants a augmenté. Alors que la prévalence de diverses maladies infectieuses et chroniques a augmenté au cours de la dernière décennie, le besoin d’équipements de désinfection et de stérilisation est devenu plus pressant que jamais.

Le rapport sépare également divers acteurs en grandes catégories d’aspirants novices et d’acteurs du marché établis avec des histoires de réussite élaborées et une discrétion d’investissement qui renforcent leur position au milieu d’une concurrence stupéfiante et d’une île de concurrence en expansion rapide.

Certains des principaux acteurs opérant dans la segmentation du marché du contrôle des infections nosocomiales sont: Olympus Corporation (Japon), Cantel Medical (États-Unis), Getinge AB (Suède), STERIS plc (États-Unis), Belimed (Suisse), STEELCO SpA (Italie) ,ASP (États-Unis),BD (États-Unis),Crosstex International, Inc. (États-Unis),Diversey, Inc (États-Unis),MMM Group (États-Unis),3M (États-Unis),bioMérieux SA (France),Sterigenics US, LLC (États-Unis ), Cepheid (États-Unis), Dentsply Sirona (États-Unis), Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd (Chine), Randox Laboratories Ltd. (Royaume-Uni), Ortho Clinical Diagnostics (États-Unis), Nova Biomedical (Royaume-Uni), Sysmex Corporation ( Japon) entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial du contrôle des infections nosocomiales et taille du marché:

Le marché du contrôle des infections nosocomiales est segmenté en fonction du produit, de l’application, de la technologie, de la maladie et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Stérilisateurs

Désinfecteurs

Reprocesseurs d’endoscopes

Instruments de test microbien

Réactifs

Consommables

Disinfectants

Infection Prevention and Surveillance Software

Others

Application

Disease Testing

Drug-Resistance Testing

Technology

Phenotypic Methods

Genotypic Methods

Disease

Hospital Acquired Pneumonia

Bloodstream Infections

Surgical Site Infections

Gastrointestinal Infections

Urinary Tract Infection

Others

End Users

Hospitals

ICUs

Ambulatory Surgical

Diagnostic Centers

Nursing Homes

Maternity Centers

Others

Hospital Acquired Infection Control Market Regional Analysis/Insights:

The hospital acquired infection control market is analysed and market size insights and trends are provided by country, product, application, technology, disease and end users as referenced above.

Geographically, the detailed analysis of consumption, revenue, and market share and growth rate, historic and forecast (2022-2029) of the following regions.

The countries covered in the Hospital Acquired Infection Control market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

Competitive Landscape and Hospital Acquired Infection Control Market Share Analysis :

The Hospital Acquired Infection Control market competitive landscape provides details by a competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to the Hospital Acquired Infection Control market.

Research Methodology : Global Hospital Acquired Infection Control Market:

Data collection and base year analysis is done using data collection modules with large sample sizes. The market data is analyzed and estimated using market statistical and coherent models. Also market share analysis and key trend analysis are the major success factors in the market report. To know more please request an analyst call or can drop down your inquiry.

